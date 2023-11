Ya tenemos los nombres de los 16 participantes en Benidorm Fest 2024. Y entre ellos, tres alicantinos quieren cumplir su sueño de ganar el certamen y participar en Eurovisión.

De entre los y las 16 elegidas hay gran variedad de géneros musicales y los representantes de la provincia son Nebulossa, Almácor y Mantra, como ha publicado este diario. Vamos a conocer a los alicantinos:

Nebulossa es una banda de pop electrónica formada por María Bas, la voz del grupo, y Mark Dasousa, el productor y sintetizadores. Una de sus canciones más reproduccidas en las plataformas digitales como Spotify (100.000 escuchas) y en YouTube (casi el 67.000 reproducciones), es "GLAM", una de las diez canciones que forman su LP Poliédrica de mi, trabajo con el que debutó en el panorama musical en 2021. Su último single es "Me he dado al porno", que publicaron en el mes de septiembre y se publicará en su próximo EP Virturrosismo.

La banda se define con una ecuación de dos factores, "mucho pop y mucho sinte", lo que denominan MPYMS. Ellos se defienden como una música basada en sonidos y melodías de los años 80. Por lo que, puede ser, que su tema no haga viajar hasta aquellos maravillosos años, según explica RTVE.

Su canción "GLAM" fue escogida Mejor Canción del 2021 por el jurado de Indie Cool. Tras el éxito de su primer LP, Nebulossa ha realizado un gran gira por las mejores salas y los festivales de las diferentes ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Zaragoza y Ponferrada, entre otras. Además fueron ganadores del concurso Studio Mans y nominadas a los premios Pop Eye como Grupo Revelación.

Otro de sus grandes éxitos en la canción "Me pones a 1000". Este tema cuenta con una base electrónica que nos traslada aquel "Maniac" de Michael Sembello que escuchamos en la película Flashdance (1983). A nivel lírico, el single destila hedonismo no exento de un sarcasmo cáustico tan subversivo como divertido. Además esta incluido en su próximo lanzamiento Virturrosismo.

Estos son los seguidores de Nebulossa en sus distintas plataformas y redes sociales:

Spotify: 1870 oyentes mesuales

Instagram: 17.200

YouTube: 448

Arturo Almarcha Corella, conocido artísticamente como Almácor, es un talentoso cantante y compositor de música urbana, de tan solo 26 años, que inició su carrera artística a finales de 2019 al publicar sus primeros temas de forma independiente en diversas plataformas.

Después de probar varios trabajos que no acababan de llenarle, finalmente, con el apoyo inquebrantable de su mejor amigo, decidió lanzar su primera canción y seguir su sueño de dedicarse a la música, algo que siempre había deseado. Tras lanzar "Báilalo" y "El Dembow" en 2019, su carrera experimentó un rápido ascenso, consolidándose como una de las promesas del género urbano en España.

Tan solo cuatro años después de su nacimiento artístico, el cantante de Villena se dará a conocer a toda España gracias al Benidorm Fest. Almácor traerá el ritmo urbano al escenario de la ciudad alicantina el próximo mes de enero. Luego de alcanzar varios millones de reproducciones en las plataformas digitales, en junio de 2023, Almácor publicó su primer EP titulado "MELANCOLIZ". En este álbum de debut del artista de Villena, predominan la fusión de ritmos urbanos, afrobeats, reggaetón y dancehall en las seis canciones que lo componen, explica RTVE.

En palabras del artista, "MELANCOLIZ" fusiona la melancolía y la felicidad que pueden producirse en diferentes situaciones de la vida. “MELANCOLIZ” es una obra de escucha selecta y rápida, un EP hecho codo con codo con el productor canario Bluefire con temas como “San Juan”, “Extraño”, “Vinos En Marbella”, “Explícame”, “Colores Tristes” o “Bailando y Bebiendo” su último single, que resume a la perfección lo que el artista quiere transmitir en este álbum.

Pese a su corta carrera, el artista villenense ya ha colaborado con artistas muy reconocidos del género urbano como Chimabala, Luigi21Plus o Henry Méndez, además de viajar a varios países debido a su trabajo. Almacor lanza "Fuera de cobertura", su nuevo tema junto a Chus Santana y Chema Rivas.

2023 está siendo sin duda un gran año para Almácor. En octubre, el cantante de Villena recibió una de las noticias más emocionantes de su carrera. Durante la cena de nominados de Los 40 Music Awards, Tony Aguilar, locutor de radio y comentarista de España en Eurovisión, anunció que Almácor estaba nominado como Mejor Artista Revelación Urbano.

