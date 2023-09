El cocinero Dani Frías será galardonado con el Premio Gastro Cinema 2023, el sexto galardón que entrega este festival que combina cine y gastronomía y que se celebra del 13 al 18 de septiembre en Alicante. El chef alicantino, creador hace dos décadas del restaurante La Ereta en Alicante, se suma al grupo de los ya galardonados Kiko Moya, Susi Díaz, Maria José San Román y Mari Carmen Vélez por su contribución a la gastronomía de la provincia y recibirá la distinción el 18 de septiembre en la gala de clausura.

En el caso de Frías, "por su trayectoria, su humildad y su constancia", como ha destacado el director del festival, Vicente Seva, tras añadir que el galardonado es "uno de los cocineros más interesantes de la gastronomía nacional tanto por su visión empresarial como por su creatividad en la cocina". El diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha subrayado que "treinta años de trayectoria" convierten en "digno merecedor" de este premio a Dani Frías por su "polivalencia e innovación".

"Agradecido y emocionado" ha recibido el chef el reconocimiento junto a "gente más potente que yo", tras recordar que aunque desde niño ha querido ser cocinero "empecé un poco tarde, en el año 92, y en aquel momento era una locura cuando le dije a mi padre que quería ser cocinero porque no sabía qué hacer conmigo. Poco a poco fui encauzando todo, formándome y aprendiendo. Donde más aprendí fue dando clases en el CdT y fue una experiencia muy chula para mí, donde encontré a parte de mi equipo en los alumnos", ha reconocido.

Dani Frías empezó la carrera de Químicas, más adelante decide irse a Cádiz a estudiar Ciencias del Mar, pero lo deja y al año siguiente se traslada a Barcelona a estudiar cocina en la Escola de Restauració i Hostalatge de Barcelona, realizando prácticas en el Hotel Juan Carlos 1º y en el Princesa Sofía, ambos de Barcelona, y termina primero de la séptima promoción con los tres premios que otorgaba la escuela.

"Desde pequeñito quería ser cocinero, pero en mi familia no había absolutamente nadie. Todo el mundo se creía que era familia del pastelero Rafa Frías, pero no. Mi madre cocinaba muy bien y yo cocinaba con ella, montaba muchos líos y hacía muchas fiestas en casa y fue una cosa muy doméstica. Luego se me pasó un poco en la adolescencia y al final la Química y la cocina se parecen bastante", ha bromeado el cocinero, que en junio de 2024 celebrará los veinte años de La Ereta y avanza que "algo haremos, quizás un menú con los platos de estos veinte años o alguna cosa" .

Su cocina

Frías define su cocina, ante todo, "muy alicantina" y "puesta al día". "Siempre digo que hacemos cocina alicantina moderna, partiendo de cosas muy alicantinas y sabores reconocibles de guisos tradicionales y platos de toda la vida. Tenemos versiones de la coca amb tonyina, del soparet... y les damos una vuelta, los ponemos al día en cocciones, presentaciones y técnicas" con el deseo de que "cuando el comensal se meta algo en la boca le recuerde a algo que ha comido siempre".

Trayectoria

En el verano del 93, Dani Frías inaugura La Taperia en la playa de San Juan. Durante el invierno siguiente realiza prácticas en San Sebastián en los prestigiosos restaurantes Martín Berasategi, Akelarre y Arzak; en Elda, en Totel con Paco Torreblanca. Seguidamente comienza a dar clases de cocinero y cursos de cocina en el CdT.

En el verano del 97 abre el restaurante Ático, y ese mismo año abre la La Tapería de Alicante. En el invierno del 98 asume la explotación del restaurante Bonalba y recibe el premio del primer trofeo en París del Torpe Européen du Meilleur Cuisinier de Restauration Collective Autogéree.

En diciembre del 99 abre una tienda gastronómica Q- Linaria donde se venden productos gastronómicos, utensilios de cocina. Seguidamente se convierte en una empresa de catering con servicios a la casa real en dos ocasiones y a multitud de organismos oficiales.

En el 2003 asume la explotación del Casino de Alicante, hasta el 2006. En el 2004 gana el concurso para la explotación del restaurante La Ereta con una concesión de diez años, el primer año fue incluido dentro de la guía Blanc del patronato Costablanca. En 2017 abre Pro-bar un bar de tapas en Santa Faz que en 2021 pasa a ser Santabar.