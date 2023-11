La propuesta cultural de la provincia de Alicante sigue manteniendo los conciertos como uno de sus puntos fuertes. Este fin de semana se unen propuestas musicales para todas las edades donde las últimas tendencias musicales se unen con proyectos más que consolidados en la escena nacional.

Sidonie y Gloosito, diversidad musical en The One

Tras varios años demostrando su talento con cada nuevo disco, Sidonie aterriza este viernes 1 de diciembre, a las 20 horas, en San Vicente del Raspeig, para demostrar de qué son capaces encima del escenario. Presentarán Marc, Axel y Jes, el disco con el que celebran sus bodas de plata en la música desde que empezaran cantando en inglés y diesen un giro al castellano con trabajos de la talla de Sierra y Canadá, El peor grupo del mundo o El regreso de Abba.

También en The One, pero emplazado para el sábado día 2 de diciembre, el artista urbana Gloosito dará un cambio de sonido y de estilo a la música que sonará en la discoteca alicantina. Bajo ese alias se esconde Eduardo Nuño, uno de los reyes de la música urbana nacional que empezó hace poco tiempo una brillante carrera como miembro del colectivo CTDS junto a Shynelevell y JayDime. Es autor de canciones como Talking Shit, Luz v€rd€ o 41 Paimon. Sala The One, San Vicente del Raspeig.

Doble sesión musical en Stereo

La Sala Stereo recibe el sábado 2 de diciembre a dos bandas de la provincia. Por un lado, Rober Perdut, nacido en Xixona, deleitará a los presentes con un sonido electrizante cargado de grandes emociones. Por su parte, la banda alicantina de punk rock Gas Mostaza presenta su primer EP No hay solución. Todo ello, a partir de las 22.30 horas. Sala Stereo, Alicante.

Judit Neddermann, Nat Simons y Josu Miro en Euterpe

Estilos interesantes y originales los que ofrece Euterpe este fin de semana que empieza este mismo viernes a partir de las 22 horas con Judit Neddermann, cantautora de prestigio con intensa carrera. Su canción Mireia ganó el Premi Enderock a la Mejor Canción de Autor, la revista La Tornada eligió su álbum Un segon como el mejor del año y ella ganó el Premio Max a la mejor composición musical para un espectáculo escénico. Por su parte, el sábado, a la misma hora y en el mismo lugar, Nat Simons presenta su disco-libro Felinas, donde plasma duetos y entrevistas con grandes artistas femeninas. Por último, el domingo, a las 19.30, Josu Miró, antes Joe Pask, llega a Sant Joan para mostrar su exploración de la identidad y crecimiento personal con composiciones generadoras de emociones. Euterpe, Sant Joan d’Alacant.

Ritmo maldito en la Sala Marearock con sello alicantino

Malditeria, banda de rock and roll llena de actitud nacida en Ibi en 2017, presenta en casa su último trabajo Contratos de viernes noche. Será el sábado, a las 22 horas, en la nueva Sala Marearock de Babel. Vendrán acompañados por Los Sex, grupo madrileño que ha renovado su sonido tras su paso al castellano con su álbum Mambo. Sala Marearock, Alicante.

El aperitivo más divertido con Marcelo Criminal en el Söda Bar

La música y las canciones de Marcelo Criminal, cantautor murciano que está de plena actualidad, será el mejor aperitivo de este sábado a las 12.30 de la mañana en el Söda Bar, donde presentará su reciente álbum La última casa de apuestas. El artista empezó tímidamente autoeditando sus propios temas hasta que un día el grupo Carolina Durante y la cantante Amaia decidieron versionar una de sus canciones, Perdona (Ahora si que si). Eso fue el detonante para poner a Marcelo Criminal en plena actualidad. Söda Bar, Alicante.

El mejor refugio para un poeta en Elche con Fran Mariscal

El Refugio del Poeta de Elche recibe este sábado, a las 21.30 horas, a Fran Mariscal, que presenta su nuevo disco Salvajemente frágil. Once temas honestos que le hacen colgar el cartel de entradas agotadas allá por donde va. Además, también aprovechará para interpretar su última referencia Por ser yo. El Refugio, Elche.

Carey, el nuevo proyecto de Aarón Sáez, en La Gramola

El músico oriolano Aarón Sáez, miembro de Varry Brava, presenta un nuevo proyecto llamado Carey, compuesto por él mismo y el productor y guitarrista Antonio Turro, ambos estarán el viernes a las 22 horas en la sala La Gramola de Orihuela presentando su primer álbum Estamos hablando de tigres donde hacen una mirada a estilos como el tango, la canción española o el bolero. La Gramola, Orihuela.