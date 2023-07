«Tejer me atrapó y lo hizo de una manera radical, absoluta, más allá de los resultados y de las consecuencias». Así lo afirma Teresa Lanceta, artista que vive y trabaja en Mutxamel dando rienda suelta a su creatividad a través del textil. Algo que también ha atrapado a dos grandes museos estadounidenses: el Lacma de Los Ángeles y el Meadows de Dallas.

Hasta allí llegarán las obras de Lanceta. Al primero, el próximo mes de septiembre como parte de una colectiva y al segundo, en la primavera del próximo año, con una individual enmarcada dentro del programa MAS, respaldado por el Meadows Museum y ARCO.

«Han sido una sorpresa las dos cosas, no lo esperaba», afirma la artista que todavía no ha definido la propuesta que llevará a Dallas. Aunque lo que sí sabe es que a Los Ángeles no podrá ir porque está preparando una exposición para el Museo Patio Herreriano de Valladolid que se verá en enero.

Woven Histories: Textiles and Modern Abstraction es el título de la exposición que se inaugurará el 17 de septiembre en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, comisariada por Lynne Cooke, jefa de Proyectos Especiales en Arte Moderno en la National Gallery of Art de Washington DC y anteriormente del Museo Reina Sofía.

Colectiva en Los Ángeles

Teresa Lanceta llevará a esa colectiva dos obras: Cojín I-V, integrada por cinco piezas, y Rosas Blancas 1. Adiós al rombo. Ambas formarán parte del conjunto de más de 150 obras de artistas internacionales que forman parte de esta exposición que «revela cómo las relaciones cambiantes entre el arte abstracto, la moda, el diseño y la artesanía dieron forma a la estética recurrente», según informa el museo.

Esta exposición está organizada por la Galería Nacional de Arte de Washington, en colaboración con el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, la Galería Nacional de Canadá de Ottawa y el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA). Por este motivo, la muestra, que estara en Los Ángeles hasta el 21 de enero de 2024, itinerará por todos esos centros museísticos a lo largo de dos años.

Individual en Dallas

«A Dallas no tengo claro qué voy a llevar porque es un museo con mucho arte español y me gustaría presentar un proyecto que tenga que ver con el museo», destaca Lanceta, que ha sido seleccionada por el Meadows Museum, la principal institución norteamericana centrada en el estudio y la presentación de arte español, y ARCO para el programa MAS que se puso en marcha el año pasado, con el objetivo de dar visibilidad a artistas españoles en ese museo.

La artista, conocida por sus trabajos textiles, expondrá allí en primavera y además participará en la programación didáctica sobre su trabajo que se va a preparar y que involucrará tanto al campus de la Universidad Metodista del Sur como a la comunidad más amplia de la ciudad.

«En nuestro objetivo de fomentar el diálogo y las conexiones entre España y América a través del programa MAS: Meadows/ARCO Artist Spotlight, nos entusiasma acercar el trabajo de Teresa Lanceta al Museo Meadows a todos los públicos. Su compromiso con el arte de tejer, y con la exploración de su universalidad e impacto en la cultura mundial, es una experiencia visual reveladora», afirma Amanda W. Dotseth, del equipo del Museo Meadows.

Por su parte, Maribel López, directora de la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid desde 2019, destaca que «la Fundación ARCO está muy orgullosa de poder contribuir a dar visibilidad internacional a las y los artistas españoles y espera desarrollar este proyecto durante mucho tiempo y con un número creciente de creadores».