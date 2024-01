El Auditorio Provincial de la Diputación de Alicante (ADDA) acoge este domingo, a partir de las 12 horas, el décimo Encuentro Coral Ciudad de Alicante, en el que participan la Coral de la Universidad de Alicante, la Coral Polifónica L´Alfàs Canta y los anfitriones de la Coral Tabaquera Alicantina.

La Coral de la UA, dirigida por Shlomo Rodríguez, interpretará Libéranos y Si tienes fe, de la obra El príncipe de Egipto, de S. Schwartz; Mary Poppins de Richard y Robert Sherman; Que tinguem sort de Lluis Llach y We’re all in this together de M. Gerrard y R. Nevil. Las coreografías estarán a cargo de María Eulalia, Lara Navarro y Juan Carlos Calleja.

La Coral Polifónica L´Alfàs Canta, dirigida por José Antonio Rubio, interpretara El barberillo de Lavapiés de Francisco Asenjo Babieri, Zorongo de Federico García Lorca, Negra Sombra de Rosalía de Castro, Maitechu mia de Francisco Alonso, Aurtxoa Seaskan de Gabriel Olaizola, La comparsita de Gerardo Matos y Granada de Agustín Lara. Actuando al piano, estará Gabriella Torok, la soprano-solista será Victoria Pérez del Olmo, el acordeón lo tocará Ana Margaretto y el violonchelo irá a cargo de Joaquín García Sivera.

Por último, intervendrá la Coral Tabaquera Alicantina, bajo la dirección de Carlos Catalá Picó, que interpretará Contigo en la distancia de C. Portillo, Ronda del firulí-firulá de J. Serrano, Marínela de J. Serrano, Entrada de Lamparilla de F. Asenjo Barbieri, Coro de chisperos de Francisco Alonso y Funiculì-funiculà con arreglos de Carlos Catalá. Intervendrán como solistas Lina Davia, Eliseo Fabra, Ascensión Perona, Ángel Alcón y María Carras; mientras que, como músicos, contarán con Oscar Marco y Daniel Catalá.

Detrás de los coros

Las tres formaciones que participarán en el Encuentro Coral Ciudad de Alicante este domingo tienen un gran recorrido detrás. La Universidad de Alicante cuenta con una coral desde hace más de 25 años, pero es en el curso 2007/2008 cuando se conforma el modelo actual de coral. Combina la formación pedagógica y musical de sus integrantes y la proyección de este aprendizaje tanto en conciertos como en actos académicos. De esta forma, se inscribe en el marco del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria. Tiene varios objetivos, partiendo de la base de aprender y disfrutar con el canto. Entre sus objetivos primordiales está el formar a sus integrantes en las diferentes facetas de un coro, tanto a nivel musical, social y cultural, así como participar y colaborar musicalmente en los actos académicos e institucionales de la UA y en los conciertos que se programan desde la universidad. Además de esto, se trata de potenciar el intercambio con otras corales, así como la participación en certámenes nacionales y europeos. Desde el curso 2016/2017, la dirección musical corresponde a Shlomo Rodríguez.

La Coral L´Alfàs Canta, nació en el 2010 desde la ilusión y la pasión por el canto coral con el objetivo de cultivar la unión y relación entre las personas a través de la música. En sus cuarenta voces integran más de diez nacionalidades. Está patrocinada por el Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi, de quien es embajador. Entre sus participaciones caben resaltar la Semana Internacional Hispano-Noruega; la celebrada en la Catedral Basílica Santa María de la Asunción de Segorbe; la Fiesta de la Vendimia de Requena o el Festival Internacional Octobre Musical de Lescar (Francia).

Por su parte, la historia de la Coral Tabaquera Alicantina es más antigua. Se remonta al 20 de mayo de 1844, cuando se declaró un pavoroso incendio en la fábrica de tabacos de Alicante que en poco tiempo cubrió el recinto con más de 3.000 operarias en su interior. Dichas operarias imploraron la Misericordia de la Santa Faz y, milagrosamente, pudieron salvar sus vidas. Desde entonces se celebra una Santa Misa anual en el Monasterio de la Santa Faz. En el año 1982, los empleados de la fábrica que participaban en estas misas decidieron organizarse como una coral y pusieron la dirección de dicho grupo en manos de Carlos Catalá, con quien la recién fundada coral ofrece su primer concierto en el recinto fabril. Desde entonces se han sucedido las actuaciones de todo tipo: Misas solemnes (V Centenario de la Santa Faz, Coronación Pontificia de la Virgen del Remedio), conmemoraciones importantes (Cincuentenario de la ONCE, V Centenario de la ciudad de Alicante, Elección y proclamación de la bellea del foc...); encuentros corales organizados por la Generalitat Valenciana; o incluso certámenes nacionales e internacionales.