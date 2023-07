¿En qué momento estáis como compañía? “Ahora mismo estamos en una crisis total. No hay bolos. O sí que hay bolos, pero no todos los necesarios como para sostener nuestras vidas”.

¿Cómo explicáis eso? ¿Qué sucede? “La pieza es cara y somos una compañía joven con 10 personas viajando en ruta. La respuesta de los programadores es que este año les están recortando y no pueden apostar por cosas de riesgo. Y nosotros somos un riesgo porque somos jóvenes y porque no nos conoce mucha gente. Y porque el teatro que hacemos quizás no gusta a sus abonados”.

Las respuestas son de Gemma Polo y Glòria Ribera, integrantes de la compañía teatral José y sus hermanas, un colectivo que debutó en 2017 con la obra Los bancos regalan sandwicheras y chorizos, galardonada entonces con dos Premios de la Crítica de Barcelona. Acaban de pasar hace unos días por los Teatros del Canal de Madrid con su cuarto trabajo, Concurso de malos talentos, en el único bolo que han firmado desde que estrenaran el montaje en el Teatre Lliure en noviembre de 2022. José y sus hermanas sigue siendo una compañía joven cuyos cinco miembros tienen entre 28 y 38 años, entre la Generación Z y Millennial, pero empiezan ya a ser veteranos porque en estos años se han pateado muchos festivales, han buscado coproductores debajo de las piedras, han enviado muchos dosieres y cientos de mails y empiezan a tener claro ya de qué va esa falta de riesgo.

“No creemos que esa falta de riesgo sea porque esta gente vea peligrar realmente la economía de su teatro, esto va más allá de los programadores y de quienes gestionan los aparatos culturales”, explican Polo y Ribera, “lo que no hay es un compromiso político porque en este país no hay unas prácticas de implicación en el cambio, en las nuevas perspectivas, en tener nuevos puntos de vista que normalmente traemos los jóvenes. Es una cuestión estructural porque no hay políticas culturales estatales que nos protejan como trabajadores y como gente joven y no se entiende que tener este tipo de productos en las carteleras, tanto públicas como privadas, hará que la sociedad sea mejor, que sea más rica”.

En su última pieza, José y sus hermanas reflejan la frustración de los jóvenes frente a las promesas no cumplidas, la (falsa) cultura del esfuerzo y la productividad 24/7 en una obra que conecta con la situación actual de una generación de creadores que no ha cumplido los 30 y que, después de formarse en escuelas de arte dramático, apenas tienen oportunidades de ser programados en los teatros públicos y privados. Creadores que encadenan becas y residencias, que levantan producciones con su propio dinero, que compatibilizan el teatro o la danza con un trabajo a media jornada y a los que apenas han enseñado cómo se contacta con programadores, distribuidores y periodistas, cómo se monta y gestiona administrativamente una compañía o cómo se justifica una subvención. En ese territorio plagado de carencias nació hace tres años el Festival Z de Girona.

Unicornios a la vista

“Empezamos a detectar que a las compañías les costaba mucho acceder al mercado laboral, que había mucha puerta fría”, explica el director del Festival Z, Jordi Duran, sobre los inicios del certamen, adscrito a la Escuela Universitaria de Las Artes de Girona (ERAM), de la Fundación Joan Bosch, que celebró su primera edición en 2021, en plena pandemia: “Hicimos un estudio de mercado en Girona sobre las tres últimas temporadas y vimos que en los festivales y en los teatros solo un 4% de los cerca de 400 espectáculos programados estaban dirigidos, escritos o coreografiados por personas de menos de 30 años. Esto nos pareció una señal de alerta y decidimos montar un espacio en el que poder programar, poder cobrar y poder promocionar el trabajo en un ambiente cómodo”.

El Festival Z, que celebra su tercera edición del 6 al 9 de julio con el lema ¡Unicornios a la vista!, acogerá en distintas salas de Girona y Salt 17 espectáculos preseleccionados por un jurado también menor de 30 años y ratificado por uno senior, integrado por profesionales del sector. El certamen acoge tres categorías: espectáculos ya terminados, con un caché que va de los 3.500 a los 1.500 euros, dependiendo del tamaño de la compañía; una segunda modalidad con ensayos abiertos de trabajos en proceso de compañías residentes, dotadas con 3.000 euros y una tercera, que programa “embriones escénicos” de compañías que presentan su proyecto durante 10 minutos a programadores y distribuidores.

