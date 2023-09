Nanni Moretti, el rescate de 'Caro diario' y su nueva película: "La izquierda sigue en crisis de identidad"

El director italiano Nanni Moretti es noticia doble estos días. El próximo 15 de septiembre se estrena en España su última película, ‘El sol del futuro’, una reflexión entre tierna y caustica sobre las ideologías y el propio cine. Y se cumplen 30 años de una de sus cintas más emblemáticas, ‘Caro diario (Querido diario)’, con su famoso episodio del paseo en Vespa por las calles de Roma hasta llegar al lugar en el que fue asesinado el Pier Paolo Passolini. Este filme vuelve a los cines el próximo fin de semana.

No pienso en un público específico, burgués, de izquierdas. Pienso en un público desconocido que se encuentra en una sala oscura

El protagonista de ‘El sol del futuro’, Giovanni, encarnado por Moretti mismo, es un director de cine anclado en ciertas ideas del pasado y en conflicto con las del presente. Se encuentra en pleno rodaje de su nuevo filme, y el estresante trabajo en el plató coincide con una crisis con su esposa (Margherita Buy, con la que Moretti trabaja regularmente), los apuros del productor francés de la película (Mathieu Amalric) y el distanciamiento con su hija (Valentina Romani). Demasiadas crisis de golpe a la que se une una situación completamente nueva para él: su esposa, que ha producido todos sus anteriores largometrajes, está produciendo ahora la película de un director joven con el que Giovanni choca en cuanto al uso de la violencia en el cine.

El filme que rueda Giovanni está ambientado en la Italia de los años 50. Al comenzar ‘El sol del futuro’, un joven asegura no saber que en aquella década había comunistas en Italia, y que creía que solo estaban en Rusia. Desmemoria histórica. Moretti nos puntualiza que la película “habla de la izquierda en los años 50, que es muy distinta a la actual. La izquierda sigue en crisis de identidad en muchos países. No me parece que hoy sea tan difícil tener posturas de izquierdas ante una derecha tan grosera que incluso niega el cambio climático”. En la película que ruedan se habla de la invasión soviética a Hungría de 1956, quizás un reflejo de la actual guerra entre Rusia y Ucrania, el fin del idealismo comunista de antaño.

Lo que me molesta como director es cuando la violencia se convierte en producto de consumo

Giovanni asegura en la ficción que cuando hace una película no piensa en el público, aunque no sabe seguro si eso es verdad. ¿Moretti piensa en el espectador? “No pienso en un público específico, burgués, de izquierdas. Pienso en un público desconocido que se encuentra en una sala oscura dispuesto a ver una película en pantalla grande. No pienso en quienes ven cine en un móvil”.

En otra secuencia del filme imaginado, Giovanni y su actriz principal discuten. Ella quiere improvisar como lo hacían John Cassavetes y Gena Rowlands. Moretti reflexiona acerca de su evolución: “Cuando empecé en el cine tenía una considerable rigidez al dirigir a los intérpretes. Ahora lo veo diferente. Siento empatía por los actores, estoy muy cercano a ellos. Hace 40 años los veía más como peones de un juego”. Moretti anuncia que el próximo octubre debutará en el teatro, solo como director.

Uno de los mejores momentos de ‘El sol del futuro’ es una irónica y muy imaginativa reflexión sobre cómo se refleja la violencia en el cine contemporáneo. “Yo no digo no a la violencia en una película, no soy para nada un fundamentalista a la contra de su uso”, asegura Moretti, y recuerda que “un filme como ‘Taxi Driver’ es violento y bellísimo, algunas películas de Brian De Palma también, la reciente ‘Holy spider’, sobre un asesino en serie, también es muy bella. Lo que me molesta como director es cuando la violencia se convierte en producto de consumo”. Scorsese juega un papel muy divertido en esta secuencia.

Moretti hace su retrato de la situación política italiana y comenta que puede que haya analogías con la española: “Hasta 1994, cuando llega Berlusconi al poder, un elector de la Democracia Cristiana y uno del Partido Comunista Italiano podían hablar entre sí, sus partidos habían participado en la resistencia y escrito la constitución antifascista. Desde 1994 ese diálogo ya no es posible. El discurso de los políticos italianos actuales surge de la influencia de Berlusconi, nuestros políticos ya no tienen memoria”.

En ‘El sol del futuro’ se cita a Cassavetes, Scorsese, ‘La dolce vita’, ‘El nadador’, Aretha Franklin, los Blues Brothers, Kieslowski y su filme ‘No matarás’, todo bien incrustado en un relato de cine dentro de cine bastante curioso, ya que Moretti asegura que como espectador no le gustan este tipo de filmes y que cada día le cuesta más explicar su trabajo. “Me he dado cuenta al terminar la película que se trata de un gran acto de amor hacia el cine que puede verse en una sala de cine, y un acto de confianza hacia el público que va a verla. Después de la pandemia, y con la crisis, la gente se ha acostumbrado a ver cine en casa, pero creo que una película proyectada en una sala continúa conservando un gran poder de fascinación”, concluye el cineasta.