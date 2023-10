La Biblioteca Municipal de l’Alfàs del Pi ofrece este jueves, 19 de octubre, a las 19 horas, un encuentro con el escritor, periodista y presentador de televisión valenciano Máximo Huerta, que se enmarca en la campaña Llegim als pobles de la Generalitat Valenciana. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Máximo Huerta ha escrito nueve novelas: Que sea la última vez…, El Susurro de la Caracola, Una tienda en París, La noche soñada, No me dejes/Ne me quitte mas, La parte escondida del iceberg, Firmamento, Con el amor bastaba y, la más reciente, Adiós, pequeño, en 2022. Muchas han sido publicadas en otros países y traducidas a varios idiomas. Intimidad improvisada recoge todos los artículos publicados en prensa. Además, ha publicado varios libros ilustrados: Paris sera toujours Paris, Viva la Dolce Vita, Elsa y el mar, La banda de Olivia, Mi lugar en el mundo eres tú, El Escritor y Partir de cero.

Tras comenzar su carrera periodística en radios locales y diarios, Máximo Huerta trabajó en Canal 9 para pasar luego a distintos medios de cobertura nacional trabajando en programas del corazón y prensa rosa. En 2018 fue ministro de Cultura pero dimitió a los siete días.

En 2014 resultó ganador del Premio Primavera de Novela gracias a su obra La noche soñada y en 2022 con Adiós, pequeño se alzó con el Premio Fernando Lara. En enero de 2023 cumplió uno de sus sueños e inauguró La librería de Doña Leo en la localidad de Buñol.

Llegim als pobles

Llegim als pobles es un programa para fomentar la lectura entre la población de la Comunidad Valenciana que pertenece al Plan valenciano del libro y la lectura. Un total de 191 municipios de la Comunidad Valenciana participan en esta segunda edición. A través de esta iniciativa se organizan encuentros literarios donde escritores y escritoras se desplazan a los pueblos para mantener conversaciones con sus lectores.