Debutó como dramaturgo y director en 2007, después de una larga carrera en la interpretación teatral con maestros de la talla de Ricardo Bartís, Juan Carlos Gené y Rubén Szuchmacher y trabajó bajo las órdenes de Veronese de 2005 a 2008. El próximo día 11, Pablo Messiez presenta en la Muestra de Teatro de Alicante La voluntad de creer, obra firmada por él que se alzó este año con el Premio Max a mejor espectáculo teatral.

Llega a la Muestra de Autores de Alicante el próximo día 11 con La voluntad de creer, obra con la que ganó el Max al mejor espectáculo de teatro y también tres premios Godot.

Es una obra que trabaja sobre el funcionamiento de la creencia y su relación con la voluntad. Nos preguntamos por qué creíamos en unas cosas y en otras no, y qué lugar ocupaba la voluntad de creer, y si era antes o después de una revelación o milagro. Esa fue la pregunta inicial. Recordé una experiencia como espectador al ver la pelícual Ordet, de Carlo Theodor Dreyer, porque somos testigos de una resurrección, algo inverosímil para un adolescente ateo como era yo. Al ver la película, el impacto fue tan grande que deseé que esa resurrección se llevara a cabo y pensé cómo la ficción podría transformarnos y crear un deseo que a priori no teníamos. Se me ocurrió traer el material de Ordet como material para dialogar con él y tiene una presencia muy importante en la ficción.

Quizá en este momento esa voluntad de creer en algo sea fundamental…

Sí, bueno,en general la obra no va a sacar la fe religiosa sino la creencia en general. Y en esta cuestión vemos algo interesante y es que para creer en algo se necesita de la comunidad, uno no cree en algo solo. Es poner el foco en lo social y lo político, y lo importante de tener acuerdos que nos hagan posible convivir. Creo que estamos aquí para intentar aprender a convivir, para intentar entender qué quiere decir convivir y cómo podemos estar juntos. Y la cuestión de la fe es fundamental. La primera práctica de la fe es el lenguaje. Al final, la tarea más difícil es entender al otro, los motivos del enemigo y poder buscar el hueco donde se pueda dar el encuentro. Hacer teatro es dedicarse a algo imposible porque es trabajar con el presente que se escapa de las manos por definición. Como dice Lorca en Así que pasen cinco años, vamos a no llegar pero vamos a ir.

Empezó siendo actor, director y luego dramaturgo. ¿Cómo se anda ese camino?

En Argentina yo trabajaba como actor, pero allí es muy común generar obras autogestionadas. De hecho a mí el teatro me paga el alquiler desde hace diez años, hasta los 40 no empecé a vivir del teatro. Los otros 20 años estaban combinados con otros trabajos. Cuando no habíba trabajo uno se busca la vida y me crucé con una novela, Frankie y la boda, y me apeteció hacer una versión escénica, pero no me veía en ninguno de los personajes. Esto fue en 2006, yo ya llevaba mucho tiempo como actor y aprendiendo de directores, y me animé a dirigir y a hacer la dramaturgia. Me lo pasé muy bien y enseguida escribí otro texto y también lo dirigí. Cuando me mudé a España vi que era más complicado conseguir actuar que montar una obra que generase yo. Para actuar entonces veía que se le daba mucha importancia al acento, ahora no tanto. Yo no entiendo cuando los directores quieren borrarlos con lo bonito que es mezclar acentos. Eso no me interesaba porque me parecía una impostura y por eso me focalicé más en escribir y dirigir que en seguir actuando.

¿Y qué función tiene un encuentro como la Muestra de Alicante para los autores?

Básicamente es el encuentro y el intercambio. Cualquier evento que promueva el encuentro y el escucharse me parece fundamental e imprescindible, por eso es maravilloso.

Para el mundo del teatro supone un pulmón muy importante, pero pedagógicamente ha sido fundamental para la población local. ¿Por qué es tan importante?

Por tomar contacto con la herramienta poderosísima que es el teatro. El teatro es un arma poderosa, incluso peligrosa en el mejor de los sentidos, ya que puede mover aquello que creíamos que era fijo. El problema es creer que no podemos mover las cosas y el teatro todo el tiempo está moviéndolas. Reúne a un grupo de gente que no se conoce, el público, y a partir de ahí aparece la posibilidad de creer en otra cosa. Y si la cosa funcioma lo que sucede es inolvidable...

El milagro colectivo del que hablaba antes...

