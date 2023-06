“Tengo la suerte de pertenecer a la familia 50 Best desde hace más de quince años y siempre hemos advertido la dificultad y el reto que supone ordenar el mundo gastronómico en una lista de cincuenta puestos. Agradezco mucho a todas aquellas personas que nos visitan y consideran que nuestro trabajo es interesante para el mundo”. Con estas palabras de satisfacción agradece el chef Quique Dacosta que su establecimiento de Dénia haya sido reconocido entre los 20 mejores del mundo, en The World’s 50 Best Restaurants.

La lista internacional más prestigiosa del panorama gastronómico, posicionó el pasado martes Quique Dacosta Restaurante (tres estrellas Michelin) como uno de los veinte mejores restaurantes del mundo. El chef español ha escalado más de veinte posiciones en el listado respecto al año pasado, para colocarse en un puesto de privilegio que supone además una oportunidad para el territorio en el que se ubica. Admiración y respeto “Estoy muy feliz por este reconocimiento, es un orgullo para mi equipo y para mí abanderar España y la Comunidad Valenciana entre tantos restaurantes y colegas de todo el mundo a los que admiro y respeto”, ha indicado el chef tras conocer su posición en la lista. Se trata de un reconocimiento que le hace especialmente feliz, ya que ha logrado su mejor posición en el listado después de 35 años de carrera profesional en la cocina. Dacosta también ha aprovechado la ocasión para felicitar a todos aquellos restaurantes que han logrado entrar en el listado: “Para mí todos los colegas que están aquí hoy podrían ocupar perfectamente el número uno, les felicito y sobre todo a Virgilio Martínez y Pía León por el trabajo excepcional que realizan desde su Perú. Todos ellos son sin duda geniales e inspiradores”, ha concluido. Entre los 100 mejores de Europa Tan solo dos semanas después de conocer que tres restaurantes del Grupo Quique Dacosta se han posicionado como 100 de los mejores de Europa según Opinionated About Dining, la lista más prestigiosa del continente, ahora The World’s 50 Best Restaurants ha considerado que el buque insignia del chef valenciano es uno de los mejores restaurantes del mundo. Por Amor al Arte, su propuesta gastronómica para este año en Quique Dacosta Restaurante, está logrando seducir a sus comensales con una obra que por sensibilidad y alcance ha logrado trascender ya a otras disciplinas artísticas. El chef, que cuenta con doce restaurantes repartidos entre Madrid, Londres, València y Dénia, recientemente distinguido con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes por su aportación al arte a través de la cocina, logra de este modo una vez más un hito histórico en su trayectoria.