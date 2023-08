Este viernes a las 22 horas en la Plaza de Toros de Alicante, día y fecha a anotar con letras mayúsculas porque el coso alicantino recibe a Miguel Ríos en su gira 40 Aniversario de Rock& Ríos, el autentico rey del rock español, reinado que ostenta desde los años 60 cuando debutó en la discográfica Polygram con su primer disco. Tras sus escarceos con el twist y alguna balada llegaron trallazos como El río, Vuelvo a Granada o el Himno a la alegría, que situó a Miguel Ríos en el panorama internacional, seguidos de otros éxitos hasta su mítico Rock&Ríos, considerado el mejor disco del rock español, un doble álbum grabado en directo en Madrid en marzo de 1982 con himnos como Bienvenidos, El blues del autobús o Generación límite. Canciones con las que el público podrá revivir en Alicante aquella gira legendaria realizada cuarenta años atrás. Entradas de 28 a 65 euros. Plaza de Toros de Alicante.

La magia de Alice Wonder, en el Castillo de Santa Bárbara

Dentro del ciclo de conciertos Live the Roof, para audiencias reducidas de un centenar de personas, este viernes a las 19.30 horas llega a Alicante Alice Wonder. Talentosa y creativa artista, finalista en el último Benidorm Fest con Yo quisiera, en poco tiempo ha logrado una madurez que atrapa y enamora a la primera nota. Tras su debut con Take off, con el que logró varios millones de seguidores en las redes, ha compartido escenario con nombres como Xoel López o Rayden y con su último trabajo, Que se jodan los demás, ha logrado, con su voz y su piano, labrarse un prometedor futuro. Entradas agotadas. Castillo de Santa Bárbara Alicante.

Nostalgia musical de los 2000 en Love the Twenties Pop

Love the Twenties Pop, que se celebra este viernes (19.30h) en el escenario de Área 12, ha logrado reunir a artistas que triunfaron a lo grande hace años, aunque su popularidad y sus canciones siguen de actualidad. Nombres como Álex Ubago, el dúo Andy y Lucas, Fran Perea, que volverá a mostrar que Uno más uno son siete, Melocos y sus dulces baladas, el incombustible Coti con Nada de eso fue un error, Alejandro Parreño y Natalia de OT, los alicantinos Guaraná, Lorca, Junior Miguez, uno de los pioneros del rap en español, Selena Leo, la bomba de King África y Raúl que todavía sigue soñando por ella. Un buen puñado de artistas presentados por Rebeca y Jordi Cruz. Entradas de 41 a 70 euros. Multiespacio Rabasa Alicante.

Love the 90’s, espectáculo de alto voltaje rítmico

El concierto Love the 90’s (sábado, 19h) es una auténtica descarga de ritmo y energía con estrellas que arrasaron en las pistas de baile y siguen en activo. Ahí están The Snap con temas como Rhythn is a dancer, el valenciano universal Chimo Bayo y otros como Alice Dj, Daisy Dee de Technotronic, 2 Fabiola, Kriss Orce, Tina Cousin, Masian Dacal, Double Vision, Sensity World, New Limit, el dj valenciano Paco Pil, Ku Minerva, Jumper Brothers y 2 Unlimited. Lo presenta el mítico Fernandisco. De 45 a 80€. Multiespacio Rabasa Alicante.