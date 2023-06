Le vino a uno a la mente, tras el tostón de festejo de este sábado, aquel titular de Miguel Lizón una tarde de juego de ganado similar: «¡Vaya birria de toros!» Pues eso. Bien corta podría ser la crónica de lo sucedido ayer, porque cuando el protagonista principal falla tan estrepitosamente, todo carece de sentido en una plaza de toros.

Pero también es cierto que hay matices, elementos y sucesos que merecen la pena ser reseñados siempre en una corrida de toros. Hay que avivar el ojo y el espíritu crítico, ciertamente, pero es digno de reseñar, por ejemplo, la floja entrada en los tendidos. Según datos oficiales, no llegaban a seis mil los asistentes de pago. Bien es verdad que ha habido especiales circunstancias que han ayudado a buen seguro a este desaguisado. El anuncio primero de la encerrona con seis toros por parte de Manzanares, centro argumental de la feria, y la posterior cancelación por razones de salud del torero habrán desanimado a más de uno. Pero el esfuerzo de la empresa por confeccionar una terna de interés a última hora, en unas fechas con tantas ferias por el planeta de los toros, se merecía algo más de eco en los tendidos. Más allá del desafortunado resultado posterior, seamos justos.

En la previa al festejo se entregó una plaza a los hijos y nietos de Jaime Sellés, trabajador de la plaza de toros durante toda una vida y que falleció en fechas cercanas. Mari Carmen de España y Nacho Lloret entregaron el recuerdo. Después, por ese portón que tantas veces abrió Jaime, salió una ristra de mansedumbre que nos iba a aguar la fiesta.

Y es que el catálogo de mansedumbre y descastamiento de las reses del ganadero albaceteño resultó de órdago. Y nada se puede hacer cuando la materia prima falla tan estrepitosamente. Si, como es de presumir, este sexteto era el preparado y elegido para la celebración manzanarista, casi mejor no hacer elucubraciones, porque las conclusiones pueden doler, y mucho. Lo cierto es que no pasó, porque Manzanares no vino, y el muestrario desigual de hechuras y descastado de intenciones se lo tuvieron que comer los tres espadas sustitutos.

Cayetano mostró una doble cara extraña por contradictoria. Su faena de muleta (inédito de capa) al que rompió plaza resultó bastante seria, trazando varios naturales de largo recorrido y templadas formas en las primeras series. A la tercera el astado ya comenzó a desfondarse y mostrarse reservón.No hubo eco en los tendidos (era ciertamente difícil, la verdad) y se silenció su labor.

El cuarto manseó claramente en las dos entradas al caballo, y al tercer estatuario pegado a tablas se echó a la arena. Lo levantó el torero y hete aquí que, a pesar de la evidente escena penosa que ofrecía aquello, trató de pedir calma al público y forzar tres tandas más ante una res moribunda. La dignidad torera debe estar muy a la baja si se permiten estas licencias. Paradójicamente, el público lo obligó a saludar tras el arrastre. Quizá fuera la de ayer la peor tarde del torero de dinastía en esta plaza.

Emilio de Justo logró los escasos mejores momentos de la tarde. En el país de los ciegos, el tuerto es el rey, y ese segundo toro se movió un poco, tampoco para tirar cohetes. Hubo verónicas voluntariosas de recibo, saludo montera en mano de sus subalternos Morenito de Arles y Pérez Valcarce, y brindis al público también. Se dobló con majeza de inicio, y las dos primeras tandas con la diestra surgieron con trazo largo y aparente. El animal, remiso a tomar la franela de primera, atendió a los toques y provocaciones del torero, que llegó a encajarse en algunos naturales y derechazos. A destacar los remates de pecho, enroscándose la rebrincada embestida. El estoconazo que se cobró justificó por sí solo la oreja concedida.

El quinto ya protestó en el capote, se repuchó en el caballo y siempre anduvo reservón y a regañadientes. Fue una lucha entre el deseo del hombre y la queja constante del animal, que se defendía, descastado, echando tarascadas sin ton ni son. Luego llegó el sainete con la espada, con dos pinchazos y hasta cuatro descabellos. Por ponerle algo de humor al trance, les reproduzco lo que soltó sin inmutarse un vecino de localidad cuando atronó al astado De Justo al cuarto intento: «Hay que ver: es que siempre acierta a la última». Para qué añadir más...

Con Juan Ortega no tenemos suerte en esta plaza. Repetía después del año pasado, donde pasó fatigas. Ayer la cosa no fue tan mal, pero tampoco se pudo disfrutar del esplendor de su toreo. Nunca se le vio convencido con el tercero de la tarde, que echaba la cara arriba al final de los viajes en la muleta.

Hubo en todo momento la sensación de que los comienzos de los muletazos eran buenos hasta que una vez llegado el embroque, ese momento en que el toro entra en la jurisdicción del torero y este le tiene que dejar la tela a escasos centímetros del hocico, todo se descomponía. O sea, que no templó. Y nunca acabó de tomar fuelle la faena. Demasiada apariencia de frialdad. La estocada ladeada que cobró resultó eficaz y le facilitó una orejita más por la ligereza que por la rotundidad.

El sexto parecía que se iba a mover más, o quizá era el deseo a esas alturas, pero para colmo de males, se lastimó la mano izquierda al inicio de la faena de muleta y la ilusión quedó en confirmación de la decepción. Solo podemos apuntar un recibo capotero por verónicas demasiado tropezado.

Y llegó el final. Parecía que no, pero no hay mal cien años dure ni cronista que lo pueda contar. ¡Que tostón de tarde oiga!