Tras un periodo de dos años y medio alejada del ojo público, Matilde Asensi, la aclamada escritora alicantina de best-sellers conocida por sus novelas como 'El último catón' e 'Iacobus', ha vuelto a las redes sociales para compartir su experiencia personal con sus seguidores. Asensi, quien ha estado ausente por motivos de salud, reveló en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, que había sido diagnosticada con cáncer de mama en enero de 2021.

Durante la pandemia, Asensi enfrentó sola los desafíos de su diagnóstico y tratamiento, describiendo su experiencia en una serie de mensajes en redes sociales: "Me diagnosticaron un cáncer de mama en enero de 2021. Estábamos en plena pandemia salvaje y tenía que ir sola a las pruebas y los médicos, nadie podía acompañarme mientras nos metían a mi miedo y a mí en máquinas extrañas que hacían extraños ruidos".

Hola a tod@s!! Llevaba mucho tiempo pensando en pasar a saludaros y a daros una pequeña explicación de mi silencio, pero hasta ahora no me ha sentido con fuerzas. Dos años y medio… Sí, ya hace dos años y medio de mi cáncer. ¡Como pasa el tiempo! Ahora os cuento un poco más. — Matilde Asensi (@MatildeAsensi) 19 de noviembre de 2023

La escritora continuó su relato compartiendo detalles sobre su operación en febrero y las terapias subsecuentes, incluyendo un tratamiento hormonal que todavía está en curso. A pesar de los desafíos y efectos secundarios, Asensi mantuvo una actitud positiva y de lucha, enfocándose en superar el miedo y la negatividad asociada con su enfermedad: "Luché a brazo partido contra todo pensamiento negativo, sentimiento negativo y miedo negativo. Hoy estoy bastante bien, llena de alegría y esperanza. Por eso he vuelto."

Asensi concluyó sus mensajes con una nota de optimismo y gratitud, expresando su deseo de vivir plenamente cada día: "Que si no paso por aquí que me disculpéis, que estoy ocupada viviendo. Cada día, cada día es un motivo de alegría y procuro ser consciente de cada momento, para que no se me escape."

Mientras Asensi comparte abiertamente su lucha y recuperación, no ha proporcionado detalles sobre su carrera literaria o si está trabajando en una nueva novela. La autora, nacida en Alicante en 1962 y con formación periodística, alcanzó la fama con 'El último Catón' y su última obra publicada fue 'Sakura', en 2019. Después de colaborar con grandes editoriales, optó por Esfera de los Libros para su última publicación.