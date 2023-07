Se buscan hombres y mujeres de 16 a 70 años de todos los perfiles. "Gente de barrio", especifica en la convocatoria. Estos son los requisitos requeridos en el casting convocado hoy y mañana en Virgen del Remedio.

Allí, Casting de Extras Ana Durá de Elche ha empezado esta mañana las pruebas para seleccionar a "extras, figurantes, actores" para una producción que se rodará en Alicante entre septiembre y noviembre.

La cita es en la Sede Municipal Barrios de la Zona Norte (Plaza de Argel, 5) donde hoy se harán pruebas hasta las 19 horas y mañana miércoles continuarán desde las 9.30 hasta las 19 horas.

Un proyecto importante

Los organizaodres del castíng apunta que se trata de "un proyecto importante pero no podemos dar ningún detalle, ya que por el momento es confidencial".

Los figurantes seleccionados serán contratados en regimen de artistas y será remunerado según convenio.

Esta empresa ha realizado casting para series de Netflix comoValeria, Santo, Un cuanto perfecto, Jaguar o Perdida; para Amazon, Señoras del Hampa y Serrines madera de actor; para Movistar+, Galgos y Apagón; para Apple TV, Now and Then, así como las películas Los futbolísimos, Formentera Lady, Amar, Toscana, Fuxk i list, Paella Today o Quan no acaba la nit.