Coincidiendo con el reciente aniversario de la salida de la regata Ocean Race desde Alicante, las instalaciones de Ciudad de la Luz acogen este jueves 18 de enero la proyección de A Voyage of Discovery: The Ocean Race, un documental exclusivo producido por Warner Bros. Discovery (WBD) que presenta una inmersión profunda en las vidas de los regatistas y equipos que compitieron en la última edición de la vuelta al mundo a vela.

De este modo, el Auditorio del Centro de Estudios de Ciudad de la Luz abrirá sus puertas a las 18:00 horas para ofrecer las tres partes de este documental único. Se trata de una visión que ha querido ir más allá de la cobertura de la carrera para ofrecer la historia humana vivida por los atletas, con imágenes nunca antes vistas de algunos de los momentos más extremos y emocionantes de la última edición de la vuelta al mundo.

A Voyage of Discovery: The Ocean Race llega ahora a la gran pantalla en Ciudad de la Luz gracias a la colaboración entre The Ocean Race y Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital (SPTD), que gestiona los estudios de cine alicantinos y la organización de Alicante Puerto de Salida, el evento global con motivo de la partida de los barcos desde Alicante.

El director general de SPTD y de Ciudad de la Luz, Fermín Crespo, ha mostrado su satisfacción por esta iniciativa organizada junto a The Ocean Race, y ha remarcado el valor didáctico y de difusión que tiene esta línea de colaboración para dar visibilidad y mantener presente la mítica regata en Alicante.

El director de Marketing y gestión de Ciudades Sede The Ocean Race, Mirko Groeschner, por su parte ha confiado en que “estos 3 episodios ayuden al público alicantino a seguir toda la acción entre bastidores de la edición 2022-23 y a revivir la historia humana y el drama de la regata con tripulación completa más dura del mundo, estamos deseando compartir con todos y todas las próximas ediciones de esta increíble aventura", ha añadido.