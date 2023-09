El escenario de Área 12, en el Multiespacio Rabasa acoge el sábado (21.30) a la banda liderada por David Summers, Hombres G, que demostrará una vez más por qué sigue encandilando a todo tipo de públicos tras una carrera tan extensa y exitosa como la suya desde1981. Hoy, cuatro décadas después, lo siguen haciendo como en sus mejores tiempos con éxitos como Venezia, Marta tiene un marcapasos o Devuélveme a mi chica. Hace poco se estrenó en la Gran Vía de Madrid un musical basado en su historia, en 2019 recibían la Medalla de Oro al Mérito Artístico en las Bellas Artes y, tras su último disco, La esquina de Rowlan, preparan un recopilatorio por sus 40 años.

Este viernes el mismo escenario recibe a Juan Gómez (El Kanka) que se ha convertido, con todo merecimiento, en un auténtico ídolo de la música española. Esta noche (22h) llega con su gira Cosas de los Vivientes, título de su último álbum tras un año de descanso de las giras . Dicen los expertos que El Kanka tiene la energía de Robe Iniesta y la ternura de Jorge Drexler, pero desde su exitoso debut con aquel disco de memorable título, Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, subió como el turrón en navidad, logrando colocar 20 temas suyos con más de un millón de escuchas en las redes. Multiespacio Rabasa de Alicante.

La voz de Antonio Orozco suena en la Plaza de Toros de Alicante

Una de las grandes figuras de la música española, Antonio Orozco , aterriza este sábado (22h) en Alicante. El artista debutó en 2000 en la discográfica catalana Horus con un primer disco, Un Reloj y Una Vela, de una larga carrera en la que ha logrado proezas como realizar más de 2.500 galas por todo el mundo, vender millón y medio de discos, cantar duetos memorables junto a Malú o Marc Anthony, ganar discos de oro, platino o diamante, ser nº 1 en diversos países o convertirse en el coach más carismático del programa La Voz durante los últimos años. Es autor de hermosas canciones como Devuélveme la Vida o Entre sobras y sobras me faltasy recientemente ha estado presentando su último álbum, Aviónica, en Hispanoamérica. Ahora está de gira por España y mañana llega a Alicante con su nuevo single, La revolución. Plaza de Toros de Alicante

La música en directo vuelve a reinar en la Sala Stereo

La sala Stereo ha programado una sesión doble este viernes (22h) con las actuaciones de los divertidos grupos británicos Lord Rochester y The Wildebeests. Los primeros son un trío escocés formado en 2008 que han editado varios vinilos y dos cd, que adoptan la simplicidad del sonido de artistas como Bo Diddley, Chuck Berry o Jimmy Reed . El espectáculo de rock and roll que ofrecen siempre es divertido y con estilo. La banda The Wildebeests son la mezcla perfecta de garage, R&B y early British R’n’R. Los de Reino Unido han pasado ya dos veces por el Funtastic, garantía suficiente para no perdérselos.

El sábado (22h) es el turno de Toundra, uno de los mejores grupos ahora mismo en directo, con varios discos a sus espaldas a través de los cuales se han ganado la admiración del público y no solo en España, ya que su música ha sonado también en diversos países europeos, en Estados Unidos y en los mejores festivales españoles. Toundra es sinónimo de talento, energía y creatividad. Sala Stereo de Alicante.