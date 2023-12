No se basa en hechos reales, pero es verdad lo que ocurre en este pálido homenaje a Sara Montiel en el décimo aniversario de su fallecimiento. Un musical de pequeño formato. De reducida convicción, con sencillez y el atractivo de recordar a la universal manchega y de escuchar canciones que popularizó en diversas películas. Aun así, Sara Montiel brilla por su ausencia, si bien es cierto que en el prólogo y en la parte final la vemos en emotivas imágenes. No late su espíritu de tal manera que la sintamos más cerca de nosotros, y eso convierte la producción en un montaje tenue y escaso. La mítica y sensual estrella alcanzó la cúspide con El último cuplé a finales de los 50. Y como drama, pasión y comedia se ofrece Mi última noche con Sara, una creación original de Eva Manjón y Miguel Padilla con dramaturgia y dirección de David Planell. La obra se ubica a principios de los años 60. La artista estuvo en Hollywood y pretende elegir su rumbo. Se desvelan datos hasta entonces de su vida y trayectoria de forma muy ligera. El personaje de Nuria Fergó, quien debuta en el terreno teatral, permite un notable lucimiento que no puede aprovechar del todo en sus dos importantes cometidos. Actuar y cantar. No imita a Sara, sino que expone su propia personalidad acercándose a ella o intentándolo en un estudio de grabación con el encanto del diseño de iluminación de Nacho Arjona. Escuchamos Quizás, quizás, quizás, Fumando espero, La violetera, Agua que no has de beber, Tatuaje, Es mi hombre, Bésame mucho o Volver. La canción Nena es la más conmovedora, y vemos mucho más a Sarita a través de Nuria. El productor de la discográfica, el potente José Manuel Seda, ama a la diva, y está el asistente, Pablo Monteagudo, y gran admirador que da un toque entrañable a su papel y que sufre agresión homófoba en la extraescena. Seda interpreta también siendo anciano con pesar interno. Antonio Ródenas es la voz del NO-DO, o la bella música original de Juanjo Molina.