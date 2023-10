Los estudios cinematográficos Ciudad de la Luz de Alicante han presentado este lunes las bases de la Escuela de Formación en Oficios del Cine con el arranque de los primeros cursos formativos de técnicos para cubrir todas las fases del proceso cinematográfico y audiovisual. Esta formación profesional, que se imparte en el antiguo Centro de Estudios, llega de la mano de uno de los centros más prestigiosos de enseñanza de cine en España como es la Escac (Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña), con treinta años de experiencia y adscrita a la Universitat de Barcelona, que proporciona el profesorado para los cuatro primeros cursos y otros diez que prevén desarrollarse el próximo año 2024.

"Nuestra intención es crear equipos humanos bien formados que atiendan la demanda de las producciones que empezarán a venir de inmediato", ha señalado Fermín Crespo, director general de Sociedad Proyectos para la Transformación Digital (SPTD), en la presentación de los cursos Fast Forward de la Escac, quien confía en que cuando culmine la huelga de actores y actrices en Hollywood, tras finalizar la de guionistas, comiencen a llegar los rodajes, tanto nacionales como internacionales.

"Nuestra institución tiene el máximo interés en abrir una línea de colaboración con entidades, organizaciones y asociaciones empresariales para dar cobertura al conjunto de especialidades profesionales vinculadas a la industria audiovisual, de una forma ágil, flexible y muy práctica", ha manifestado Crespo, para que Ciudad de la Luz y el sector audiovisual de la Comunidad Valenciana sea "un territorio de oportunidades para empresas y profesionales con ganas de avanzar”.

Los cuatro cursos iniciales van destinados a formar a técnicos de iluminación y de cámara, coordinadores de producción, técnicos de montaje audiovisual y operadores de drones y máquinas aéreas. A ellos se han inscrito 170 alumnos y alumnas, que han podido recorrer hoy las instalaciones. Todos los cursos son gratuitos -requieren una fianza previa de 150 a 350 euros que es devuelta al finalizar la formación- y están financiados por los fondos europeos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Cultura y Deporte.

"Como los americanos"

"Que sean gratuitos es un milagro para los alumnos porque estos cursos pueden costar de 8.000 a 12.000 euros. Después de este año y medio tendrá que decidirse si es la Generalitat o el alumno quien lo sufraga", ha indicado el director de la Escac, Sergi Casamitjana, que ha añadido que no entiende Ciudad de la Luz "sin una escuela asociada que permita crear un tejido industrial de técnicos locales capaces de suministrar herramientas para la producción. Necesitamos crear una masa laboral tecnificada de calidad como tienen los americanos" tras recordar que hay ya muchos proyectos formativos de comunicación audiovisual para directores, guionistas o directores de fotografía "pero lo que necesitamos son técnicos, foquistas, sonidistas, perchistas... técnicos cualificados a la altura de las producciones que vendrán y que pongan en valor todo esto. No tiene sentido traer, por ejemplo, iluminadores o carpinteros de Madrid cuando se necesiten en un rodaje aquí".

Casamitjana ha recordado que "el cine se enseña y se aprende" y en España ha habido una "tradición voluntarista semi amateur" que ahora hay que estructurar, organizar y dar forma. "Tenemos que pasar de un cine de genios a un cine industrial". En ese sentido, y respecto a otras comunidades como Galicia o Canarias que están creando estudios de cine, indicó que "Ciudad de la Luz va treinta años por delante".

Fermín Crespo ha destacado la importancia de recuperar, después de una década de espera, la formación "en este centro que es un referente en Europa y en el mundo" y ha agradecido la ayuda de la Escac como soporte imprescindible para reactivar el área de formación "y cubrir todas las áreas que necesitan las producciones audiovisuales" en esta "primera piedra del futuro centro cualificado de oficios para la industria del cine", que se completa con "grandes localizaciones, buenas comunicaciones y servicios hoteleros" que ofrece la provincia .

Los cursos que arrancan hoy son de 15 créditos ETCS con certificación de la Escac y con modalidad presencial e híbrida, que suponen 150 horas específicas y 300 horas globales con las prácticas posteriores -casi medio semestre-. "Se podrían formar a 600 alumnos cada año pero no hace falta. La intención es formar al año a unas 150 personas y que cada cierto tiempo se vayan actualizando y completando, a largo plazo, en un periodo de tres a cinco años".

Respecto a los futuros rodajes, Crespo no ha dado nueva información y prevé que no comiencen hasta que no finalice la huelga de Hollywood, ya que incluso las producciones nacionales cuentan con actores internacionales en sus repartos, pero el interés en rodar los estudios se mantiene y ha asegurado que cada semana hay visitas de productoras a las instalaciones. La primera producción prevista es la película nacional Mala influencia.