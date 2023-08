El portorriqueño Luis Fonsi, ganador de varios premios Grammy Latino y autor de éxitos como Despacito o Date la vuelta llega este viernes (23h, 20€) a las fiestas de Elche, que el sábado acogen a Rosario Flores (23h, gratis) tras su gira por Latinoamérica y el domingo a Vicco (1h, gratis), la relevación del último Benidorm Fest con Nochentera. Parking de la UMH en Elche.

Black Eyed Peas, Loquillo y Kidd Keo en Brilla Torrevieja

El festival en la Vega Baja recibe el viernes a la banda estadounidense Black Eyes Peas (22h, 40€) , liderada por el carismático Will.I.Am. Presentarán su último álbum, Elevation, y repasarán algunos hits como Where Is the Love, Gotta Felling o Pumt It. El sábado será el día de Loquillo (22h, 30€), rey del rock español con más de cuarenta años a sus espaldas al frente de Los Trogloditas y en solitario desde 2008, mientras el domingo (22h, 12€) será el talentoso artista de trap y rap Kidd Keo el que se suba al escenario. Parque Antonio Soria de Torrevieja.

Festival indie y Miguel Campello en Sant Joan

Oferta diferente la que ofrece el ciclo Noches Mágicas con el festival indie Music in the Garden por partida doble. El viernes (20h, desde 25€) actúan los alicantinos Gran Angular, la banda Dorian liderada por Marc Gili y el grupo Siloé, que mezcla el folk de autor con el pop-rock, junto a los dj Kokedama, Cristian Set Roc, Terreta Sound Machine y Jes-Set. El sábado (20h, desde 25€) será el turno de los noruegos Kakkmaddafakka, el popular y polifacético Carlos Sadness y el grupo alicantino Diagnostico Binario, además de los dj Adriasola, Susukid y Modafokastyle. El domingo será la noche del ilicitano universal Miguel Campello (22.30h, 28€), creador de El Bicho, luego Chatarrero y ahora en solitario convertido en icono del mestizaje. Jardines de Abril de Sant Joan d’Alacant.

Dos días más de conciertos en el festival Leyendas del Rock

Al macrofestival Leyendas del Rock aún le quedan dos días. Hoy, viernes, con los grupos Bullet for my Valentine, Beartooth, Angelus Apátrida, Dragon Force, Korpiklanni, Napalm Death o Dry River. Y este sábado, último día con nombres como Michael Schenker, Hammerfall, Dirkschneider, Hämatom, Avalanch o Gigatron en una de las mejores citas del rock y el heavy. Polideportivo de Villena.

Vanesa Martín llega a la plaza de toros con Placeres y pecados

De enorme talento y sensibilidad para componer canciones cada vez más hermosas, la malagueña Vanesa Martín actúa este sábado (22.30h, desde 38€) en Alicante para regalar algunos de sus grandes temas. La artista recorre el país con su actual gira Placeres y pecados. Un poco antes (22h) la joven cantante de Aspe Noelia Sánchez ofrecerá tres de sus temas propios. Plaza de Toros de Alicante.

David Bisbal celebra en Alicante sus 20 años en la música

Gala de lujo la del sábado (22h, desde 45€) en Alicante con la actuación de David Bisbal, uno de los artistas más queridos por todo tipo de público, que llega con Me Siento Vivo Tour, donde además de presentar su nuevo single Ay, ay, ay celebra sus primeros veinte años en la música desde su exitoso paso por la primera edición de Operación Triunfo. Área 12, en Multiespacio Rabasa de Alicante.