Después de más de 30 años en los escenarios ha colocado su nuevo disco en el número 1 de ventas físicas. Adictos a la euforia no es solo el último disco de Revólver sino también toda una declaración de intenciones de Carlos Goñi (Madrid, 1961), que vive su mejor momento mental y físico. El próximo sábado actúa en Alicante, ciudad en la que vivió hasta los 16 años. Será en el ciclo Noches Mágicas de los Jardines de Abril en Sant Joan, a las 22.30 horas.

Viene a Alicante para actuar en un formato distinto, al aire libre, con la gente sentada. ¿Cada vez aprecian más los músicos estos formatos que son mucho más directos y cercanos al público?

Desde el año 96 yo en verano generalmente giro con banda y en noviembre hago gira de teatros yo solo. A mí no me resulta extraño. Muchos músicos cuando llegó la pandemia tuvieron que reinventarse porque la gente tenía que estar sentada. Pero no, yo lo llevo haciendo muchos años. Para mí sería impensable plantearme una gira de otra manera. Los que se tuvieron que reinventar fueron los promotores y descubrieron espacios en los que antes era imposible hacer conciertos. A mí me encanta. Lo haré eléctrico aunque habrá un aparte acústica importante.

Su disco Adictos a la euforia, recién publicado, que está teniendo una gran respuesta del público.

Estoy muy satisfecho por el concepto de producción porque fue número 1 en ventas físicas y eso es un regalo que me hizo la vida después de tantos años. También porque de un álbum nuevo de 9 canciones, la mitad las toco en los directos y eso no es habitual. Estoy muy feliz. El público lo ha recibido muy bien. Si me gusta a mí y le gusta al publico, qué más pedir aparte de salud.

No sé si estamos en tiempos de euforia precisamente con la libertad y la cultura amenazadas.

Yo no pertenezco al mundo de la cultura, no me siento amenazado. Yo me dedico a entretener y a mí no me dice lo que tengo que escribir ni Dios. Ni por una parte ni por la otra. La única vez en mi vida que me censuraron fue con el gobierno de Zapatero que me sacó de todas las radios Mestizaje. Me parece un poco absurdo todo esto del mundo de la cultura porque me da un poco de vergüenza. Yo sigo haciendo 70 conciertos al año y nadie me ha venido a decir que tenía que cambiar una letra. En mi caso no lo puedo decir. Yo para partidos políticos no he tocado en mi vida, ni lo he hecho ni lo haré. Pero para ayuntamientos cuando me contratan pues sí porque yo toco para la ciudadanía. Y el ayuntamiento es el que hayan elegido los ciudadanos. En este trabajo mío lo que tienes que aprender es que te despiden cada día y no sabes cuándo te van a volver a contratar. Lo hago lo mejor que puedo y lo único a lo que puedo aspirar es a que la gente sea tan feliz que quiera volver a verme pronto. Además cada vez hago más conciertos en los que yo alquilo el teatro. De los conciertos que ofrecen, unos salen y otros no salen y no pienso en una mano negra.

Los festivales de música han crecido como setas. ¿No hay demasiados?

Pues si a la gente le gustan y los llenan es fantástico. ¿Se llenan? Sí. ¿Ganan dinero? Sí. ¿A la gente le gusta y repite? Sí. Hay festivales que aparecen y otros desaparecen porque la proyección o el lugar o los grupos no son los más adecuados. Esto es una ley de oferta y demanda. A mí particularmente, si me preguntas si me gustan, te diré que no mucho porque tengo que tocar mucho menos tiempo. Pero bueno, es otro formato. En vez de dos horas y media pues menos.

Revólver nació en 1990. ¿La música y la forma de ejecutarla o de ofrecer conciertos ha cambiado mucho?

Sí, pero ha cambiado el mundo en general. El periodismo también. Tú tienes un título y una trayectoria, y luego llega un bloguero con 600.000 seguidores y también dice que hace periodismo. Pues en música es lo mismo. Como soy un romántico de mierda, me encanta seguir viendo las cosas en papel en vez de en una pantalla y me quedo con el periodismo de verdad donde hay un compromiso con lo que se escribe y no con el que se dedica a llenar la cuenta corriente. Con la música pasa exactamente igual.

Ese cambio incluye que no se vendan tantos discos y que la música se escuche en plataformas. ¿Que hay de positivo y de negativo?

Yo sigo sacando discos porque me va la vida en ello y tengo la suerte de que es mi pasión. De la misma forma que me compro los libros en papel porque detesto la pantalla del ipad. ¿Todos son ventajas con la tecnología? Sí, pero a mí me gusta un libro y con la música me pasa lo mismo. Ha cambiado el formato y las reglas del juego, bastante. Pero puedo hacer dos cosas: lamentarme y pensar que todo es una mierda, cosa que no voy a hacer porque siempre creo que lo mejor está por llegar; o decir que son las reglas del juego y con estos mimbres hacer mi trabajo. Hay mucha distancia entre lo que es escuchar un disco en spotify y comprártelo físico. Ahora en un disco físico tienes que dar algo más y eso me parece bien. Ahora saco los discos con algo más. La maquetación del disco es preciosa, no puede ser más bonito. Y eso merece la pena.

Nada nostálgico

Volver a los clásicos de la música es como releer a los clásicos de la literatura, pero ¿no cree que a veces pecamos de nostalgia?

Yo no soy nada nostálgico, lo que pasa es que lo mío tiene truco. No hay ni un solo momento de mi vida en el que haya estado mejor que ahora. Puedo tener momentos puntuales, pero no me cambio por ningún otro momento de mi vida. Ni mental ni físicamente me he encontrado jamás como ahora. La vida no me da ni un solo motivo para ser nostálgico. He llegado a un punto en que me levanto por las mañanas y pienso que la vida no me debe nada, cuando me he tirado parte de mi vida pensando lo contrario. Eso es una puta maravilla. Tengo todos los defectos, pero no soy rencoroso. Yo perdono y olvido. Me levanto los lunes por la mañana y me pongo a tocar. ¿Se puede pedir más? Y encima trabajo en algo que me permite llenar la nevera. Puedo pedir para los que me rodean, para mí no.

¿Le quedan todavía muchas balas en el cartucho a Revólver?

Pues no lo sé. De entrada tengo gira hasta noviembre. Soy curioso hasta lo enfermizo. La curiosidad es el motor de todas las cosas en la vida y soy mitad aragonés, soy cabezón. Si juntas las dos cosas, le puedes sacar mucho partido. Yo intento seguir. Me lo paso muy bien y me interesa. El concepto de pasar de las cosas no lo veo.

¿Presentaría una de esas balas al Benidorm Fest?

No (risas). Para concursar, no. Como artista invitado al Benidorm Fest, sí. Pero mi historia con Benidorm es larga. Para mí el mejor anagrama de la historia es el de Penélope. De hecho voy a hacer que me pinten ese anagrama en mi guitarra. Es lo más bonito y más cool que he visto en mi vida. Me parece un escándalo.