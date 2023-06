Se rompió el paseíllo y el respetable, que cubría casi tres cuartos de los tendidos, obligó a saludar a los tres toreros. La baja a última hora de ayer de Morante de la Puebla, con una fractura intercostal tras una cogida sufrida en Badajoz, había descompuesto uno de los mayores argumentos de la feria. Menudo bajío el de la empresa. Primero lo de Manzanares. Ayer, esto. Inmerecido a todas luces por el esfuerzo de confección puesto en unos carteles de Hogueras en este 2023 muy ilusionantes a priori. Al igual que pasó con el cartel del 24, también en esta ocasión se apostó por una sustitución más que importante, con Manuel Escribano como elegido para tan cenital tarde. Aunque hubo devolución de boletos, al final los tendidos reflejaron una buena entrada.

Y muy bien comenzó la vuelta de los victorinos al coso alicantino. Venganza se llamó el que abrió el festejo. Desde los primeros capotazos de Rafaelillo se vio que el animal metía muy bien la cara, con esa velocidad y ese celo especial que tienen los toros del encaste albaserrada, con el hocico por el suelo y sin permitir trapazos por las alturas. No aparentaba tampoco mucha fortaleza, y se vio cuando en el segundo puyazo se desmoronó. Lo haría dos o tres veces más durante la lidia. Pero es cierto que, tras el tercio de banderillas, en el que volvió a destacar la torería de Fernando Sánchez (igual que en el cuarto), el torero de Murcia acertó a cogerle muy bien el sitio y la distancia. Había brindado al público. Las primeras series por el pitón derecho dejaron ver un toreo templado, largo, y una embestida de muchos quilates que quería mimo y dulzura. A cualquier tirón, el animal se descomponía y se derrumbaba, como ocurrió en algún pase de pecho. Hubo una tanda que sobresalió por el largo recorrido y el mando de Rafael Rubio, tan versado en estas lides. Embestida pastueña, que viene a querer decir larga, suave y diáfana. El temple era la clave. Por momentos dio la sensación de que tanta suavidad en el toro merecía un puntito más de regocijo, de paladar, de exquisitez. El estoconazo fue contundente. Todos en la plaza asumían que una oreja iba a caer con total seguridad, pero sorprendió el usía sacando de golpe los dos pañuelos blancos y, a renglón seguido, el azul que otorgaba el premio de la vuelta al ruedo al noble toro. No se sabe bien, igual se hizo un lío el hombre con los mocadores, pero aquello pareció insólito por exagerado. Se oyeron demasiados pitos de desaprobación en los tendidos.

Lo cierto es que, a la postre, Venganza resultó el de más duración en la muleta del sexteto de victorinos. El otro de Rafaelillo, al que recibió con una larga de rodillas, lució un juego más complicado. La lidia se puso espesa al llevarse envainado el palo de la puya tras la primera entrada al caballo, en la que se repuchó manseando. Se lo sacó con majeza el pimentonero a los medios en una suerte de abaniqueo por la cara. Medía y gazapeaba el albaserrada, se revolvía tobillero. Sin ser una de las antaño famosas alimañas del paleto de Galapagar, en otras manos habría descubierto a más de un coletudo. Tras adornarse con varios pases de pecho finales, una estocada ladeada llevó otra oreja más a sus manos, convirtiéndolo en el triunfador numérico de la feria. Ya ven, los pañuelos engañan.

Cornalón en 2016

Manuel Escribano se mostró muy entregado toda la tarde. Brindó a los doctores Chema Reyes y Alberto Miñano, con quienes mantiene una relación especial desde aquel cornalón del que le salvaron en 2016. Había andado bullidor en banderillas, con un último par quebrando al violín espectacular. Vicente Ruiz El Soro, que andaba con su trompeta junto a la banda, se empeñó en dar una diana floreada y marcarse los solos del pasodoble Nerva. El folclore tiene estas cosas. Pareció en los primeros compases que el astado mostraba más bríos y emociones, pero a la segunda serie con la derecha se lo empezó a pensar, y se acabó demasiado pronto, con medias arrancadas provocadas por el torero que restaron emoción al conjunto. Un pinchazo previo a una estocada ladeada alejó el trofeo.

Al quinto, un precioso cárdeno de finas hechuras, lo recibió con una larga de rodillas que no se vio refrendada en las verónicas posteriores. Brindó al público tras andar irregular con los garapullos, y volvió casi a repetirse el argumento del anterior. En las primeras tandas con la diestra apuntamos algunos muletazos de trazo largo, pero ya se vio que el animal tardeaba demasiado, lo que iba a restar emoción y continuidad a la obra. Algún natural meritorio cuando el de Victorino ya embestía andando (la embestida que llaman mexicana) sin demasiado celo en la suerte. La estocada ladeada dio paso a un aviso y a una petición de doble trofeo que solo fue atendida a medias por el usía.

Pablo Aguado sorprendió en el recibo capotero al tercero con un ramillete de verónicas apreciables, sobre todo dos por el pitón derecho. Uno de los momentos álgidos llegó en el segundo puyazo, cuando Borrajero se arrancó bravo y de largo y empujó con calidad. ¡Qué bella es la suerte de varas cuando se ejecuta con sentido y sensibilidad! Brindó el sevillano a sus dos compañeros de terna, y parecía que podía ser que sí, pero en esta primera cita con los albaserradas quizá le pudo más el peso de la leyenda que el propio toro a Aguado. El animal quería muleta fija por abajo, y se empeñó Pablo en acabar los viajes a media altura. En la segunda tanda con la zurda dejó naturales muy templados y de bello trazo. Dio la sensación de que le faltó apretar, provocar la ligazón y acabar de calentar aquello. Habría cortado algún trofeo de no encasquillársele la tizona. En el sexto se vio la otra cara de la moneda. El cárdeno salió emplazado, escarbando y poniendo en apuros a quien se le ponía por delante. Tras una primera entrada en la que cantó claramente su mansedumbre huidiza, el piquero salió a los medios en dos puyazos más. La gente vociferaba desde el tendido, poniendo el límite de la raya como si les fuera la vida en ello. Han de saber que, una vez mostrada la falta de bravura, al toro hay que picarlo donde se deje. Y si es en los medios, pues ahí. Pero claro, pagar una entrada no implica conocer ciertos detalles de la lidia. Parecía que podía pasar fatigas Aguado ante el desconcertante Victorino, pero hete aquí que le plantó la muleta firme y, cuando nadie daba un duro por la faena, extrajo series que pocos presentían. Primero de uno en uno, provocando la embestida y dejando la muleta un poco retrasada para aprovechar el corto viaje de astado. Así lo fue desengañando hasta lograr series por ese pitón derecho por el que se había colado en reiteradas ocasiones a los capoteros. También al natural, y adornando con algún molinete y desplante. No podía haber rotundidad, pero sacó agua de un pozo que parecía seco y peligroso. Otra vez mostró por qué la espada es su punto débil, y quedó el premio en una cariñosa ovación saludada desde el tercio.