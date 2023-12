El Teatre Arniches presenta la programación para el primer trimestre de 2024 de la mano de Vicepresidencia Primera y Consellería de Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, a través del Institut Valencià de Cultura, cuya delegada, Alicia Garijo, ha contado a los medios en qué consistirá la oferta del Teatre Arniches en enero, febrero y marzo.

Nueve espectáculos de teatro en los que podremos encontrar un musical, tres conciertos, cuatro de danza, uno de circo y diez citas con el cine gracias a La Filmoteca, componen el mapa de programación del Arniches para el primer trimestre del año. Seis de los espectáculos propuestos son familiares.

Además habrá trece sesiones integradas en la Campaña Escolar 2023-24, que combina funciones de artes escénicas programadas también en sesión para público general, con actividades exclusivas como ‘Conferencia bailada sobre danzas urbanas’ o las vinculadas al cine a través de La Filmoteca Valenciana, y que combinan proyección y didáctica.

35 propuestas que, según Garijo, “en este segundo tramo de programación del Arniches están marcadas, como siempre, por una oferta de una gran calidad y con el foco puesto en la emoción a través de todos los géneros de las artes escénicas y del cine”, y añade: “Seguimos escuchando al público, apoyando a los profesionales valencianos, y trabajando por continuar siendo el teatro de referencia para el público familiar”.

Venta de entradas

Abonament, el Abonament Jove y el Abonament a la carta ya están disponibles. Para hacer un guiño a nuestro público más fiel, las personas que adquieran el Gran Abonament o el Jove podrán disfrutar de una entrada gratuita para el primer espectáculo de la temporada: Yarin.

Y los 10 primeros abonados a la carta tendrán el mismo regalo de fidelización.

Por otro lado, las entradas individuales ya están a la venta por los canales habituales del IVC.

Las tarjetas regalo están disponibles en la web: taquillaivc.gva.es.

Puedes adquirir tus entradas tanto en la taquilla del Teatre Arniches como online.

Compra de abonos.

Venta de entradas en taquilla

Avda. d'Aguilera, 1. 03007 Alacant. Telèfon +34 965 938 333. arniches_ivc@gva.es

De martes a viernes de 10:00h a 14:00h. Jueves de 17:30h a 20:00h. Dos horas antes de cada representación.

La programación del Arniches por meses

Enero

El Arniches da la bienvenida al 2024 con danza. El 12 de enero llega el espectáculo ‘Yarin’ de Kukai Dantza. Esta pieza presenta un encuentro intercultural, entre el dantzari Jon Maya, ganador de varios Premios Max y el bailaor Andrés Marín, Premio Nacional de Danza 2023, acompañados por la música en directo de Julen Achiary.

El viernes 19, Cía La Valenciana presenta ‘La viuda valenciana’, una adaptación de un madrileño (Lope de Vega) que emigró a València, escenificada por unos valencianos (Xavi Giménez, Joan Isern, Antonio Lafuente, Mar Mandli y Raquel Molano) que emigraron a Madrid.

El 20 de enero vuelve la música al Arniches de la mano de La María que presenta ‘L’Assumpció’. La artista valenciana María Bertomeu se ha ganado el reconocimiento de crítica y público que la sitúan como una de las grandes revelaciones musicales de 2023, año que cierra habiendo obtenido los premios a la mejor artista revelación, mejores arreglos y mejor canción en los Premis Ovidi 2023 y mejor artista revelación y mejor diseño en la sexta edición de los Premis Carles Santos de la Música Valenciana.

Cerrará enero Tanttaka Teatroa con la propuesta de teatro inclusivo ‘Sexpiertos’. El espectador compartirá con los intérpretes la fragilidad que implica “afrontar” la vida desde la movilidad reducida a través de la historia de un periodista con parálisis cerebral y una vendedora de caramelos que explicarán sin complejo alguno sus vivencias afectivo sexuales.

Febrero

El Teatre Arniches combate el frío febrero con la danza de Danseu-vos, que presenta el espectáculo ‘Sorora’ y que, además, queda integrado en el ciclo Des d’açí, que apuesta por el talento y los profesionales alicantinos. Danseu-vos es una compañía con residencia artística permanente en L´Escorxador de Elche desde 2016.

El 9 de febrero, el Institut Valencià de Cultura presenta la producción propia: ‘Perquè t’estime, que si no…’. Carles Alberola escribe y dirige esta comedia sobre la erosión que el paso del tiempo provoca en las relaciones de pareja.

El Circuit Sonora del IVC se encarga de la propuesta músical de febrero en el Arniches, que estará encabezada por el cantautor Xavi Sarrià con su último trabajo,‘Causa’. Será el sábado 17 de febrero.

La siguiente propuesta teatral será ‘El nadador de aguas abiertas’ basada en la novela del periodista y escritor catalán Adam Martín Skilton, con adaptación de María Goiricelaya, una de las dramaturgas más interesantes del panorama artístico actual, que plantea una historia de amistad masculina muy diferente a las tópicas que la ficción nos suele mostrar: tierna, amorosa, empática, y que cerrará la programación de febrero el viernes 23.

