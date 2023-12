Producto local de la Vega Baja. El término Maganta, que da nombre a la última obra de la dibujante Lola Lorente, es una palabra en desuso pero habitual en el sur de la provincia que se emplea para referirse a personas vagas, pensativas y débiles. Mary Pain, la protagonista del cómic, es una mujer en la frontera entre la juventud y la madurez que encarna el espíritu de ese término vegabajeño que ha llegado a ser reconocido internacionalmente.

La calidad de la obra se nutre principalmente de un dibujo muy cuidado que cumple una función poética y casi hipnotizadora. La historia existente a su alrededor, sumando dinamismo a un cómic que roza el terror de la cotidianidad, ha hecho posible que Maganta haya sido seleccionada en el prestigioso Festival de Cómic de Angoulême, en Francia. En ella, no hay espacio para grandes hazañas ni personajes heroicos. El prisma va totalmente dirigido a representar un estado de ánimo.

El peso de la historia recae sobre Mary Pain, una mujer que sobrepasa la treintena de edad y se ve obligada a volver a casa de sus padres debido a una importante crisis económica. Regresa a su pueblo tras más de una década sin pisarlo, a ese lugar rancio y de calor aplastante del que huyó para vivir lejos de los secretos familiares y del qué dirán. No obstante, el día a día y la tensión constante crean la necesidad novelística de enfrentarse al no encajar, a los prejuicios, al fracaso y a la soledad.

"Es una mirada de alguien adulto hacia su infancia. Mary Pain vuelve al lugar del que partió y hace referencia a ese adjetivo, 'maganta', con el que se suele describir a los más pequeños, responsabilizándose de su situación y encontrando un ritmo de vida diferente a lo marcado por la sociedad", explica su autora.

Se trata de un monográfico centrado en la vida de la protagonista, con un cuidado trazo que refuerza los puntos fuertes de una artista brillante y se convierte en un cómic tenebroso donde la tensión generada por el pueblo y sus ciudadanos confronta de forma directa con la forma de ser de una mujer perezosa y llena de complejos. "Ese pueblo quizá es la mirada inquisidora del que cree que te conoce", argumenta Lola Lorente. Con una cubierta muy cuidada y con un lomo preparado para ser considerada pieza de coleccionista, la obra de la autora de Bigastro cuenta con 216 páginas llenas de tensión que sumergen al lector en un mar lleno de inseguridades.

Una historieta internacional

El Festival Internacional de Cómic de Angoulême, más conocido como FIBD, es el principal festival de cómics de habla francesa. La versión francófona de Maganta, titulada Mary Pain, ha sido nominada a varios premios, entre ellos a mejor obra, y estará presente en el prestigioso evento que se celebrará entre el 25 y el 28 de enero de 2024. Será allí, durante la celebración del festival, donde se revelarán los ganadores y se hará la entrega de premios.

Una de las cuestiones por las que se reconoce Maganta a nivel internacional es por el mimo con el que se ha llevado a cabo cada dibujo y por conseguir mostrar diferentes cuestiones sin la necesidad imperiosa de recalcarlo de forma directa en el texto. "Para mí lo interesante en el lenguaje del cómic es la oportunidad que se nos brinda de poder hablar de cosas sin necesidad de explicitarlo. Esas combinaciones entre lenguaje dibujado y escrito nos permite juntar un texto con la imagen o con silencios, dando paso a la poesía visual que podemos encontrar en la lectura", incide la dibujante.

Su dibujo, más artístico y expresivo, se aleja de la viñeta anatómica y realista. Así, ha desarrollado una forma propia de contar las historias a través de sus trazos. "Me interesa muchísimo la investigación de la narración, no de una manera evidente, es decir, ilustrando lo que digo, sino jugando con las opciones que me permite el lenguaje del cómic", asegura. "De hecho, esta obra ha sido un laboratorio donde he estado experimentando cómo contar las sensaciones de Mary Pain desde un punto bastante abstracto".

La historia habla de feminismo, de la idea del cuerpo normativo y de la soledad sin plasmarlo de forma evidente en el texto, siendo necesario para ello entrelazar los dibujos de Lorente con la mente del lector final. "La protagonista es, para mí, un personaje muy evocador. Es una mujer voluptuosa y grande, encerrada en un entorno más opresivo. De hecho, dentro del libro se la entrevista sobre su cuerpo, pero vemos que no es su principal preocupación", comenta la historietista. "Incluso es, según mi punto de vista, un personaje con muchísimo erotismo".

Alejada del mainstream

Una vez sumergidos en la peculiar historia de Maganta, toca descubrir los gustos de una autora que rehúye de lo comercial. Se considera consumidora de autores como Daniel Clowes (Monica, Ghost World, Patience) o el francés Stéphane Blanquet (Guimauves, La nouvelle aux pis, Mon placard). Pese a que ahora la autora entiende que "ha habido una explosión de mujeres historietistas", cuando se adentró en el mundo del cómic era más difícil llegar a ellas. Sus gustos, alejados de lo mainstream, ha conseguido forjar un rumbo artístico único: "Nunca he leído mainstream, no es algo que llegase a mí. Consumo más bien por el dibujo y por la particularidad del dibujante y su forma de contar", finaliza.