La sala de exposiciones de la Lonja de Alicante acoge el viernes, a las 19.30 horas, la presentación del catálogo de Diálogo en el tiempo. Josep Renau/Pepe Calvo, muestra que se engloba dentro del ciclo Diálogos.

En el acto también se realizará una entrevista a Pepe Calvo, en la que el público podrá preguntarle sobre su obra, su trayectoria creativa y su diálogo con Renau, rodeados de sus obras.

Josep Renau (1907-1982) utilizó el arte como vehículo de reivindicación y crítica política. Lo hizo a través de carteles y, sobre todo de fotocollages, que influyeron en generaciones posteriores de artistas. Tras la Guerra Civil, el valenciano se exilió a México y acabó sus días en Berlín oriental.

En 1947 nacía en Alicante Pepe Calvo, fotógrafo vocacional que descubrió un nuevo mundo cuando se cruzó en su camino el trabajo de Renau. A partir de ahí, el fotocollage comenzó a ser su género expresivo. Pero lo hizo con un carácter cinematográfico y como reflejo de un mundo personal, alejado de la visión política de su antecesor.

Del IVAM proceden las 11 obras que se exhiben de Renau y cuatro de las 35 piezas que se muestran de Calvo. Las del valenciano pertenecen a su serie The American way of life, que realizó cuando se exilió a México tras la Guerra Civil y que editó en Berlín oriental.

Confrontar estos dos universos es el objetivo de esta muestra que se puede ver en la sala de la Lonja de Pescado de Alicante, comisaríada por Guillermina Perales, hasta el 29 de octubre.