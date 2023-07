El Festival Noches Mágicas celebra su nueva edición del 27 de julio al 13 de agosto en el recinto de Jardines de Abril en Sant Joan d’Alacant. El certamen ofrecerá los conciertos de destacadas figuras del panorama nacional e internacional, junto a arte en vivo, market de artesanía, exposiciones, performance y gastronomía.

En poco menos de 15 días vuelven a vivirse las Noche Mágicas en Alicante, en esta ocasión con un paso más hacia adelante en su ya sorprendente historia y sorpresa en cada edición.

Con la Opening Party y el concierto de Andrés Suárez se dará inicio, el 27 de julio, a la edición 2023 del Festival Noches Mágicas, por el que pasarán Fangoria, Luz Casal, Ara Malikian, Raphael, Ainhoa Arteta, entre otros muchos artistas.

Andrés Suárez y la Opening Party

Andrés Suárez pisará de nuevo el escenario del Noches Mágicas, esta vez con su gira ‘Viaje de Vida y Vuelta’, correspondiente a su noveno álbum. Se trata del trabajo más vivo, dinámico y enérgico del artista, que salió a la luz el pasado febrero llegando a posicionarse como número 1 dentro de las listas de discos más vendidos en nuestro país.

Andrés Suárez presentó el pasado 7 de julio una nueva versión de su canción ‘Por no decir tu nombre’, incluida en su nuevo álbum ‘Viaje de Vida y Vuelta’. En esta ocasión, cuenta con la colaboración del dúo revelación de la música en España, MARLENA, formado por Ana Legazpi y Carolina Moyano. ‘Por no decir tu nombre’ transmite un mensaje claro a los haters que, detrás de perfiles falsos, critican sin control en Internet. Esta composición, persigue convertir todo ese odio en amor.

Andrés Suárez acaba de regresar de su exitosa gira por Latinoamérica donde cautivó al público de Colombia y México colgando el cartel de ‘Sold Out’ en todos los conciertos. Noches Mágicas será su primera parada de este ‘Viaje de Vida y Vuelta’ en la península.

Tras el concierto que ofrece Andrés Suárez, tendrá lugar la OPENING PARTY para dar la bienvenida a lo grande a esta nueva edición, la undécima, del Festival Noches Mágicas.

Será una fiesta divertida, mágica y colorida, en la que la diversidad y el orgullo se darán cita bailando con la mejor música a cargo de los Djs Cascales Dj, Martita, Mia Wallas y Terreta Sound Machine.

Cascales Dj, referente en el movimiento LGTBIQ+

Cascales Dj lleva años abanderando la música de baile para el movimiento LGTBIQ+, divirtiéndose y reivindicando una forma de bailar, que ha de ser siempre la de uno mismo. Redactor jefe de la revista Shangay y persona influyente de España dentro del colectivo LGTBIQ+, Cascales ha demostrado su talento en clubs de toda España, además de eventos para marcas como Chanel o Levi’s. Ha formado parte del cartel de Sónar y FIB. Creador, además, de Bling!, un club enfocado al r’n’b, el hip-hop y otros estilos urbanos.

Con la entrada al concierto de Andrés Suárez se tienen acceso a la Opening Party, pero si sólo se quiere disfrutar de la Opening, a partir de las 00.00h se podrá acceder con la compra de entrada de 15€ con una consumición.

Miguel Campello y su flamenco-rock

Fue la voz y el alma de elbicho. Su compositor y cantante. Pero hace ya diez años y cinco discos que Miguel Campello camina en solitario y que le consolidan a día de hoy, como referente del denominado movimiento musical flamenco-rock.

Imposible de clasificar en un solo estilo, Miguel Campello es mestizaje, con mayúsculas. Un artista capaz de lograr temas muy variados sin perder su sello de identidad. Un tipo con una capacidad creativa que traspasa estilos y no entiende de fronteras entre ellos.

Los directos de Miguel Campello suponen toda una oleada de emociones. Hablar de Miguel Campello es hablar de aire, tierra, luna y sol convertidos en canciones, emociones y sentimientos.

Disfruta desde el atardecer, de una noche mágica de verano con Miguel Campello y el entorno espectacular de Jardines de Abril para cerrar este ciclo de conciertos el próximo 13 de agosto.

Summer Party y muchas más fiestas temáticas

Tras las actuaciones, cada noche habrá espacio para una fiesta temática donde la zona de la pinada será testigo de los mejores dj sets y after parties. Así, además de la Opening Party, el 27 de julio, la 80's Summer Party se celebrará el 4 y 5 de agosto, la Guateke's Party será tras el concierto de Raphael, la Feria Party -con estilo de feria de abril- comenzará después de la actuación de Siempre Así- y la Summer Night Party tendrá lugar tras los conciertos del resto de grupos y artistas.

Exposiciones, artesanía, espectáculos y mucho más

Así es la oferta del Festival en la que hay cabida también a exposiciones de obras de artistas plásticos, así como un espacio gastro con una variada oferta de productos alicantinos, la mejor coctelería, junto a sesiones de dj's, performances, espectáculos, arte en vivo, música en directo pre concierto y una delicada decoración.

Asimismo, el recinto de Jardines de Abril acogerá exposiciones de pintura de las artistas Marina Iborra, Tachi Lloret, Enero Lacasa y Lucía Vallés. También exhibirá las esculturas de Roy Ledgard y Oscar Payà; así como las performances, espectáculos y arte en directo de la mano de Jauja Espectáculos con Yeri Ruiz, además Juan El Mago y el Glitter Bar de Susana Fabregat. A su vez, dispondrá de un mercado de artesanía con siete stands y el Stars Deco, una boutique en la capilla con exposición de artículos de arte.

Experiencia gastronómica

En cuanto a la oferta gastronómica, este año, según apunta la organización, "ofrecerá una experiencia del más alto nivel", con la mejor cocina en diferentes esencias, desde la más formal hasta la más desenfadada. Luna by Terre Catering buscará conquistar los paladares más exigentes con propuestas tradicionales y entrañables, con toques divertidos y elementos que sorprendan. Cabe destacar que esta opción está disponible solo bajo reserva y para plazas limitadas.

El público también contará con el Espacio Street Gastro, una propuesta de Alacant Street Food Market que dispondrá de una "amplia selección" para degustar de una forma más informal y distendida con amigos y familia, sin reserva previa.

Además, el festival dispondrá por primera vez una selección de cócteles de autor. Santi Gómez, miembro del reducido club de bartenders con títulos mundiales, campeón mundial de The World's Most Experimental bartender en 2017, bar manager de Three Monkeys y director creativo de MrQuick, ha diseñado la apuesta coctelera, donde se darán cita una versión del daiquiri más cinematográfico de la historia ambientado en 'El Padrino' y el mojito más arriesgado, con frutas y especias inspiradas en la isla Calavera.

Dónde se celebra el Festival Noches Mágicas

Carrer Sant Antoni, 149, Bajo, 03550 Sant Joan d'Alacant, Alicante