Marzo

Marzo arranca con un texto de la actriz castellonense Begoña Tena el día 1. ‘Viva’ es un monólogo donde la protagonista, una mujer inmersa en una mudanza, recorre etapas de su vida, desde sus orígenes en un barrio de la periferia de cualquier ciudad de provincias en los años 80, hasta la precariedad de su presente. La pieza, que codirige junto a Patricia Pardo, ha obtenido el Premio Íntim-SGAE del Jurado al Mejor Texto Teatral en el Festival Cabanyal Íntim 2022 y el 3er Premio del Jurado en el Festival Escènia 2023.

El día 2, el concierto del Cor de la Generalitat Valenciana que ofrecerá ‘Obras Corales del Romanticismo y Post-Romanticismo Alemán’ para 23 voces y piano.

El 9 de marzo, de nuevo en el marco del ciclo Des d’açí, el Arniches ofrece el estreno absoluto en sala ‘Hellouses y goodbyeses’ de la compañía alicantina Wako Danza. Eduardo Zúñiga firma esta coreografía que quiere compartir un lenguaje coreográfico que transita por la bienvenida y la pérdida.

Del 12 al 17 de marzo, el Teatre Arniches celebra la quinta edición de Festival MOVA. La Mostra de Cultura, Creació Artística i Cinema sobre Diversitat Sexual, d’Identitat i Gènere d’Alacant 2024 incluye la proyección de cuatro largometrajes los días 12, 13 16 y 17. Se iniciará con: ‘Te estoy amando locamente’ de Alejandro Marín; las artes escénicas estarán representadas por la producción valenciana de OFF Artes Escénicas: ‘Bruno, El Musical que ho va canviar tot’.

Som Menuts

Som Menuts regresa también en enero con la compañía El Retablo, que presenta ‘Mermelhada’ de Pablo Vergne, una pieza que combina títeres, objetos y sombras en una tierna historia que nos invita a mirar de otra manera los cuentos de hadas. Será el domingo 14 a las 12 horas. Le seguirán en la programación dominical para público familiar ‘Un traje nuevo para el emperador’ de La pera llimonera el 18 de febrero.

Se trata de un espectáculo reconocido con el Premi FETEN 2023 a la mejor dramaturgia, y ‘Sotobosque’ Premio FETEN 2023 al Mejor espectáculo para la primera infancia y candidato finalista a los Premios MAX 2023 como Mejor espectáculo infantil, juvenil o familiar. Un espectáculo de la compañía Inspira Teatre, que tendrá lugar el domingo 10 de marzo.

Ciclo "I… Per a tots"

Continúa el ciclo "I… Per a tots" que ofrece programación para el disfrute del público de todas las edades como el teatro gestual de Leandre Clown y su pieza ‘N’imPORTE QUOI’. Leandre Ribera ha obtenido reconocimientos como el Premio de Circo Ciutat de Barcelona 2014; Zirkolika, Mejor puesta en escena 2013; Premio de Circo de Cataluña al Mejor espectáculo de calle 2010; o el Premio Nacional de Cataluña al Mejor espectáculo de Circo 2006, entre otros. ‘N’imPORTE QUOI’ será el el sábado 27 de enero.

También en I… Per a tots estará ‘Bruno, el musical que ho va caniar tot’ de Off Artes Escénicas el 15 de marzo dentro de la oferta del Festival MOVA. Un musical con sello valenciano que pone a nueve artistas en escena y que aborda en clave positiva el problema del acoso escolar sin edulcorarlo y contado desde diferentes puntos de vista: el que lo sufre, el que lo provoca, los que miran y no dicen nada, los profesores que no saben qué hacer.

El 22 de marzo podrá verse ‘Estación Paraíso’ de La Maquiné, un espectáculo que combina teatro gestual, títeres y magia y que obtuvo el Premio del público al mejor espectáculo infantil/familiar en la 25º Feria de Teatro de Castilla y León – Ciudad Rodrigo 2022.

La Filmoteca ofrecerá desde enero hasta marzo diez sesiones en su habitual horario de jueves a las 19:30 horas.

ABONAMENT A LA CARTA – 6 ESPECTACLES X 54 € Tria, dels 12 espectacles anteriors, 6 i paga soles 54 €.

ABONAMENT JOVE (Joves fins 30 anys amb Carnet Jove) – 12 ESPECTACLES X 36 € Inclou els mateixos espectacles del Gran Abonament.

DESCUENTOS – DESCOMPTES: Descompte/Descuento 30%: Jubilats, Estudiants d'ensenyaments oficials, Associació de veïns El Templet del barri de Benalúa. Grups de 10 a 19 persones. Descompte/Descuento 50%: Joves fins 30 anys (excepte espectacles amb preu infantil), Carnet Jove (titular + acompanyant), DARDE, Alumnes de l’ESAD, Alumnes dels Conservatoris Profesional i Superior de Dansa i Música. Grups de 20 persones o més. Entrades/Entradas a 3 € (en tots els esdeveniments): Associacions de Professionals d’Arts Escèniques (AAPV (Associació d'actors), APDCV (ballarins) i APCCV (circ)) i AVEET (Escriptors Teatrals).