“Lo que nos importa es que, más allá de que las compañías tengan un bolo en el festival, también puedan contactar con profesionales a los que normalmente no tienen acceso”, explica Duran, que cree que “al sistema teatral español, o al menos catalán, le cuesta mucho asumir que el riesgo tiene un gran potencial, que arriesgar en creación joven es un valor seguro, pero los programadores buscan piezas de consenso y que gusten, piezas que no contemplen un margen de error”. Y a ese sistema teatral alérgico al riesgo se enfrentan estos creadores cuya realidad, según Eva Ferré, coordinadora de las actividades profesionales del certamen, está marcada por una “necesidad de espacios dignos donde mostrar su trabajo, donde sean remunerados de manera justa y donde puedan probar y equivocarse”.

¿Quién nos representa?

“¿Crees que tu realidad está presente en los escenarios? ¿El sector te devuelve un espejo incómodo donde no te ves reflejada? Si no nos representa nadie, ¿debemos (re)presentarnos nosotras?”. Son algunas de las preguntas que planteará en una asamblea dentro de la programación del festival el Colectivo La Última Mierda, del que forma parte Elaine Grayling, que admite que “cuando veo obras que buscan estar conectadas con la generación Z, lo que veo es que las dirigen boomers que usan a intérpretes Z para reproducir discursos antiguos”. Grayling, de 26 años y formada en la ERAM, compagina sus proyectos escénicos con un trabajo a media jornada como auxiliar administrativa con el que paga el alquiler, mientras dedica gran parte de sus energías a buscar espacios y centros cívicos donde ensayar, además de becas y residencias. Dice que le “gusta pensar que algo pueda cambiar haciendo fuerza desde lo colectivo y desde las relaciones no mercantiles: yo veo a gente de mi generación que está empezando a trabajar desde otras áreas, que ha dicho que no a precarizaciones y está empezando a poner límites”. Pero a ese optimismo moderado Grayling añade la reivindicación de espacios de representación de creación juvenil “igualitarios, que no sean guetos”.

Gerard Franch tiene 27 años y abre el festival con Norma, una pieza de teatro musical “muy petarda, muy marica” de su compañía Massapà Bedbé sobre tres personajes -Petra, Gina y Mina- que llevan 40 días atrincheradas y de rave en un antiguo local que fue un prostíbulo y en el que se quiere instalar una peña del Real Madrid. “Escribimos la pieza durante dos meses de residencia en un centro cívico de Barcelona”, explica, “y en ella rendimos homenaje a toda esa disidencia de la Barcelona de los años 80 y artistas como Ocaña, y a la cantante de ópera Manuela Trasovares, que es nuestra musa”.

Franch llega al festival después de poner en pie media docena de proyectos desde que salió del Institut del Teatre en 2019 y explica a este diario que también vive “de los malabares que hago con becas, residencias y ayudas”. En ese universo teatral en el que intenta sobrevivir, Franch identifica un “tapón generacional”, heredero de la Transición, en la gestión y programación de los espacios, y eso se traduce en que “estemos habituados a ver siempre las mismas caras, los mismos textos, las mismas formas de hacer y no se invierta en crear nuevos públicos que no solo consuman un cartel teatral con un actor o una actriz muy conocida”.

Y a todo eso se suma también el cansancio, que explica Julia Godino, que participa en el festival con dos espectáculos de danza de calle junto a Alexa Moya, Tan a prop y Picnic On The Moon: “Lo que pasa es que la creadora también es la productora, la distribuidora, el técnico y lo es todo. Se pierde mucho tiempo de creación y a Alexa y a mí nos pasa a veces que tenemos que enviar un montón de mails y cuando llega el momento de ensayar ya no tenemos ganas porque estás haciendo treinta trabajos en uno, pero al no haber dinero no hay otra opción. Lo haces tú y punto”. ¿Compensa tanto agotamiento? “Tengo ambición y ganas de seguir, nosotras estamos todo el tiempo picando piedra y eso nos ha ido dando resultados”, dice Julia.