"Os juro que no me esperaba esto. Gracias a toda la gente que me apoya tanto a los que llegáis ahora como a los que lleváis tiempo. Mirando hacia atrás me cuesta asimilar todo esto, aunque solo sea una nominación, pero ya os digo que el 23/24 va a ser increíble", compartió el villenense en su cuenta de Instagram. El concursante del Benidorm Fest 2024 compartió nominación con Nickzzy, César AC, Francis, Soge Culebra y Saiko, quien finalmente se llevó el galardón.

Estos son los seguidores de Almácor en sus distintas plataformas y redes sociales:

Spotify: 27.000 oyentes mensuales

Instagram: 29.500

YouTube: 14.000

TikTok: 10.200

Mantra es un grupo formado hace casi cuatro años por el alicantino Carlos Marco, el exchico Auryn, Paula Pérez y Charly. A pesar de que cada uno tenía su propia carrera musical, a los tres amigos les surgió el deseo de unirse en una nueva aventura. Así nació Mantra. La complicidad y la magia que surgió cuando comenzaron a trabajar juntos completaron esta hermosa historia.

A pesar de que Mantra se gestó en silencio durante un año y medio, no fue hasta 2020 cuando el mundo pudo ponerles voz. Su debut se materializó con el sencillo "No te esperaba", en colaboración con Yera. Con una energía positiva que te abraza por completo, el primer tema de Mantra capturó a la perfección el espíritu y la esencia de este grupo de jóvenes artistas.

Mantra destaca por su formación única: una voz femenina y dos voces masculinas. Esta rara dualidad vocal es un fenómeno poco común en la escena musical española, permitiéndonos disfrutar de una armoniosa combinación de voces de manera excepcional.

El inicio de la historia de Mantra se remonta al momento en que el alicantino Carlos y Paula comenzaron a reunirse para componer canciones. Fue en este punto que decidieron unir fuerzas con Charly, con el objetivo de crear un grupo musical único que destacara entre los demás. Juntos, se dirigieron al estudio y se sumergieron en la creación de canciones pop románticas con fuertes influencias latinas, poniendo un énfasis especial en la calidad de las letras, explica RTVE.

Tras la composición de su tema debut, "No te esperaba", llegó el momento de elegir un nombre para el grupo. Finalmente, optaron por llamarse 'Mantra', inspirados en su deseo de que sus canciones se convirtieran en un mantra para aquellos que las escucharan, brindando un efecto positivo y significativo en sus vidas.

En junio de 2023, Mantra lanza su primer álbum de estudio, "Epicentro", un disco que va más allá del POP con mayúscula al mezclar tres subgéneros del pop: el pop-rock, el pop-electrónico y el pop-urbano. El pasado mes de septiembre, Mantra publicó su último hit, "¿Te acuerdas o no?", el cual ya suena en las radios musicales más importantes del país.

Estano será la primera vez que Carlos Marco participe en una preselección de Eurovisión. En 2011, formaba parte de Auryn, una boy band compuesta por Álvaro Gango, Blas Cantó, David Lafuente, Dani Fernández y el propio Carlos Marco. El grupo tomó parte en Destino Eurovisión, la competición para seleccionar al representante de España en el Festival de la Canción de Eurovisión 2011.

Los cinco jóvenes estuvieron muy cerca de convertirse en los abanderados de España en Düsseldorf con su canción "Volver". Sin embargo, finalizaron en la segunda posición, y Lucía Pérez con su tema "Que me quiten lo bailao" fue finalmente la elegida para representar a RTVE.

A pesar de que Carlos Marco no volvió a intentar representar a España como cantante, el alicantino sí que probó suerte como compositor. En la primera edición del Benidorm Fest, Marco escribió la canción "Eco" interpretada por XEINN, que logró alcanzar la gran final del certamen alicantino, obteniendo un séptimo lugar con 45 puntos. Un año después, en el Benidorm Fest 2023, Carlos Marco nuevamente se aventuró componiendo la canción "Flamenco", la cual fue interpretada por el cantante y bailarín Aritz. Sin embargo, en esa ocasión, la canción no logró convencer al jurado ni al público, quedando eliminada en las semifinales. Este será su tercer intento en el Benidorm Fest, pero esta vez, Carlos Marco se unirá al escenario como cantante.

Estos son los seguidores de Mantra en sus distintas plataformas y redes sociales: