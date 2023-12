Alicante se despide de Concha Velasco. La actriz, que ha fallecido a los 84 años, encontró en la provincia un lugar en el que mostrar su talento sobre las tablas de los principales teatros de la terreta. En ellos, la chica ye yé presentó la gran mayoría de sus obras y halló en el público alicantino la complicidad que busca todo artista.

Su último montaje, La habitación de María, fue presentado en cosos como el Gran Teatro de Elche, el Auditori de Teulada Moraira o el Principal de Alicante. Este último recinto, además, ha sido testigo de piezas teatrales como Yo me bajo en la próxima, ¿y usted? (1981), Buenas noches, madre (1985), Mamá, quiero ser artista (1986), Carmen Carmen (1988), La rosa tatuada (1998), Las manzanas del viernes (1999), el musical Hello, Dolly! (2001), Filomena Marturano (2006), La vida por delante (2009), Juana la Loca (2016), El funeral (2018) o la ya mencionada La habitación de María (2021) con la que se despidió de las tablas.

María Dolores Padilla, directora del Principal de Alicante, ha querido compartir con el diario INFORMACIÓN unas emotivas palabras para la difunta artista: "El nombre de Concha Velasco está ligado al Principal de Alicante a lo largo de toda su carrera. Se nos ha ido una gran actriz y amiga. Hoy es un día muy triste para el teatro. Muchos recuerdos se han venido a mi mente al conocer la noticia. Me he acordado de cuando venía con Paco Marsó y de todas y cada una de las veces que nos visitó. No olvidaremos nunca, desde el Teatro, su alegría y su amor por la profesión y por la ciudad de Alicante".

Reconocimientos

Además, la provincia ha sido testigo del reconocimiento que se le ha dado a Concha Velasco a lo largo de toda su trayectoria. Así, la actriz recibió de manos de Manolo Escobar el Faro de Plata en el año 2000, premio con el que el Festival de Cine de l'Alfàs rindió homenaje a toda su carrera cinematográfica en una gala inaugural en la que también fue homenajeado el director valenciano Luis García Berlanga.

En la misma localidad, pero 17 años después, también recibió el Pi d'Honor 2017, galardón que concede la Mostra de Teatre de l'Alfàs del Pi a las grandes figuras de la escena y que quiso premiar a la chica ye yé en su decimoquinta edición.

En abril de 2018, le fue entregado el Premio Estruch a la mejor interpretación por su papel en Reina Juana, en su segunda edición. El que fuera director del Instituto Alicantino de Cultura Gil-Albert en ese entonces, José Ferrándiz Lozano, recuerda que en ese momento no pudo asistir a la gala puesto que estaba rodando el programa de Televisión Española Cine de barrio. No obstante, aprovecharon la visita de la actriz unos meses después al Principal de Alicante con la función El Funeral, texto escrito por su hijo, para hacerle entrega del galardón. "Es una artista que forma parte, con su icónica canción de la chica ye yé y sus papeles interpretados en cine y en teatro, de la memoria emocional de varias generaciones en seis décadas", ha expresado Ferrándiz Lozano.

Por su parte, el Festival de Cine de Alicante se ha vestido de luto y ha lamentado públicamente la muerte de Concha Velasco, que fue homenajeada en 2011 en la octava edición del Festival con el Premio Toda una vida. “Nos ha dejado una gran mujer, una gran actriz, una gran persona a la que tuve el privilegio de conocer en 2011, cuando le entregamos el premio Toda una vida y con la que he mantenido una bonita amistad, así como con su hijo Manuel. Siempre estarás en nuestro corazón”, ha manifestado Vicente Seva, director del certamen alicantino.