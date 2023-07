Han apostado por dar un paso más en la dificultad de la técnica de circo, en potenciar el movimiento, aunque no son bailarines, y en darle un carácter teatral, aunque tampoco son actores. Pero la unión de todo funciona y su título es R.E.M., el nuevo espectáculo de la compañía de circo alicantino La Trócola Circ.

Estas propuesta escénica, que llega el próximo viernes (22 horas) al festival Fresca! que se presenta este año en Casa Mediterráneo, supone un motivo de celebración para la compañía que cumple su primera década sobre los escenarios, precisamente cumpliendo sueños, que es el hilo conductor de esta propuesta.

Son cuatro camas para cuatro personajes, para proponer al espectador «un viaje al mundo de los sueños, de lo mágico y onírico», asegura Andrea Pérez, directora de la compañía junto a Jon Sádaba, y también creadores y autores de esta propuesta escénica junto a Lucas Escobedo. R.E.M. se configura así como una invitación a soñar despierto, «como una llamada a la valentía, a conseguir aquello que anhelamos o al menos a intentarlo».

Técnicas y protagonistas

Malabares en altura, verticales, equilibrios sobre manos, acrobacia de suelo, magia, banquina y portes acrobáticos son algunas de las técnicas que La Trócola emplea para narrar esta historia en un espectáculo que es también «el más técnico y el más dramatúrgico» de la compañía, afirma la artista.

Es «poético, onírico y yo creo que con una potencia de imagen muy grande porque hemos buscado mucha iluminación, por la escenografía, la plasticidad del escenario y por lo que nosotros hacemos en escena». De hecho, el movimiento de los artistas es constante, algo que «llamarlo danza pues no sé porque no somos bailarines, pero trabajamos mucho la corporalidad» y «tampoco somos actores, pero sí hay una dramaturgia».

Andrea Pérez, Jon Sádaba, Enrique Navarro y Mohamed Keita son los protagonistas de R.E.M., con dirección de Lucas Escobedo (Premio Fetén y premio de las Artes Escénicas Valencianas con Yolo y finalista a los Premios Max con Paüra), con Manolo Ramírez como encargado de la iluminación y composición musical de Raquel Molano, «que es muy importante para el espectáculo», destaca la directora de la compañía.

Dificultad

Montar este espectáculo no ha sido fácil para esta agrupación que apuesta por la investigación con objetos. «Ha sido una tarea agotadora, nos hemos lesionado durante los entrenamientos y es para el que más preparación hemos necesitado y más horas hemos dedicado, también el de más riesgo, pero merece la pena siempre».

El espectáculo, que se estrenó en el Teatro Rialto de València este mismo año, justamente toca también el tema de los límites del cuerpo. «Lo físico tiene un límite y uno de los números integrados habla de eso, de tener que decir adiós a este trabajo porque es verdad que para los acróbatas hay un momento en que el cuerpo no tiene la misma potencia, no reacciona de la misma manera... por eso habla también del sueño de no tener que decir adiós».

La Trócola Circ ha puesto en escena otros dos grandes montajes, Potted (2013) y Emportats (2017). Este último galardonado con el Premio Fetén 2018 y con el Premio de las Artes Escénicas de la Generalitat al mejor espectáculo de circo.