La apuesta por los proyectos que reivindican la música en directo sigue siendo uno de los puntos fuertes de la provincia, que año tras año se consolida como uno de los grandes núcleos de atracción de artistas con ciclos musicales, festivales y recintos de gran capacidad. La expansión de estos espacios, sorprendentemente mayor tras la pandemia, ha provocado que grandes nombres del ámbito nacional e internacional sean confirmados para pisar la provincia a lo largo del próximo año.

El 2023 ha dejado grandes visitas como la del maestro Bob Dylan, el icónico Tom Jones o los aclamados Black Eyed Peas; pero los nombres que ya se han confirmado de cara al próximo año, y que seguirán creciendo conforme vayan pasando los días, dejan una muestra de la actividad cultural que se mueve a lo largo de toda la provincia. Grupos como Status Quo, Simple Minds o Earth Wind & Fire pisarán Alicante junto a otros artistas nacionales consolidados como Melendi, Estopa o Sergio Dalma.

Mirada internacional

La apuesta por nombres reconocidos en todo el mundo comienza con Marky Ramone, el que fuera baterista de la banda de punk-rock Ramones, el 14 de abril en la Sala Marearock. Como parte de una gira que le llevará por 26 ciudades diferentes del país, ha elegido Alicante como una de las paradas que no pueden faltar en su itinerario.

El 16 de junio, los británicos Status Quo, creadores de himnos como Whatever You Want, Rockin' All Over the World o In the Army Now pisarán el Auditorio Julio Iglesias para deleitar a sus seguidores con las canciones que han marcado su carrera musical desde que debutasen en 1968 con el disco Picturesque Matchstickable Messages from the Status Quo.

Si hay un recinto que acostumbra a programar actuaciones de ilustres artistas del mundo de la música, esa es la Plaza de Toros de Alicante. Pese a que todavía quedan eventos por anunciar, la variedad musical inundará el mes de julio en el coso alicantino con las actuaciones tan dispares de artistas como Camilo, James Blunt o Simple Minds. El cantante colombiano se coloca en lo más alto de las listas con cada sencillo que publica. Conocido por canciones como Vida de rico, Desconocidos, La mitad o Tattoo, su concierto ha sido programado para el próximo 18 de julio. Le seguirá la actuación del británico James Blunt el 19 de julio y los escoceses Simple Minds el 20 de julio.

Dentro del ciclo musical Noches Mágicas, otra formación que dará que hablar será The Waterboys, que visitará los jardines de abril de Sant Joan d'Alacant el 1 de agosto. En ese concierto, harán un repaso por todos los clásicos de su dilatada trayectoria como The Whole of the Moon, Fisherman's Blues o Strange Boat. De momento es el único grupo internacional confirmado en el festival, junto a nombres nacionales como Israel Fernández, La oreja de Van Gogh, Rozalén o Seguridad Social.

Por último, el 16 de agosto pisará el Auditorio Julio Iglesias de Benidorm una de las grandes formaciones que ha dado el funk y el soul estadounidense. Earth, Wind & Fire Experience, impulsada por el guitarrista Al McKay, pretende hacer revivir el legado de la banda que marcó un antes y un después en la música con canciones de la talla de September, Boogie Wonderland o Let's Groove.

De Robe a Estopa

Los conciertos nacionales tampoco dejarán indiferente a nadie. La retahíla de artistas españoles que pisarán Alicante arrancará el 8 de enero con la actuación de Bertín Osborne en el ADDA, dentro de su gira de 40 años encima de los escenarios. A él, le siguen actuaciones de artistas como Miss Cafeína (17 de febrero), Mikel Izal (24 de febrero), Mercedes Cañas (1 de marzo), Miriam Rodríguez (13 de abril), Sergio Dalma (14 de abril), Estopa (18 de mayo) o Manolo García (25 de mayo).

