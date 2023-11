El fin de semana viene cargado de eventos musicales en la provincia de Alicante, pasando de artistas reconocidos a nivel nacional a jóvenes promesas del panorama musical. Travis Birds, Vanesa Martín o el grupo de rock urbano Cobardes son algunos de los nombres que visitarán la provincia durante este fin de semana.

Maika Makovski

La despedida de los conciertos el M-Fest que la Fundación Mediterráneo ha celebrado en las últimas semanas tendrá lugar este viernes, a las 20.30 horas de la noche, con el concierto de la artista Maika Makovski , que hará un repaso por su carrera con temas como Song of Distance, Not in Love o Love You Til I Die. Además, abre la actuación el dúo alicantino Burro, compuesto por Isasa y Trice, dos destacados nombres de la escena musical independiente con un pop acústico cargado de melodías repletas de magia y sensibilidad. Fundación Mediterráneo, Alicante.

Vanesa Martín

La cantautora, con dos nominaciones en los Grammy Latinos, está de gira por España para presentar Placeres y pecados, su último trabajo discográfico. Este domingo, a las 20 horas, llega al Auditorio Internacional de Torrevieja para dar un repaso por las canciones que han marcado un antes y un después en su carrera artística como Hago música, Puedo llamarte o No matemos el tiempo. Auditorio Internacional, Torrevieja.

Travis Birds

La Sala Stereo de Alicante recibe este viernes, a las 22 horas, a la artista revelación del pop-rock español, Travis Birds, que presenta su último álbum Perro deseo, donde se muestra más luminosa y se adentra en nuevos sonidos sin perder la esencia que la define como una de las cantantes más originales del panorama nacional. Canciones como Mis aires o Grillos han conseguido llegar a un público más amplio pese a que su anterior trabajo, La costa de los mosquitos, ya marcó las pautas de una carrera en constante crecimiento. Sala Stereo, Alicante.

Bertín Osborne

El célebre músico celebra cuarenta años en la música con una gira con parada obligatoria en la Plaza de Toros de Alicante este sábado, a las 21 de la noche. Este concierto es una celebración de la vida y la música, y promete una noche llena de emoción, nostalgia y alegría. Bertín Osborne, con su carisma y su inconfundible voz, hará un repaso por todas sus canciones que han marcado a varias generaciones. Plaza de Toros, Alicante.

Los Zigarros

La Sala The One de San Vicente del Raspeig tiene este sábado, a las 21 horas, una actuación de alto voltaje con el grupo valenciano Los Zigarros. Llegan con nuevo disco bajo el brazo, Acantilados, producido por Leiva y con la banda consiguiendo agotar entradas allá por donde pasa. Nuevos temas como 100.000 bolas de cristal o Cómo quisiera demuestran la madurez musical que ha alcanzado la formación que fue telonera de los Rolling Stones en Barcelona. Ahora, con un nombre consolidado tras discos tan potentes como A todo que sí o Apaga la radio, es considerado uno de los grupos de referencia del rock and roll español. Sala The One, San Vicente del Raspeig.

Velvet Insane

La electrizante banda Velvet Insane se ha convertido en una fuerza a tener en cuenta en la escena del rock sueco. Después del lanzamiento de su segundo álbum, aclamado por la crítica, Rock ‘n’ Roll Glitter Suit en 2020, la banda se dedicó a tocar en todos los escenarios posible, girando por Escandinavia, Reino Unido y España. Ahora, llegan este viernes al TNT Blues de Cox (23 horas) con High Heeled Monster, tercer álbum de la banda grabado en el legendario Sunlight Studio con Tomas Skogsberg (Entombed, The Hellacopters, Backyard Babies) como productor. TNT Blues, Cox.

Cobardes

El grupo navarro Cobardes presenta su último disco Que empiece el baile en la Sala Marearock este sábado a las 22 horas. La banda revelación de 2023 presentará su segundo trabajo, pero no olvidarán tampoco las canciones más representativas de su disco debut Ceniza y viento. Sala Marearock, Alicante.

Euterpe

La programación de Euterpe cuenta con la actuación de tres músicos que han cimentado su carrera en base a la música de cantautor. El vienres abre la jornada Lola Tovar, cantautora de Almoradí (22h). Le seguirá el sábado un seguro encima de los escenarios como Fran Mariscal (22h). Por último, el domingo Alejandro Rizo visita la sala acompañado por la banda Los Permanentes (19.30h). Euterpe, Sant Joan