Cree que un ilustrador debe ser ante todo un lector. Él lo es. Por eso, asegura que definen su trabajo como «poético, que hago metáforas visuales». Apareció Miguel Hernández y le propusieron ilustrar una antología poética. Ya lo había hecho con Julio Llamazares, Fernando Pessoa o Walt Whitman. Con un gran «respeto» y asumiendo «un reto», Adolfo Serra (Teruel, 1980) se sumergió en la vida y obra del poeta oriolano antes de ponerse a dibujar sus versos. Tanto es así que vivió varios meses con una antología de Hernández en el bolsillo.

El resultado es Para la libertad (Lunwerg Editores), un volumen que reúne una selección de 30 poesías de diferentes etapas y poemarios todos ellos ilustrados.

«Yo leí a Miguel Hernández de forma compulsiva, investigué su vida, el tiempo que le tocó vivir; incluso investigué las palabras que otros dijeron de él», afirma. «Siempre que ilustro me gusta investigar la vida el autor, cómo vivió, cuáles fueron sus referentes visuales... Accedí a libros y documentales, a palabras y frases que otros poetas le habían dedicado».

Así llegó a los colores y las imágenes con las que ha representado sus poemas. «Me dieron libertad creativa y me quedé con los poemas que más me tocaron y los que tenían más posibilidad de ilustrar».

Pero lo hizo para complementar al poeta, no para reflejar lo que dicen sus versos. «No podía competir con una idea que ya tenemos en la cabeza y no soy partidario de ilustrar exactamente lo que se dice porque es un poco redundante y él ya lo hizo de manera brillante con sus palabras, así que no era necesario repetirlo».

Ilustrar sensaciones

Su camino, afirma, «es generar otra experiencia lectora, más de evocación, ilustrar sensaciones, atmósferas para hablar de los temas que trata». El amor, la naturaleza, la condición humana, la guerra... «Sus versos están impregnados de cruda pasión y captan la belleza y la tragedia de la vida». Quizá por eso eligió la acuarela como técnica para sus ilustraciones. «Tintas, aguadas, manchas, salpicaduras, con colores ocres y azules. Estuve dando vueltas a la técnica porque los primeros versos son más luminosos, hablan de la naturaleza, del amor, y eso contrasta con el Miguel Hernández de la Guerra Civil. Intenté hacerlo con más colores, pero algo me decía que no era el camino. Así llegué a una gama limitada de colores ocres y azules. Y cuando empecé me di cuenta de que eso es lo que encajaba con el mensaje del poeta».

Emociones contrapuestas

Leer al poeta oriolano ha supuesto para el dibujante «sentir tierra, polvo, tinta, sangre, barro... sus versos suelen transmitir esas emociones contrapuestas, como el amor y el dolor, la belleza y la tristeza. También está el rito, la musicalidad, la fluidez de las palabras e incluso lo terrenal, esa profunda conexión con la condición humana y la lucha de la gente corriente».

Con todas estas impresiones fueron surgiendo esas manchas, pinceladas e ilustraciones, imágenes poéticas y trazos que también intentan ser poesía visual, «porque creo que en un mundo de distracciones constantes, pararse a leer (y mirar) poesía es un acto de valentía y de rebeldía. En un mundo sin tiempo, la poesía ofrece un espacio para la calma interior».

Para Serra, que ha ilustrado tanto a clásicos como a contemporáneos, fue un reto hacer este libro. «Las ilustraciones implican recoger toda la vida de un autor que pasó por distintas etapas, por distintas formas de entender la poesía, por distintos temas... y yo como ilustrador quería crear unas imágenes que dieran coherencia a todo el libro y que funcionasen sin sobresalto con los versos, con sus sensibilidad».

El herido, Nanas de la cebolla o Elegía se plasman en esas páginas junto a las ilustraciones de este dibujante que eligió como título del libro Para la libertad, uno de los poemas más reconocidos de Miguel Hernández. «Hice un listado de posibles títulos, los pasé a la editorial, hicimos una selección y al final veíamos claro que este título nos emocionaba y nos encajaba. Es curioso que yo leí a Miguel Hernández de niño y cuando vuelves y eres consciente de lo que pasó, lo que vivió, lo que sintió, te das cuenta de que no estamos tan lejos de eso...».