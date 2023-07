El día de San Juan, en el programa de La 2 Tendido Cero, emitieron un reportaje sobre el proyecto del Museu del Bou a iniciativa de la Fundación Satine. Al final de dicha emisión se anunciaba que la colección taurina Hermanos Villar, propiedad del aficionado alicantino Pepe Villar, iba a pasar a engrosar dicho proyecto. A partir de ahí, numerosos aficionados han preguntado tanto a quien firma estas líneas como a su señor padre si eso era verdad, qué había pasado, por qué no se quedaba la colección en Alicante…

La noticia, completamente cierta, supone el final de un periplo de cuatro años en los que desde nuestra familia se ha tratado de dar una solución a, como se decía en ese mismo reportaje, «una de las colecciones privadas más completas que existen». Durante más de sesenta años, Pepe Villar ha reunido toda una serie de objetos relacionados coln el mundo del toro principalmente de Alicante, pero también de la historia de la tauromaquia más brillante. Siempre la ha tenido expuesta en su casa, hasta que en 2019, por cuestiones de salud y calidad de vida, un cambio de domicilio obligó a buscarle un nuevo emplazamiento. Ante aquella disyuntiva nadie en la familia (todos lo sentimos como un legado propio) dudó ni un segundo, y nos dirigimos al Ayuntamiento de Alicante para tratar de llegar a un acuerdo con el objeto de que el Museo Taurino Hermanos Villar acabara siendo expuesto en el lugar que mejor atendía a su importancia: el Museo Taurino Municipal, situado en la plaza de toros. Desde el comienzo contamos con el apoyo incondicional de Paco Llorca, su director, al que siempre estaremos agradecidos, y entramos en contacto en noviembre de aquel año con la concejala Mari Carmen de España, pues ya se sabe que la palabra final en estas cosas de lo público la tienen los políticos.

Tras un par de reuniones, siempre con buenas palabras y esperanzadoras promesas, y teniendo en cuenta el confinamiento de la pandemia de 2020, se llegó a una situación un tanto inconsistente. En nuestro propósito no estaba ganar dinero con la colección, sino que los aficionados al mundo del toro y los alicantinos en particular pudieran disfrutar de este patrimonio cultural que, al fin y al cabo, a todos pertenece. Nos hablaron de un proyecto de futuro museo en los aledaños del patio de caballos, incluso en los últimos contactos se nos llegó a ofrecer la compra de algunas piezas… Nuestra única exigencia para la cesión gratis et amore era que el consistorio encontrara un local donde poder ubicar y cuidar la colección hasta que se decidiera la manera como exponerlo. Pero al final, nada de nada. El más absoluto de los silencios por parte de De España. Si en tres años no fueron capaces de encontrar ese espacio, ¿cuál era el interés real?

En esos más de tres años se barajaron otras opciones por nuestra parte: poner la colección a subasta en una casa francesa, cederla por partes a diversos museos… Pero ninguna de ellas cumplía el mayor deseo de mi padre: que la colección no se dividiera. Y en marzo de este año entramos en contacto con Rafael Arribas, alma mater de la Fundación Satine, quien nos invitó a visitar su proyecto en Borriana. Apenas teníamos información sobre él, pero allá que fuimos. Y lo que nos encontramos nos gustó mucho. Rafael encarna a esa figura del mecenas renacentista que invierte parte de su dinero en una acción cultural, y para ello ha creado la Fundación Satine.

Su proyecto, organizar un gran Museu del Bou que explique la relación entre el toro y el hombre desde la antigüedad hasta nuestros días. Ha conseguido ya piezas importantes (la cabeza del toro que mató a Paquirri, el fundón de estoques de Manolete, un traje de Joselito El Gallo…), y principalmente cuenta con unas instalaciones envidiables por tamaño y cuidado en pleno centro de la localidad de Borriana. Antes de preguntarnos nada, nos ofreció la infraestructura de su proyecto. Era la primera vez que nos pasaba. Y de ahí a llegar a un acuerdo de cesión gratuita de la colección solo hicieron falta unas pocas conversaciones más. Hacía nueve meses desde el último contacto con el Ayuntamiento de Alicante y de soportar su penúltimo silencio.

Esta es la exposición de los hechos de por qué no van a estar en el Museo Taurino de Alicante cuatro trajes del maestro Manzanares (más el de su padre, Pepe), dos de Luis Francisco Esplá, dos capotes con la imagen de la Santa Faz de El Tino y Pacorro, el traje de la alternativa de este, el de la retirada de El Caracol, trajes completos de Rafael Guerra, Luis Mazzantini, Faíco, Pepe Luis Vázquez, Pepín Liria, José Luis Galloso, chaquetillas de Joselito y Rafael El Gallo, de Juan Belmonte, numerosos objetos de Manolete y de tantos y tantos toreros que, gracias a familiares, amigos o seguidores fueron legados a mi señor padre para que los guardara y custodiara.

Por no hablar de cabezas de toros lidiados en nuestra plaza y en otros puntos de la geografía española, y de caballos, así como óleos, pinturas y, sobre todo, la magnífica colección de cartelería taurina. Que quede claro que de nuestro lado solo hubo facilidades para que el Ayuntamiento de Alicante pudiera disponer de todo ello sin ánimo de lucro por nuestra parte. Sin entrar en valoraciones ni elucubraciones, las personas responsables (o irresponsables) de no llevarlo a cabo tendrán sus razones, pero ni nos las han explicado nunca ni se ha acabado de ver una implicación concreta. Política pura: muchas palabras y pocos hechos.

Y quede también claro que estamos muy orgullosos de participar con la Fundación Satine y que, a comienzos del próximo año, todos los aficionados, alicantinos incluidos, podrán disfrutar de la colección Hermanos Villar en Borriana. Que no salga de la Comunidad Valenciana es un alivio. Viene a ser un exilio dulce y enriquecedor, al fin y al cabo. Y quede aquí escrito, negro sobre blanco, nuestro compromiso desde el principio y para siempre con nuestra ciudad. Hay quien no podrá decir lo mismo. Allá cada cual.