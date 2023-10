La joven pianista rusa Yulianna Avdeeva vuelve a la Sociedad de Conciertos de Alicante por tercera vez (las anteriores fueron en 2012 y 2018) en un momento en el que ha alcanzado una gran madurez artística e interpretativa. La actuación tendrá lugar el martes 10 de octubre, a las 20 horas, en el Teatro Principal de Alicante. La artista interpretará piezas de Bach, Shostakovich, Szpilman y Prokófiev.

La intérprete vive un gran momento artístico. En la temporada 2022/2023 debutó en el Carnegie Hall y actuó con la Orquesta Sinfónica de Viena, además de ofrecer conciertos con Teodor Currentzis y la Orquesta Sinfónica SWR en Múnich, Hamburgo y Viena, entre otros lugares. También regresó a Japón para ofrecer conciertos en Tokio, Osaka, Yokohama y Kioto, seguidos de actuaciones con la hrSinfonieorchester dirigida por Andris Poga, la Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI dirigida por Juraj Valcuha y la Bergen Philharmonic dirigida por Petr Popelka.

Una carrera fulgurante

Tras sus éxitos en el Concurso Europeo de Piano de Bremen, el Concours de Genève y el Concurso Internacional de Piano Artur Rubinstein in Memoriam de Bydgoszcz, la victoria de Yulianna Avdeeva en el prestigioso Concurso Chopin de Varsovia en 2010 marcó el inicio de su carrera internacional.

Yulianna Avdeeva ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín, la Real Orquesta Filarmónica de Estocolmo, la Orquesta Filarmónica de Londres, la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham, la Filarmónica Checa, la Kremerata Baltica, la Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la Filarmónica de San Petersburgo y la Orquesta Sinfónica Chaikovski de la Radio de Moscú, así como con orquestas de Estados Unidos como las de Pittsburgh, Los Ángeles, Baltimore y Montreal. Ha actuado bajo la dirección de directores como Manfred Honeck, Sir Mark Elder, Gustavo Dudamel, Marin Alsop, Kent Nagano, Marek Janowski, Vasily Petrenko, Vladimir Jurowski y Robert Trevino y ofrece recitales en las salas más prestigiosas del mundo y es además una invitada habitual en los Festivales Chopin y del Festival Internacional de Piano La Roque d'Anthéron.

Proyectos

Esta temporada está marcada por destacadas colaboraciones, con actuaciones con orquestas y directores de renombre. Se unirá a Joana Mallwitz y la Konzerthausorchester de Berlín, Tugan Sokhiev y la Gewandhausorchester de Leipzig, así como a la Filarmónica de Varsovia, la Sinfónica de Pittsburgh con Petr Popelka , la Sinfónica de Baltimore con James Colon,la Sinfónica de Galicia con Jaime Martin , la Simfònica de Barcelona y la Orquesta de Valencia. Avdeeva también se embarcará en una gira con la The Orchestra of the Eighteenth Century en Japón, y regresará a la Orchestra Sinfonia Nazionale della Rai con Robert Trevino. También tiene previsto actuar con la prestigiosa Sinfónica de Chicago bajo la dirección de Tugan Sokhiev.

Yulianna Avdeeva comenzó su educación musical a los cinco años en la Escuela Gnessin de Música para Niños Superdotados de Moscú con Elena Ivanova. Más tarde estudió con Vladimir Tropp y Konstantin Scherbakov, y recibió una valiosa inspiración musical en la renombrada Academia Internacional de Piano del Lago Como de Dmitri Bashkirov, William Grant Naboré y Fou Ts'ong.