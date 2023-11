El Diluvi, grupo de música en valenciano proveniente de Castalla y de otros lugares de l'Alcoià, estrena El primer ball, un EP con el que marca el punto final a una etapa de más de 10 años. Formado por Flora Sempere (voz y bandurria), Andreu Ferre (bajo), Lluc Llorens (acordeón), Txus Rodríguez (guitarra), David Payà (voz y violín) y Dani Garcia (bateria), la banda ha fusionado a lo largo de su carrera estilos tan diversos como la cumbia, el folk o la música tradicional valenciana. Hablamos con su guitarrista, Txus Rodríguez, sobre las novedades a las que se enfrenta la formación tras anunciar un parón en su carrera musical.

¿Qué significa para el grupo la creación del disco El primer ball?

Ha sido una forma diferente de crear un disco, experimentando una manera de trabajar que se puso de moda hace unos años. Hemos decidido recoger los diversos singles que hemos ido sacando durante el año y dar forma a un EP de seis canciones. Ha sido también una manera de trabajar más pausada porque no todas las canciones las hemos grabado al mismo tiempo. Eso nos ha hecho reflexionar más sobre cada una, poder darles más vueltas y dedicarles más tiempo. No obstante, pese a la fragmentación, creo que el resultado es bastante unitario en cuanto al sonido.

¿Tenian pensado ya que esos sencillos formarían parte de un álbum?

Fue un poco sobre la marcha, aunque siempre estuvo en el aire la idea de acabar recogiéndolo en un EP porque somos un poco puretas y nos gusta tener el disco en la mano. Sacar canciones para que se queden en lo digital nos parecía un error.

Todo disco tiene detrás una gira de presentación. Sin embargo, lanzan este EP para marcar un punto final a su carrera.

Sí, tienes razón. En un principio la gira iba a seguir en el 2024, pero por ciertas circunstancias decidimos parar antes porque, creíamos, era lo mejor para la banda. Por un lado da pena sacar un disco y no poder girarlo, pero son canciones que se han ido tocando en directo a medida que salían. De alguna manera, viéndolo así, el disco sí que ha estado presente en nuestros directos.

La última canción, El caminant, dibuja un paralelismo entre el libro de Hermann Hesse y la trayectoria del grupo.

Totalmente. Las vivencias del personaje de la novela de Hermann Hesse, que huye de Alemania una vez termina la Segunda Guerra Mundial, podrían parecer traumáticas, pero emprende un viaje que va más allá de lo físico. Es un viaje para concerse a sí mismo, de reflexionar sobre la vida, el amor y sobre qué es lo que él quiere en la vida. Y ahí está el paralelismo con la historia del grupo. Todo el viaje que hemos hecho como banda nos ha permitido plantearnos ese tipo de cosas a través de los viajes y a través de la creación de canciones.

¿Cuál era el propósito con el que se creó El Diluvi?

Pues en principio el grupo fue creado únicamente para hacer un concierto. Cuando abrieron el Casal Popular Tio Cuc en Alicante, que coincidía con el 9 d'octubre, se avisó a varios musicos para hacer unas versiones de Ovidi Montllor. Lo que pasa es que, a partir de esa primera actuación, empezaron a llegar demandas de más conciertos y decidió que eso tenía que derivar en un grupo.

Y ahora, viendo todo lo que ha conseguido la banda, han decidido pisar el freno. ¿Qué les deparará el futuro?

De momento no hay nada pensado. No sabemos ni siquiera si volveremos a la música. La idea es darnos un tiempo, disfrutar de otros aspectos de la vida y reflexionar. La vida de los componentes del grupo ha ido cambiando mucho con el paso del tiempo. Hay quien ha tenido hijos y ha tenido que renunciar a un montón de cosas por el grupo. Por eso creemos que ha llegado el momento de tomarnos un descanso y meditar.

¿Agota mentalmente mantener a flote un grupo durante tantos años?

Cansa como puede agotar cualquier trabajo. Lo que pasa es que trabajar en grupo tiene una maquinaria muy difícil de coordinar. Además, también es un curro que compaginamos con otros trabajos. Nos pasamos el día trabajando entre semana y, cuando llega el finde, toca viajar para tocar en cualquier sitio. Y es duro, hay muchas veces que no puedes ver a la familia o no puedes estar con amigos. Te toca renunciar a muchas cosas y quieras que no, desgasta. En ese momento no tienes tiempo de pararte a reflexionarlo, pero cuando de verdad se toma la decisión de parar es cuando te planteas lo bien que te puede venir desconectar.

Cierran una etapa estando nominados en la categoría Mejor Disco de Fusión y Mestizaje en los Premios Carles Santos. ¿Sería este galardón un buen punto final para el proyecto?

Por supuesto. Que se valore tu trabajo es una cosa muy bonita que hay que agradecer. Nosotros no trabajamos para recibir premios, pero si te los conceden, es un lujo. Creo que la música en valenciano ha evolucionado mucho en los últimos años y unos premios como los Carles Santos demuestran la diversidad que tenemos y habla muy bien del panorama musical en valenciano.

¿Consideran que han servido de inspiración para otros artistas que han llegado más tarde a este panorama musical?

Pues no lo sé pero esperamos poder haber ayudado en algo. Además, mira, ahora que hablábamos de premios, este sábado nos dieron el premio de El Tempir, entre otros motivos, por uso y promoción de la lengua, además de por haber sido un grupo referencia para siguientes generaciones de artistas. Ver que tú puedes parar pero que vendrán detrás otros músicos para recoger lo que has sembrado, es muy bonito.

¿Son conscientes de ello internamente?

Yo creo que no. A la hora de hacer las cosas, uno no las hace pensando en qué puedes aportarle al que venga detrás. Ostras, sería muy pretencioso. Nosotros hacemos las cosas como las sentimos y que te den un premio por eso, cuando tú no te lo has planteado ni de lejos, es muy satisfactorio. Además, este premio que te comento, El Tempir, es un galardón que va más allá de la parte musical. Es demostrar que lo que hemos hecho en nuestro local ha tenido un impacto a nivel social, más allá de lo estrictamente artístico.