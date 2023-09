El Iberia Festival se celebra este viernes y sábado en el Auditorio Julio Iglesias de Benidorm con un cartel de lujo. Esta tarde, a partir de las 18 horas, con Hermano Salvaje, los legendarios Aviador DRO, La Cabra Mecánica con su Lista de la compra, La Guardia y esas Mil calles llevan hacia ti y OBK y sus inolvidables Historias de amor. Mañana sábado, a las 17.30 horas, será Javier Baeza, Obus y su heavy creado en los años 80, Los Ilegales, El Drogas, que celebra los 40 años de Barricada, y La Frontera.

Yo fui a EGB, un viaje a la nostalgia musical

Más estrellas que el cielo reúne Yo fui a EGB, el espectáculo musical que llega este sábado, a las 18 horas, a la Plaza de Toros de Alicante, con un cartel de primerísimas figuras que triunfaron todos en su momento y hoy, muchos años después, lo siguen haciendo. Ahí estarán Boney M, Sabrina y sus Boys, La Orquesta Mondragón liderada por Javier Gurruchaga, Vicky Larraz, voz de Olé, Olé, Nacha Pop, Los Manolos, el duduá de Tennessee, Tam Tam Go! y el genio Alejo Stivel. Además habrá un Show Especial Dream Team a cargo de Toni Peret, J.M. Castell y Quique Tejada y los mejores show-eros de Michael Jackson, Grease, Queen o Dirty Dancing, todo ello presentado por José Corbacho.

Cruz Cafuné contará lunares en la sala The One

Un canario internacional que estudió Filosofía pero se pasó a la música. Ese es Cruz Cafuné que estará este viernes y sábado en la sala The One de San Vicente del Raspeig. Allí hará un repaso por sus temas de éxito, sobre todo Contando lunares, que junto a Don Patricio le catapultó a medio mundo. En solitario ha logrado más de 5 millones de visualizaciones en YouTube con uno de sus vídeos o cantar en su último álbum Me Muevo con Dios a dúo con el popular Quevedo, el rapero americano Westside Gunn o el muy popular ahora mismo Recycled.

Luis Prado en la Casa de Cultura de El Campello

El músico alicantino Luis Prado lleva más de 40 años pegado a un piano y más de 20 creando canciones redondas, ya sea al frente de Señor Mostaza, o en sus dos discos en solitario, Mis terrores favoritos y El tsunami emocional, con el que ganó en 2023 el premio al mejor disco de pop en los Premios Carles Santos de la Música Valenciana. Este sábado, a las 20.30 horas, actúa en la Casa de Cultura de El Campello para ofrecer uno de sus anárquicos y particulares conciertos.

Dani Flaco y Bicho Raro en Euterpe

La sala Euterpe de Sant Joan recibe este viernes a las 22 horas a Dani Flaco, uno de los mejores cantautores españoles del momento que era un destacado futbolista pero una lesión le hizo dejar el balón y coger la guitarra. Así la música ganó un genio que ya tiene más de mil conciertos y siete discos, uno de ellos con amigos como M-Clan o Manolo García y el último, Al Alimón, con el que viene a Euterpe. En el mismo escenario, el sábado a las 21 horas, turno para los alicantinos Bicho Raro, grupo que con ciertas influencias de Tom Petty o los Beatles, arriesga y lucha por crear su propio estilo. Blanquiazul, un sentimiento la canción del video del centenario del Hércules C.F.

Cita en Stereo con Creonte, Karavana y Caribefunk

Tres conciertos llenan la Sala Stereo de Alicante este fin de semana. El viernes, Creonte, con su nuevo disco, Obra y danza. El sábado, Karavana y el domingo El Caribefunk, dúo compuesto por Funkcho y Andrei, que hacen ritmo afrocaribeño con unas letras que son pura poesía. Todos los conciertos comienzan a las 22.30 horas.

Revólver abre la temporada en el Teatro Chapí de Villena

El Teatro Chapí de Villena arranca la programación del último trimestre del año de la mano de Revólver, un grupo de pop rock emblemático para varias generaciones de público, que actúa este viernes a las 20.30 horas. La banda liderada por Carlos Goñi gira con Adictos a la euforia, álbum contundente y sin nostalgias.

Ojete Calor cierra la temporada musical de Área 12

Son los reyes del subnopop, un estilo cómico y desenfadado, con el que Carlos Areces y Aníbal Gómez definen su forma de hacer música. Ojete Calor crea canciones con letras hilarantes y absurdas bajo una base de música electrónica. El sábado cierran la temporada de Área 12 en Alicante a las 22 horas.

El circuito Sonora llega a Guardarmar con tres conciertos

El cantautor ilicitano Nacho Casado, Dani Miquel y los pegolinos Smoking Souls son las propuestas musicales que se podrán ver el viernes y el sábado en Guardamar del Segura, dentro del Circuito Sonora. Nacho Casado actúa este viernes, a las 20 horas, en la Escuela de la Música, con su estilo elegante y clásico que fusiona la canción de autor brasileña con los aires mediterráneos; Dani Miquel lo hará el sábado, a las 18 horas, en la Plaza de la Constitución con su espectáculo Volem y Smoking Souls cerrarán el sábado la estancia de Sonora en Guardamar con uno de los conciertos de su gira Flors i finals, con la que cierran una etapa antes de hacer una parada temporal, a las 22 horas, en ese mismo espacio.

Zarzuela en la Fundación Mediterráneo de Benidorm

Espectáculo de antología de la zarzuela con las voces del barítono Fernando Piqueras y la soprano Raquel Roig, con el actor Carlos Rosselló, en la Fundación Caja Mediterraneo de Benidorm. Será el sábado, a partir de las 19 horas.