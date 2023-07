Ofrece un peregrinaje por la historia del Camino de Santiago a través de sus protagonistas, por el interior de uno mismo y también por las músicas cristianas pregregorianas. Estos fueron los tres puntos de partida de Ricardo Llorca (Alicante, 1958) para componer Oficio de caminantes, oratorio creado por encargo de la Catedral de Santiago de Compostela que iba a servir para celebrar la visita del papa Francisco a este templo.

La pandemia impidió que el pontífice viajara a España, pero esta cantata se estrenará el próximo día 20 en el Auditorio de Galicia en Santiago. La Real Filharmonía de Galicia, bajo la batuta de Alexis Soriano; el Coro Ángel Barja de la Universidad de León, dirigido por Aitor Olivares García; la soprano alicantina Susana Cordón; el tenor José Luis Sola, la narradora Eva Guillamón y el organista Fernando Buide darán vida a esta partitura.

Fragmentos de Codex Calixtinus

Unas notas en las que el compositor ha recreado músicas pregregorianas a las que ha puesto texto con fragmentos del Codex Calixtinus, manuscrito de mediados del siglo XII con testimonios de los peregrinos a Santiago, y de las homilías del papa Benedicto XVI cuando visitó la Catedral de Santiago en 2010 y del papa Francisco, en su primera misa en la Capilla Sixtina como pontífice el 14 demarzo de 2013. A ellos se añaden textos recogidos en los diarios de peregrinación de su propia tía Concha Llorca Zaragoza.

La obra, de una hora de duración, presenta sonoridades que abarcan, desde la inspiración pregregoriana de carácter oriental, a los cantares de batre alicantinos, ligados a las faenas de labrar, segar o recolectar, melodías conocidas por el autor desde su infancia transmitidas de generación en generación, que han servido de inspiración en el Agnus Dei del oratorio.

En ese peregrinaje musical de Ricardo Llorca, también se encuentran sonidos de inspiración oriental que se reflejan en el uso de la tabla hindú, el gong o los melismas propios de la Iglesia Católica maronita que se pueden escuchar en el Introito, en las voces de la soprano y del tenor.

«Lo que van a cantar los solistas son textos de los peregrinos recogidos en el Codex Calixtino, que los he adaptado y los he musicado. Los fragmentos de las homilías de los papas y de mi tía Concha Llorca son los narrados».

Un oratorio diferente

«Quería hacer un oratorio que no fuera al uso. Propuse hacer una obra con la música anterior al canto gregoriano que era oriental», afirma el compositor que recibió el encargo justo antes de la pandemia. «Quería hacer un oratorio usando las músicas parecidas a la maronita, a la de los coptos y a la Catedral de Santiago le pareció buen idea».

De la misma forma, propuso utilizar «los cantos de oriente medio o arabizantes que se han comprobado que son los cantares de batre que son de los campesinos de Alicante; son cantos árabes que se han conservado de generación de campesinos. Óscar Esplá tiene también varios».

Ricardo Llorca asegura estar muy satisfecho con el resultado de este proyecto. «Me parece que es original porque no es un oratorio y recupero la esencia de la música cristiana», asegura el compositor que este fin de semana ha comenzado los ensayos con el coro en León y la próxima semana ya viajará a Santiago para hacerlo con la Real Filharmonía de Galicia.

Oficio de caminantes se convertirá también en disco, bajo el sello de Sony Classical. Será en los cuatro días antes del estreno cuando se realicen las sesiones de grabación de este trabajo discográfico.

Trayectoria internacional

Llorca tiene experiencia en múltiples disciplinas y destaca su labor como director adjunto en The New York Opera Society y como programador de ciclos y temporadas en instituciones tales como The Queen Sofia Spanish Institute, Lincoln Center for the Performing Arts (New York City), The Embassy of Italy in Washington DC, The National Gallery in Washington DC, The Lyric Opera de Chicago, United Nations (New York City), The World Financial Center (New York City), la Ópera de Toulouse, Chicago Cultural Center o la Filarmónica de San Petersburgo.