Sí, es el renacimiento de la posibilidad de creer en que hay algo poderoso en reunirse. Si en nuestra formación estuviera presente y no se pensara solo como una actividad profesional, otra cosa sería. Si tuvieras entrenada todo el tiempo la mirada, la posiblidad de escuchar y el deseo de entender al otro. El teatro es una escuela de atención y ahora mismo el mundo es puro ruido y desatención. Estamos como metidos en un continuo río de información que ensordece en vez de esclarecer. Y por eso ir al teatro es una actividad muy rara; estar en silencio, no opinar y mirar para un sitio todos juntos es de una fuerza poética muy poderosa. Y la función nuestra nace también del deseo de decir que el teatro es poderoso y que no hay ninguna mentira en eso.

"No se puede forzar el teatro como no se puede forzar la alegría. Necesita de la voluntad de creer"

He leído un tuit suyo en el que dice que más que sinopsis de la obra, en el programa de mano habría que poner horas de ensayo y presupuesto. Estaría muy bien que la gente conociera el proceso y no solo el resultado…

Acá hay una especie de tabú con el dinero pero eso es fundamental para ver cómo es la producción. Y las sinopsis es que se me dan muy mal. Es como si pensáramos el teatro como literatura, darle tanta relevancia a lo que se dice en la obra es exagerado. Se piensa el teatro como si fuera una película, no se piensa si la puesta en escena fue hecha para 100 espectadores y te toca actuar en un teatro para 1.000. Pero si te invitan a un fiesta para 50 personas vas con un estado de ánimo diferente a si van 300. El teatro se piensa como una película porque en vez de pensarlo como público se piensa que lo que pasa en escenario es al margen del público, cuando si no hay público no tiene sentido. Estamos tan acostumbrados a que las ficciones que consumimos sean a través de pantalla, que pensamos que el teatro es igual. El teatro necesita de esa mirada, por eso nuestra función a la mitad dice "llevamos 40 minutos, si a alguien no le interesa se puede ir", porque necesitamos una mirada continua. Y a veces se va gente. No se puede forzar el teatro como no se puede forzar la alegría. Necesita de la voluntad de creer.

La política de la cancelación se ha extendido de forma inesperada…

Hay que estar muy alerta y denunciar cualquier situación en la que el trabajo se vea intervenido por cualquier cuestión ajena a lo artístico. Si el programador hace una programación hay que respetarla, esté quien esté gobernando. Tiene que haber libertad creativa. Es algo que ya creíamos consolidado, pero parece que no. Hay que estar alerta y no callarse. También porque es una limitación al trabajo, no tiene sentido el trabajo creativo escénico con la limitación de la libertad.

Hablamos de censura, pero también hay mucha autocensura. ¿Usted como autor sufre alguna de las dos?

Yo no. Y quien lo hace tiene un problema personal, me parece. De hecho a mí me pasa al contrario. Pienso en poner escenas que igual no empatizan en mi nueva obra. El teatro es el espacio de meternos en líos, no de ponernos a levantar las banderas en las que creemos sino ver qué ocurre en lo que no conseguimos comprender.

"El teatro es el espacio de meternos en líos, no de ponernos a levantar las banderas en las que creemos"

Las artes en general están muy imbricadas hoy en día, el arte no es solo arte tiene vídeo, audio; la música o la danza igual… ¿el teatro también ha entrado en esa fase interdisciplinar o aún le cuesta?

Sí, bueno el teatro para mí tiene una división que empobrece al separarlo de la danza y de la música, sería mejor pensar en la escena en general o en artes vivas, sin que esto determine un tipo de estética. Tiene más que ver lo que hace un actor de teatro con un bailarín que con un actor de cine. Podemos aprender mucho de cada una de las otras disciplinas de las artes escénicas. Hay que dejar estas divisiones que le sirven más al mercado para poner etiquetas y vender fácil, y pensar nosotros desde nuestra práctica que lo que nos une es el público, compartir la necesidad de ese público para que eso exista.

En un momento de conflicto tan grave como el actual, siempre me he preguntado cómo se gestiona el tema cultural. ¿Tiene alguna misión el teatro en este sentido?

A mí la verdad es que estas situaciones de sinsentido tan extremo me dejan preguntándome para qué hago teatro. Se está muriendo toda esta gente, sucede toda esta locura, así que ¿qué estamos haciendo?pero a la vez hay un impulso vital que te dice que tienes que seguir y por eso sigo, pero sin ningún orgullo. Sigo dudando.

El 1 de diciembre estrena Los gestos en el Centro Dramático Nacional. Una obra que asegura que es muy distinta...

Está en plena gestación y es una obra que pone el foco justamente en esa parte del teatro que no se puede escribir, que es lo que le pasa al cuerpo, al gesto. Me interesaba ver qué pasaba si el foco se ponía ahí, en eso tan curioso que nos pasa en las manos, en la cara. Siempre el gesto aparece en consecuencia de ponerse en relación con algo. Es una coproducción con la Academia de España en Roma y tuve la suerte de ir a a ese lugar a escribir por eso la ciudad de Roma tienen mucha importancia en esta función.