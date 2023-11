Pepa Aniorte (Orihuela, 1972) se sube a los escenarios con el espectáculo musical «10 mujeres de cine», en el que rinde tributo a Sara Montiel, Lola Flores, Carmen Sevilla, Concha Velasco, Marisol..., mujeres «empoderadas», «adelantadas a su tiempo», y que empujaron a una joven Aniorte a subirse a los escenarios.

Se sube a los escenarios con una obra, «10 mujeres de cine», con la que me da la sensación de que está disfrutando muchísimo.

Mucho. Es que es una obra que me permite hacer sobre las tablas todo lo que a mí me gusta. Porque yo me subí a este carro [el de la interpretación ] porque me encantaba el contacto con el público –cosa que hay, evidentemente, en este espectáculo– y porque me gustaba cantar. Es más, yo empecé como cantante; no lo soy, obvio –no tengo una voz prodigiosa, solo algo de oído–, pero siempre he disfrutado mucho cantando. Para empezar, porque es una práctica sumamente liberadora, pero también porque es una forma de interpretar –por medio de las canciones– que llega mucho a la gente. Y además, «10 mujeres de cine» me permite homenajear a compañeras que, al igual que yo, han trabajado en el mundo del cine y que, a pesar de que no eran cantantes –o no eran actrices–, se lanzaron a la piscina; artistas con mucho arrojo, empuje y que forman parte de nuestra historia emocional colectiva.

Tengo entendido que el germen de este show está en su paso por «Tu cara me suena».

En cierto modo, sí. La de «Tu cara me suena» es una de las experiencias más bonitas que he vivido a lo largo de mi carrera profesional; pasar por allí fue lo que me volvió a acercar al mundo de la música, a redescubrir que cantar me encanta, que me divierte y me libera como pocas cosas. La cuestión es que, nada más salir de allí, mi amigo José Antonio Cavero, director de la Orquesta Sinfónica de Onda (Castellón), me hizo una propuesta; me dijo: «Oye, vamos a hacer algo juntos, que no lo haces mal», y yo le dije: «Pero que yo me apunté a esto para imitar, y si había que cantar, pues cantaba, pero no soy cantante...». Pero no le convencí [Risas]. Me dijo: «Claro que sí. Vamos a idear algo». Total, que me apetecía rendirme un homenaje a estas mujeres y... eso hicimos. Y fue un éxito; tanto que mi chico, que es productor musical, me dijo: «Pepa, el público se ha volcado y nosotros lo hemos pasado genial. Cojamos una banda y llevemos este espectáculo por toda España», y yo, con mis más y mis menos, dije que «sí», que vale. Pero porque a estas alturas ya no tengo vergüenza... [Risas]

De todas formas, lo que la gente va a ver no es un concierto al uso....

No, claro. A ver, para empezar, siento que un porcentaje de la entrada debería volver al bolsillo de los espectadores en concepto de sueldo, porque al teatro van a venir, sobre todo a cantar [Risas]. Yo tengo la inmensa suerte de contar en esta gira con unos coros fantásticos de seiscientas o setecientas personas; eso es impagable. Y, en lo que a mí respecta, lo que hago tampoco son imitaciones, pero porque estas diez mujeres son inimitables. Yo lo que hago es interpretar a mi modo estas canciones (y con la ayuda del público), y plantear con ellas un recorrido desde los años cuarenta y hasta la actualidad (hasta las últimas películas de Almodóvar en las que aparecían mujeres cantando) por la historia de España y de nuestro cine.

¿Qué significaron para usted estas mujeres?

No sabría decirte cuánto he aprendido de ellas, pero sí que las he observado y repasado cientos de veces para intentar extraer algo que me fuera útil. Porque todas tienen algo especial, que las diferencia del resto. Y en este espectáculo trato de ponerle nombre a ese ‘algo’, a esas cualidades que ellas encarnaban y que creo que cualquier mujer debería intentar explotar: la fuerza de Lola [Flores], la simpatía de Carmen Sevilla, la rebeldía de Concha Velasco... Todas destacaron por características muy personales en una época en la que no era sencillo abrirse paso siendo mujeres. Muchas incluso tuvieron que vivir vetos tanto a nivel profesional como personal, pero eso no las detuvo: tiraron hacia delante, fueron valientes y nos corresponde honrarlas.

No obstante, tengo la sensación de que, además de una forma de cumplir con ese deber, con ese homenaje merecido, «10 mujeres de cine» es también, en cierto modo, un autorregalo.

Sí. Fíjate, lo más difícil de hacer esta obra es contener la emoción, que es una cosa que tiene mucho que ver con la garganta; ya sabes, lo de que se te ponga «un nudo en la garganta» cuando algo te toca de verdad. Pues bien, eso es fatal para cantar [Risas]. Por suerte, tengo al público, que me ayuda a terminar las canciones. Pero sí, es un espectáculo que es todo pasión, y que me he dado cuenta de que era necesario; al menos, para mí. Porque a veces las cosas pasan sin saber muy bien cómo, pero ahora sé que tenía ganas y la necesidad de hacerlo, de poner en valor a estas mujeres que me empujaron en la interpretación.

Habla de artistas que le han marcado, no solo a usted, sino a toda una generación, pero... animamos también a la gente más jovencita a ir al teatro, ¿no?

¡Claro! Es que, a ver: puede ocurrir que haya por ahí una niña de 14 años que igual no haya visto las películas de Marisol, pero estoy segura de que si le cantas: «La vida es una tómbola», ella te responderá: «Tom, tom, tómbola». Las de este espectáculo son canciones que conocemos todos, que se ponen en cumpleaños, fiestas de Carnaval y verbenas de pueblo; que disfrutan los más grandes y los más pequeños. Por eso siempre digo que esta obra es ideal para vivir en familia, con los abuelos y con los nietos. Y los más jóvenes, los que no conozcan a las protagonistas, van a descubrir a diez mujeres que eran unas adelantadas a su tiempo y un ejemplo de empoderamiento. Acuérdate de Sara Montiel, cuando salió fumándose un puro: eso no lo había hecho antes ninguna mujer; no podían. Como no podían sacar dinero sin la firma de su marido y ella tenía todo a su nombre, y encima vivía en pecado. Son historias que merecen la pena recordar para tomar conciencia de que hubo gente que fue valiente cuando lo tenía todo en su contra.