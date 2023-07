‘Las pequeñas cosas’ de Serrat no podía ser otra cosa que el mejor himno para despedirse del historietista Francisco Ibáñez este lunes porque él siempre optó por ellas, por lo modesto, lo cotidiano. Sus monigotes “están muy lejos de tanta intelectualidad”, como le recordaba abrumado a un despistado Josep Cuní mientras este creía estar hablando con otro Ibañez, Paco, el cantautor, a quien había homenajeado Núria Espert en un espectáculo dedicado a Federico García Lorca.

Incluso en aquel momento, uno de los más hilarantes que nos ha deparado la radio en sus últimos tiempos, con su hablar atropellado y alegre, demostraba que Ibáñez era esencialmente alguien sin la menor vanidad, con los pies en la tierra, convencido de que si había algún mérito en lo que hacía ese lo tenían sus lectores que se iban reuniendo, de abuelos, a padres y a hijos con el ritmo de las generaciones durante 65 años para celebrarle como el mejor emborronador de papeles, gracias a sus dibujos. En resumen, “buena gente”, como destacó el cura en las exequias.

En el Tanatorio de Sancho de Ávila que sí contó con la presencia de sus editores, los actuales en la Bruguera de Penguin Random House, con la CEO del grup Núria Cabutí y los antiguos cuando el sello se encontraba bajo el paraguas de Ediciones B y de Blanca Rosa Roca. También estaba la exalcaldesa, Ada Colau, y el ministro de Cultura Miquel Iceta. Julio nunca es buen mes para que vengan a tu entierro y José Luis Martín, cabeza visible de ‘El jueves’, uno de los pocos historietistas que acudieron al funeral, también se sorprendía de la falta de colegas en la despedida:“Creo que no se han enterado, no de que haya muerto, por supuesto porque este sábado se ha hecho una difusión tremenda. Quizá no se han enterado que el entierro era hoy”. Y es que de la segunda hornada de la mítica factoría de Bruguera, esa que recogía a los más grandes dibujantes del humor que con una crítica blanca y sutil reflejaba la sociedad española y el comportamiento humano a través de héroes inverosímiles o tipos ineptos y desgraciados. Solo Jan, a sus 84 años sigue en la brecha profesional y vital. “Haber trabajado durante tantos años con esa dedicación y esa alegría es un ejemplo de vocación en estado puro”, añadía el padre de ‘Quico el progre’.

Tres generaciones de lectores

El cura sorprendió con unas interpretaciones algo extremas pero no exentas de gracia. No ya el que evocara a su tocayo Francisco de Asís por aquello de la pobreza, la sencillez y la alegría sino que estableciera un paralelismo entre el cristianismo y las aventuras de Mortadelo y Filemón porque en ambas “las cosas acaban bien”. Es un forma de verlo.

Y claro, tras las palabras piadosas, algunos amigos como Climent Sánchez, comercial de Ediciones B se aprestaron a contar esas anécdotas que lo dibujaban de arriba abajo, demostrando no solo su valía como historietista sino también esa capacidad entrañable que siempre tuvo para conectar con los lectores. De cómo en Sevilla, lo evocó su antiguo editor en Bruguera y amigo Manuel de Cos, la policía le paró el taxi en el que iban firmar en una librería cerca de la catedral. “Agobiados dijimos que llevábamos prisa y que nos disculparan, pero los agentes dijeron que no, que no, que en realidad se habían enterado de que Paco estaba allí y querían hacerse una foto con el maestro”.

También habló su nieto Guillem conteniendo las lágrimas mientras todos los asistentes pensaban en la suerte de haber tenido como abuelo al creador de ‘Rompetechos’, ‘El botones Sacarino’, ‘Pepe Gotera y Otilio’ y, claro, ‘Mortadelo y Filemón’. También, claro está, de ‘13, Rue del Percebe’, que desde el sábado en las redes sociales un meme mostraba vaciada de sus inquilinos. Y en otro, algún gracioso había puesto en los pisos los logos de Airbnb o Booking. Los tiempos cambian.

A la salida, y a los sones de Sisa, todos los asistentes creían firmemente que gracias a los agentes de los Técnicos de Investigación Aeroterráquea, la T.I.A vamos, 'Qualsevolt nit pot surtir el sol'. Al fin y al cabo, Mortadelo siempre ha vestido de luto.