Andan dando los últimos bolos de su gira Seguro de na y de na que les ha llevado por primera vez a cruzar el charco hasta Colombia. El Jose, banda liderada por José Miguel Romerosa, junto a Alberto Sapillo y Nano Díaz, mantiene su esencia granadina con raíces en el Albaycín, pero traspasa fronteras para bucear en un mestizaje de letras y músicas que le ha llevado al éxito. El próximo viernes estará en Alicante para ofrecer un concierto en el Castillo de Santa Bárbara, dentro del ciclo Live the Roof.

Venís a Alicante a actuar en el Castillo de Santa Bárbara, dentro de la gira Seguro de na y de na. ¿Cómo afrontáis los conciertos en estos nuevos espacios singulares?

Este tipo de conciertos nos motiva un montón. No son los lugares típicos donde solemos tocar, el escenario de sala o festivales. Todo lo que sea sobre todo tocar en sitios bonitos, nos aporta y nos gusta mucho. Además, tocar arriba en un tejado nos motiva porque nosotros empezamos en el barrio del Albaycín y siempre estábamos grabando vídeos o ensayando por los tejados. Es algo muy cercano.

Has hablado del Albaycín. ¿Ser de Granada marca?

Es una ciudad que facilita la música, que está llena de artistas. Si empezamos este proyecto es porque estábamos dentro de una especie de clímax creativo. Nuestros vecinos, nuestros amigos, estaban todos en proyectos musicales o artísticos de algún tipo. Era muy fácil acabar tirando por alguna rama artística. Es una ciudad muy musical y también muy abierta musicalmente porque hay proyectos de todos los tipos y se tiende mucho a que todo se acabe mezclando. Es una ciudad que aporta mucho al proyecto musical y lo incentiva.

Esta gira, que acaba este año, os ha llevado a Colombia por primera vez. ¿Qué tal osha recibido el público colombiano?

Hemos ido por primera vez a Latinoamérica, hemos tocado en tres ciudades de Colombia y la verdad es que ha ido muy bien. Nos hemos sorprendido. Sabíamos que había gente que nos seguía por allí, pero no sabíamos que iban a agotar entradas o que la gente iba a corear nuestras canciones. Ahora estamos deseando volver y lo haremos el año que viene. Estamos muy motivados y más sabiendo que es una tierra que tenemos que descubrir de alguna manera.

¿Hay diferencias con el público español?

Es un público muy educado, muy respetuoso, muy cercano también. Te hace sentir muy en casa todo el rato. A veces daba la sensación de que no estabas fuera. Es gente que te da mucha confianza y súper cariñosa. No sé si es tanto una diferencia, pero quizá que es gente más pasional a la hora de vivir un directo, más emocionales. Lo vive todo de una manera intensa.

¿Qué tanto por ciento del éxito de El Jose tienen las letras de las canciones y qué parte la música?

A mí me cuesta mucho separarlo. Las canciones tienen letra por un lado y música por otro, pero una canción al final es la suma. Qué porcentaje tiene de éxito pues la verdad es que no lo sé. Me imagino que depende de que esos elementos casen bien y ya está. Tanto la letra como la música como la interpretación tienen que estar en armonía para que funcione. Y luego evidentemente hay una parte que tiene que ver con algo que no podemos controlar los músicos que es cómo se entiende por parte del público. La escucha pone otra parte y eso depende de muchísimos factores.

"La historia de la música, igual que la de la humanidad, es un mestizaje continuo y perpetuo"

El arte se ha hecho multidisciplinar. Ya no hay solo escultura o pintura o vídeo o performance. Tú música es así también. Se pasea por diferentes estilos y ritmos, del rock al ska pasando por la rumba, el tanguillo o aires flamencos. ¿Es este concepto de mestizaje también la mejor fórmula para transmitir con la música?

Desde luego creo que es la mejor fórmula que tenemos nosotros. Es muy cómodo para nosotros jugar con los géneros, conocer músicas distintas, mezclarlas. Habrá artistas que se sientan mejor utilizando un solo lenguaje, pero al final hasta los géneros ya definidos son mestizajes. La historia de la música, igual que la humanidad es un mestizaje continuo y perpetuo.

¿Crees que todo lo que se canta con acento andaluz suena flamenco?

