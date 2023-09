Con 26 años, el nombre de Fernando Carratalá ya figura entre los galardonados del Premio Positano, uno de los reconocimientos más prestigiosos de danza y el más antiguo de Europa, que celebra su 51 edición. El bailarín alicantino -que este año participó en Abril en Danza- recibe el sábado en esta singular localidad de la Costa Amalfitana italiana -destino de muchas figuras del ballet del pasado siglo- uno de los galardones junto a una docena de profesionales de todo el mundo, considerados los mejores del año del panorama internacional.

"El año pasado lo ganó un amigo mío de la compañía, Aitor Arrieta, y estoy encantado de recibir este premio. Lo malo es que se celebra con una gala en la playa de Positano, donde montan un escenario y bailamos los premiados, pero yo no voy a poder hacerlo porque me he lesionado en la rodilla. Viajaré con mi familia a recibirlo, aunque ya me han dicho que puedo bailar en la gala del año que viene", comenta Fernando Carratalá, orgulloso de que su nombre se incluya entre los premiados de Positano, que también ha reconocido trayectorias de bailarines y coreógrafos como las de Nureyev, Alicia Alonso, Nacho Duato o, como este año, a Benjamin Millepied.

Nacido en Alicante e instalado después en San Vicente del Raspeig, este joven bailarín lleva siete años afincado en Londres como parte del English National Ballet y desde el pasado año es solista en esta gran compañía, que cuenta con 75 bailarines. El camino hasta allí lo inició hace años en la Escuela Arantxa Arana de San Vicente y después estuvo formándose tres años en la Escuela de Víctor Ullate en Madrid, para la que recibió una beca con solo 15 años, hasta que a los 17 entró en la compañia de Ullate por otros tres años.

En 2017 se unió al English National Ballet bajo la dirección de la española Tamara Rojo y hasta la fecha califica de "genial" su experiencia. "Es una gran compañía, somos 75 bailarines y en la de Víctor Ullate, por ejemplo, éramos 25. Aquí se hace de todo, desde ballet clásico a contemporáneo trabajando con nuevos coreógrafos. Es muy variado", explica Fernando Carratalá, que confiesa que al principio quería trabajar más el clásico porque no lo había hecho, pero se siente igual de cómodo con el contemporáneo.

"He aprendido mucho de Tamara Rojo, que ha sido una máquina como directora -a la que hace un año relevó el canadiense Aaron S. Watkins en la compañía tras pasar a dirigir el Ballet de San Francisco-, pero también me ha encantado trabajar con William Forsythe, un coreógrafo americano que tiene más de setenta años, o con Pina Bausch en su versión de La consagración de la primavera, donde todo el escenario estaba cubierto de tierra y esa es otra forma de bailar muy diferente".

Esta temporada pasada ha podido participar en la versión de esta pieza (La consagración de la primavera) que ha creado el coreógrafo sueco Mats Ek para el ballet inglés, disfrutando además el alicantino del papel principal en esta obra: "Creo que por eso me propusieron para este premio -considera-. La estrenamos el año pasado y tuvimos dos semanas de actuaciones".

Y este nuevo curso llega con grandes propuestas para el bailarín alicantino con su compañía, a pesar de la lesión en la rodilla, de la que espera recuperarse pronto. "La temporada empieza súper bien. Ya nos han anunciado los días y los roles principales de los ballets y yo tendré cuatro actuaciones en el papel del príncipe en El Cascanueces y también el principal en Giselle, como Albrecht. En tres semanas actuamos".