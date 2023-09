"Los malos tienen mala puntería, los cargadores de las pistolas disparan balas infinitas, todas las bombas llevan cables de colores y un conducto de ventilación conduce a cualquier parte de un edificio". Son escenas recurrentes del cine de acción. Tópicos que están recogidos en películas clásicas como "Arma letal", "Jungla de cristal", "Cobra" o "El último gran héroe" y sus protagonistas, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Silverster Stallone o Mel Gibson son los héroes que un alicantino ha decidido recrear estas escenas en un formato para teléfonos móviles.

Porque no hay película de acción de los años 80 y 90 que se precie donde no haya varios cables de colores que han de cortarse en orden para que una bomba no explote y que en el último segundo logra desconectarse. O film policíaco en el que a un veterano agente le quedan dos días para jubilarse y acaba muriendo en acto de servicio; o el policía que entrega su placa ante un capitán airado, pero sigue investigando el caso. Son sólo algunos de los ejemplos que el realizador alicantino Alejandro Díaz ha plasmado en su proyecto Topicops basado en vídeos cortos rodados para redes sociales. Consciente, como él mismo dice, de que "el público se ha vuelto más impaciente y necesita formatos cortos y rápidos".

Díaz es un enamorado de las películas de acción de los años 80 y 90 del siglo XX y su pasión por el cine, contagiada por su padre, le ha llevado a convertirse en director de cortos. Sin embargo, este nuevo proyecto da un giro para convertir los cortos en pequeñas escenas que no superan los 60 segundos y que se graban y editan en formato vertical para que sean consumidos en las redes sociales.

La librería Pynchon de Alicante ha sido el escenario este jueves donde el cortometrajista ha presentado su proyecto, que parte de más de 100 "topicops", escritos, grabados y editados en formato reel, para publicarlos en redes sociales como Tik Tok, Instagram y Youtube. En ellos, además de recrear escenas míticas de películas, lo hace también en tono de humor.

"He querido trasladar la ficción y el formato cinematográfico al móvil con una recopilación de las escenas más recurrentes en el cine de acción, nuestro objetivo es que sea como una enciclopedia visual. Y vamos a ir subiendo a nuestras redes sociales varios vídeos cada semana con la idea de generar una comunidad y retroalimentarnos, que la gente nos diga cuáles son sus escenas míticas y podamos seguir rodando", explica Alejandro Díaz.

Coleccionista

El género de acción es el que más atrae a este cineasta que asegura que no es habitual que se ruede este tipo de cine porque, sobre todo, es costoso. En su caso, su gran afición le ha llevado desde niño a coleccionar muchos objetos relacionados y no deja de adquirirlos e incorporarlos a las escenas que graba en Alicante y en la cercana Benidorm, una ciudad que por sus características de rascacielos le da mucho juego para imitar a las películas americanas que adora.

Díaz inició en 2017 su andadura de tópicos policiacos en formato cortometraje, del que ya rodó un corto de 20 minutos. Este invierno logró el primer premio al mejor tráiler con la versión de Topicops en la primera edición del Festival de Cine de Acción de Toledo y ha logrado distintos premios por otros cortos realizados. Pero la realidad actual es que la adaptación a otros formatos es casi obligada. "El formato cortometraje está muy complicado porque no hay muchas plataformas donde lanzarlo si no es un festival o con una distribuidora. No logras difusión", explica Díaz, que rueda cortos desde 2012 y tiene, entre otros, La primera red social o Dramas.

"Decidí cambiar el formato porque también el espectador ha cambiado y es muy impaciente y hoy el foco de atención es de segundos y este formato tik-tok es rápido", resume. Y agradece a su padre que le "metiera" desde niño esta afición por el cine policíaco. De hecho, es uno de los actores que participa en sus rodajes. En su elenco cuenta también con actores profesionales: Sergio Brotons, Manuel Serrato y Charly Navarro. Y los personajes tienen nombres que hacen un guiño a las décadas en las que sitúa la acción de sus vídeos: Walkman y Discman; y Tazos y Rayuela.