Una nominación a los Premios Grammy no está al alcance de todo el mundo. Sin embargo, el director de ADDA Simfònica, Josep Vicent, está de celebración tras haber sido nominado a la categoría de Mejor Álbum de Gran Conjunto de Jazz, donde pueden entrar álbumes que contengan el 75% del tiempo de reproducción de nuevas grabaciones de conjuntos de jazz, por su disco Ritmo. Chick Corea Symphony Tribute grabado en el Auditorio de la Diputación de Alicante.

Además, esta designación se une al doble nombramiento a los Latin Grammy, que se celebran este jueves 16 de noviembre en Sevilla, en la categoría de Mejor Álbum Instrumental y a Mejor Arreglo por la pieza Spain del arreglista Emilio Solla, incluida en el álbum.

El director de ADDA Simfònica, Josep Vicent, ha comparecido este lunes ante los medios con el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro para expresar "la alegría y el vértigo que da estar nominado a los Grammy grandes" pese a que, asegura, "no estoy para nada nervioso porque sé que no lo vamos a ganar". Para Josep Vicent, es ya un regalo el hecho de estar nominado junto a grandes nombres del panorama musical en la modalidad de jazz como Quincy Jones, Miles Davis o The Count Basie Orchestra, asegurando sentir admiración profesional por ellos.

El disco nominado por la Academia de los Latin Grammy es Ritmo. Chick Corea Symphony Tribute, que cuenta con una docena de temas del músico estadounidense al que ha decidido homenajear en este trabajo, y que fue grabado en julio de 2021 en el ADDA con Vicent al frente de la orquesta y con los arreglos de Emilio Solla, que participa al piano junto al contrabajo de Jorge Roeder y la batería de Ferenc Nemeth y las colaboraciones de la estrella cubana Paquito d'Rivera, el gaditano Antonio Lizana y el valenciano David Pastor.

El director ha expresado que "esto es un éxito de todos porque hace unos años no teníamos una marca musical propia desde el punto de vista de la creación del mundo sinfónico y hoy no solo la tenemos sino que es una marca respetada en todo el mundo", a la vez que ha manifestado que le ilusiona "como músico y como alicantino": "Era un sueño imposible cuando era niño y ahora se ha hecho posible para todas las generaciones".

Legado de Chick Corea

Tras reclamar un aplauso para algunos componentes de ADDA Simfònica presentes en el acto, ha compartido dos emotivos mensajes que ha recibido tras esta nominación: uno de la rama "Classics" de la discográfica Warner Music y otro de la viuda de Chick Corea, Gayle Moran. El primero mostraba la alegría de todo el equipo de la discográfica por el reconocimiento a la obra; el segundo, en cambio, tenía el componente sentimental de la mujer de un Chick Corea "que es recordado incluso años después de su muerte".

Para Josep Vicent, el músico estadounidense "era un símbolo de respeto a la diversidad y a la convivencia. Era un hombre capaz de enfrentarse a los conciertos de Mozart, capaz de coger las influencias de la música popular española, el jazz más americano tradicional, el futuro de las tecnologías con su Elektric Band y ponerlo todo en pos de simbolizar el respeto a lo diferente". Asegura que fue una gran inspiración para él, tanto que muchas veces "acabé viéndome como un músico clásico un poco raro". Entendiendo esto, y poniendo en valor el esfuerzo que la Simfònica ha puesto en este disco tributo, ha confirmado que saldrán a la luz nuevos álbumes con Warner tras una reunión mantenida con el productor del trabajo.

Por su parte, el diputado de Cultura Juan de Dios Navarro ha aprovechado su aparición en el acto para "expresar nuestra alegría y nuestro entusiasmo a este equipo, porque estamos en uno de los días más felices para la provincia de Alicante, para la Comunidad Valenciana y para España". A su vez, ha querido trasladar al director las felicitaciones del presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, y del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

La gala de los Premios Grammy tendrá lugar el 4 de febrero en el Crypto Arena de Los Ángeles, pese a que la cita más cercana es la de la rama latina de estos mismos galardones, que se celebrarán en Sevilla el próximo jueves 16 de noviembre.