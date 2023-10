El músico estadounidense Helado Negro y la banda alicantina FlyingPigMatanza protagonizarán el jueves 2 de noviembre la próxima sesión del M Fest, que la Fundación Mediterráneo organiza durante octubre y noviembre en el Aula de Alicante (Avda. Doctor Gadea, 1). El doble concierto comenzará a las 20:30 horas y las entradas se pueden adquirir en taquilla o a través de esta página web.

El M Fest es un programa musical novedoso que la Fundación Mediterráneo puso en marcha para conectar bandas de proyección nacional e internacional con bandas de la provincia de Alicante, renunciando a la tradicional fórmula de estrellas y teloneros por un nuevo axioma: dos bandas de calidad incuestionable, iguales sobre el escenario del Aula de Alicante.

No se trata, por tanto, sólo de un festival, es un movimiento impulsado por la Fundación Mediterráneo para conectar a músicos de relevancia nacional e internacional con músicos de la provincia, y de este modo conseguir audiencias más amplias y apoyar el desarrollo profesional de las bandas de la terreta.

Un viaje musical

Así, el 2 de noviembre, el trío alicantino FlyingPigMatanza compartirá sus emotivas melodías, preparando el terreno para el artista estadounidense Helado Negro, quien promete un viaje musical bilingüe, combinando influencias de su herencia ecuatoriana con el avant-pop político.

Roberto Carlos Lange (Fort Lauderdale, Florida, 1980), más conocido por su nombre artístico Helado Negro, es un músico estadounidense, galardonado en 2019 con una beca de la fundación United States Artist en la categoría de música, y también ganador del premio Grants to Artist 2019 a cargo de la Foundation for Contemporary Arts.

Como nativo del sur de Florida, hijo de inmigrantes ecuatorianos y residente en Brooklyn, su educación proporciona elementos esenciales para sus composiciones, incluyendo letras consistentemente bilingües, en inglés u español.

La música de Helado Negro se puede caracterizar como líricamente personal y como avant-pop político. A través de su trabajo, Lange ha cultivado un enfoque poco tradicional de la canción-arte, que coloca su voz en un impulso musical aventurero sin rehuir la apreciación de pop familiar.

Helado Negro lanzó en 2019 el álbum «This is how you smile», un trabajo que recibió una calificación de 8,5 y el título de «Mejor música nueva» de la revista Pitchfork. En 2021 publicó «Far In», su séptimo disco, un trabajo aclamado por la crítica y el público.

Por su parte, FlyingPigMatanza es una banda alicantina formada por Marcos Martínez, Hector Bardisa y Miguel C. de la Fuente. Juntos dieron forma a las canciones que aparecieron en su primer EP, autoeditado por la banda, que lleva por título el nombre del grupo.

El sonido de FlyingPigMatanza se presenta en con la frescura y el brillo característico de los grupos que empiezan su andadura. El formato del grupo potencia el trabajo de las melodías vocales e instrumentales de Marcos Martínez, principal compositor del grupo, estableciendo un marco estilístico realmente sugerente e inspirado, lleno de referencias a grupos de los ochenta como The Cure, Golpes Bajos o Tears For Fears.

Su primer disco, «Los Buenos Momentos», se grabó en directo en el salón de una cabaña aislada en la Sierra de Aitana (Alicante), y no se aleja del camino iniciado por el grupo en sus inicios: pop directo y sin florituras con la mirada puesta en referentes de los ochenta.

Un puente entre artistas consolidados y emergentes

Luis Boyer, presidente de la Fundación Mediterráneo, recalca el compromiso de la entidad con la escena musical alicantina: «Nuestra misión es complementar la oferta cultural en Alicante. Queremos atraer a audiencias jóvenes, y al mismo tiempo, consolidar la relación con quienes ya nos conocen. A través de M Fest, buscamos ser un puente entre artistas emergentes y un público más amplio, especialmente enfocados en la provincia de Alicante».

Desde su concepción, Fundación Mediterráneo ha trabajado para convertir el M Fest en una plataforma sólida que destaque la diversidad musical de la provincia de Alicante. Con géneros que abarcan desde el folk hasta el hip-hop, el festival es testimonio de la riqueza musical de la terreta. La coordinación del festival, a cargo de Alejandro Tévar y Miguel Carratalá, ha mantenido un formato de ciclo de conciertos que, aunque concentrado en tres fechas claves, promete una experiencia inmersiva.

Más información y entradas

¿Dónde?: Aula de Alicante de la Fundación Mediterráneo

¿Cuándo?: 2 de noviembre a las 20:30h

Entradas en este enlace