En junio también llega la gira Ni santos ni inocentes de Robe Iniesta, vocalista de Extremoduro, que presentará su nuevo disco Se nos lleva el aire. El músico extremeño visitará por segunda vez el recinto de Área 12 el 29 de junio junto a los virtuosos músicos que le acompañan en este proyecto personal. Otro de los confirmados para el ciclo musical afincando en el Multiespacio Rabasa es Melendi, que estará interpretando los temas de su aclamado disco Sin noticias de Holanda el 12 de julio.

Otras de las fechas más importantes en lo que respecta a los conciertos en Alicante serán las dos actuaciones que los hermanos Funzo y Baby Loud harán en la Plaza de Toros de Alicante en las que serán sus últimos conciertos como dúo. Se despiden de sus seguidores, en su tierra, tras agotar las entradas de su primera fecha en la Plaza de Toros y añadiendo una nueva fecha el día anterior.

Agosto, por su parte, ya ha confirmado la actuación de dos nombres muy importantes del pop nacional de ayer y de hoy. La oreja de Van Gogh será una de las actuaciones más representativas del ciclo Noches Mágicas de Sant Joan d'Alacant. Un día después, el 10 de agosto, en Torrevieja, será la cantante Ana Mena la que deleitará a sus fans con sus canciones en la que es la única actuación confirmada hasta la fecha del ciclo musical Brilla Torrevieja.

Provincia festivalera

Para los que no se contentan únicamente con conciertos sueltos, la oferta provincial de festivales sigue siendo vanguardia a nivel nacional con marcas como el Low Festival, el Leyendas del Rock o el Negrita. Mientras que algunos todavía mantienen la incertidumbre sobre qué artistas estarán en sus carteles, otros ya han desvelado gran parte de una oferta musical para todos los gustos.

Los festivales más madrugadores tienen lugar en Villena y son el Villena Flamenquita (26 de enero) y Fck Cnsrshp Fest (27 de enero). El primer evento, enfocado a la nueva ola del flamenco fusión nacional, contará con actuaciones de artistas como Decai, Sergio Contreras, Nyno Vargas o la eldense Shakira Martínez. Por su parte, el Fck Cnsrshp Fest congregará a grupos punk como Narco, Boikot, Porretas o Def con Dos.

El 29 y 30 de marzo llega al Multespacio Rabasa el Negrita Music Festival, una cita con los artistas urbanos del momento como Saiko, Cruz Cafuné o Lia Kali. En el mismo recinto, pero el 31 de mayo y el 1 de junio, el Spring Festival acercará a Alicante a lo más destacado del indie nacional. Entre las primeras confirmaciones se encuentran nombres como Viva Suecia, Arde Bogotá, Iván Ferreiro o Belén Aguilera. En Benidorm, el célebre Low Festival acogerá una nueva edición del 26 al 28 de julio, donde ya se han confirmado nombres Mikel Izal, Sidonie, Ginebras o Veintiuno.

De vuelta a Villena, los metaleros podrán disfrutar de la decimoséptima edición del Leyendas del Rock, un festival que sobrevive frente a los cambios sociales. Este año se celebrará del 7 al 10 de agosto, en el Polideportivo Municipal, y cuenta con las confirmaciones de nombres internacionales como Amon Amarth, Dimmu Borgir, Blind Guardian o While She Sleeps. A su vez, y como viene siendo habitual, a la semana siguiente será el turno del Rabolagartija, del 15 al 17 de agosto en el mismo recinto, y con las actuaciones de La Pegatina, Chambao, Muchachito Bombo Infierno o Rayden en su gira despedida, entre otros.

Ya en octubre, será el turno de un Rocanrola que todavía no ha desvoelado que artistas del mundo del rap pasarán por sus escenarios del 10 al 12 de octubre y el Iberia Festival, en Benidorm, que pretende llevar lo mejor del pop-rock nacional y que ya ha confirmado a tres bandas: Medina Azahara, Barón Rojo y Miguel Costas.