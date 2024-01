Aunque afirma que no mira cifras para no ponerse presión encima, Almácor es sin duda uno de los participantes del tercer Benidorm Fest que más lanzados van en la carrera por la victoria gracias a su pegadiza canción, Brillos platino, reflejo de su "evolución natural" en la música.

"Ahora necesitaba brillar un poco más", señala a Efe este artista alicantino que empezó a lanzar música en 2019 en un estilo más aflamencado o de reguetón ortodoxo y que, en paralelo con su fichaje por Universal Music en 2022, se reorientó hacia un combinado más pop.

Nacido Arturo Almarcha Corella (Villena, 1997), de ahí su pseudónimo artístico, Almácor (con acento en la segunda "a"), no se cansa de citar lo vivido en un reciente concierto de Harry Styles como la influencia definitiva que dio lugar a su tema candidato en este concurso musical de RTVE.

"La canción empezó de cero después de vivir aquella energía superespecial. Cuando lo vi en el escenario sentí una alegría increíble y quise que la gente experimentara lo mismo, esa sensación que parece que te brilla la cara. Por eso digo que Brillos platino es una actitud sobre todo", explica.

Justo entonces desde Universal Music se le sugirió la idea de participar en Benidorm Fest. "Yo ya lo tenía pensado desde hace 2 años, cuando salió el formato, pero había que estar muy preparado y sobre todo lo definitivo fue que teníamos el tema para ello", cuenta este joven músico alicantino.

Son muchos los que han creído ver en él una influencia clara de artistas como Quevedo o, incluso, de Rauw Alejandro, algo que niega como referentes conscientes. "Son dos artistas muy grandes, pero no pensábamos hacer algo parecido a nadie más allá de tener un sonido muy urbano", señala al citar como sus influencias clave a Nicky Jam, Jhayco, Post Malone, Justin Bieber o el citado Styles.

Brillos platino es una de las canciones que más reproducciones está ganando desde su presentación, lo que por otro lado trae a la mente el fenómeno que se gestó en torno a Nochentera de Vicco, a pesar de que no lograra la victoria final en Benidorm Fest.

"El recibimiento está siendo increíble y estoy muy feliz por ello, pero no me quiero poner objetivos ni miro las visitas, para no ponerme más presión; cuanto más feliz soy, más puedo dar el cien por cien", indica al respecto.

Dada la duración del tema, apenas dos minutos y medio que lo convierten en el más breve de los presentados, parece claro que habrá espacio para alguna sorpresa en la puesta en escena que está trabajando de la mano de Mario Crea, responsable de la estética de los directos de Aitana y Álvaro de Luna en los últimos Los40 Music Awards.

"Creo que puedo sorprender", confirma este artista, que testeó su canción entre los miembros de su familia para corroborar que su pegadizo estribillo funciona más allá de la audiencia más joven y que no cree que pueda jugar en su contra el hecho de que haya otra propuesta de urbano latino en la competición, 'Beso en la mañana' de Dellacruz. "El género es muy amplio", opina al respecto.

Almácor se muestra seguro de que, en caso de representar a España en Eurovisión 2024, "Europa sí entenderá" su propuesta, de la misma manera que, pese a no hablar italiano, fueron muchos los que votaron por "la energía que proyectaba Maneskin".

"Mi sueño en cualquier caso es poder seguir viviendo de la música y ahora mismo estoy muy feliz. Sigo en una nube y dicen que me brilla la cara, pero es que esto que estoy viviendo es un sueño", insiste este joven que aspirará al triunfo de Benidorm Fest entre el 30 de enero y el 3 de febrero.