Es un tópico. A mí me han dicho que si voy a cantar una canción rock, algo que no sea flamenco o folclore andaluz, no queda bien con acento de aquí y creo que es absurdo y que es un prejuicio. Nosotros podemos expresarnos dentro de la música que queramos utilizando nuestro acento. Luego quien te dice que utilices un acento más neutro o menos andaluz está cantando rock en español cuando el rock viene del inglés. En España entonces solo podríamos cantar jotas, muñeiras y flamenco. Hay que hacer las cosas como a uno le apetece, como mejor te expreses y te sientas más cómodo.

Vuestro segundo disco, Yo sin tú, lo grabasteis gracias a un crowfunding. ¿Eso queda lejos ya o no elimináis esa posibilidad en el futuro tal como está el mercado?

A ver, sí que creemos que se podría hacer porque a día de hoy nos sigue más gente que cuando lo hicimos. Al final un crowfunding es hacer que paguen por lo que haces pero ahora estamos en otra etapa y podemos financiar el disco de otra manera. No creo que volvamos a hacerlo, pero poder hacerse se hace. Pero es una manera de sacar un primer proyecto.

¿Qué tiene que tener un disco hoy en día para que la gente lo compre?

Un disco tiene que tener lo mismo que ha tenido siempre, buenas canciones, y tiene que tener una cohesión y un sentido. Me gusta más la palabra álbum porque me recuerda incluso a los álbumes de fotos. En mi casa, los álbumes de fotos cada uno formaba parte de un viaje concreto. Y un disco es lo mismo. Lo bonito de un disco es que representa un momento vital del proyecto. Para mí un disco es una obra de arte. Nosotros hemos empezado en la música en un momento en el que no sabemos qué significa vender muchísimos discos. Empezamos en esa época en la que el disco era una especie de cosa arcaica. Nosotros seguimos vendiendo discos, no tantos como si la banda hubiera nacido en los 90, pero para nosotros es una gran fuente de ingresos. Los vendemos sobre todo en los conciertos. Es como un recuerdo físico que resulta especial. Yo lo hago también y me gusta leer las letras, ver las ilustraciones… es algo bastante mágico.

En esta línea, el año pasado publicasteis una especie de libro cancionero, Mejor te lo canto, en el que recopiláis letras y acordes de trece de vuestras canciones, junto a historias y anécdotas. ¿Váis a repetir?

Ni yo sé muy bien qué es. No se puede considerar un libro, es un librillo. Iba a ser un librillo con las letras de las canciones con los acordes encima, pero al final decidimos escribir un poquito de historia hablando de cada una de las canciones que aparecen. No puedo decir que sea una autobiografía, es más bien un anecdotario sumado con un cancionero con los acordes para que la gente pueda tocar las canciones porque por las redes nos lo pedían. Además está ilustrado por Borja Chacón El Chak y tiene un prólogo escrito por El Kanka que lo hace más especial. Pero de momento no hay intención hacer otro.

"Los grandes sellos están llenando el nicho musical mainstream de canciones vacías. A los músicos underground como nosotros nos han echado fuera"

Estamos en un momento convulso, dentro y fuera de nuestro país. Guerras, ascenso de los partidos de ultraderecha, inestabilidad económica… ¿Cuál es el poder de la música en momentos como este?

Pues a ver… la música para mí siempre tiene poder porque yo lo siento en mí mismo. No solo como persona que interpreta y se dedica a esto, sino como persona que escucha música, a mí me ayuda bastante. Si me siento mal, si me quiero animar, si necesito refugiarme en algo... Para mí la música siempre ha sido terapéutica. No se si para todo el mundo es igual. Si ha habido momentos de la historia en que ejecutan a músicos es porque la música tiene poder, como el caso de Víctor Jara. Para qué lo utilice cada persona es ya muy personal. Y puede utilizarse de malas formas, como los grandes sellos que están ocupando el nicho musical mainstream con canciones vacías. Eso no está bien. Tiene poder y se puede utilizar mal y bien. Hasta qué punto músicos dentro del mercado underground como nosotros tenemos capacidad para provocar grandes cosas pues no lo sé, porque nos han echado de nicho del mainstream. Ahora nos movemos a menor escala, pero se nos tapa desde arriba. Eso es una realidad. Las canciones que dicen que molestan ya no están dentro de los medios de masas.

¿Eso es algo premeditado?

Completamente. Hay gente dándole vueltas a la cabeza dentro de los grandes sellos que están ligados a otros intereses que no son musicales y que tendrán que ver con la acumulación de dinero. Creo que va más por ahí.