Un nuevo fin de semanas de conciertos en la provincia de Alicante. Pese a que el nombre más consolidado es Coque Malla, la diversidad de géneros y de propuestas hacen de la provincia una gran escena de conciertos.

Coque Malla, preparado para una esperada noche en el ADDA

El músico Coque Malla, que estará el sábado 20, a partir de las 20 horas, en el ADDA de Alicante, es una de las grandes figuras de la música española en las últimas décadas. Desde que debutase en 1987 con el grupo Los Ronaldos, y con aquel trallazo que fue Adiós papá, hasta ahora, que tiene nuevo disco Aunque estemos muertos, ha ido enlazando un éxito tras otro con trabajos cada vez mejores. Atrás quedan títulos memorables como Revolución, El astronauta gigante o Irrepetible. Tampoco hay que olvidar el Goya a la Mejor Canción por la película Campeones.

El pasado día 13 empezó en Zaragoza su gira nacional que le llevará por toda España, llegando mañana, a las 20 horas, al ADDA, lugar que visitó hace unas semanas y dijo que era el sitio ideal para lo que quería hacer ahora mismo en sus galas, una combinación entre un show más teatral, muy centrado en el último disco y un repaso por todos sus hits con un ambiente más festivo. Como dijo el intérprete en este mismo diario: «Soy mucho más feliz y estoy más relajado en el escenario. En el estudio sufro mucho pensando que no va a salir, que voy a perder la esencia de lo que quería contar», algo que podremos disfrutar mañana con este artista todoterreno. Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA).

El grupo Malafé empieza su gira nacional en Alicante

La mejor manera de iniciar una gira es hacerlo en casa, ante tu gente. Eso es lo que ha pensando el grupo alicantino Malafé, liderado por Javi Bosque, que actuará este sábado en la Sala MareaRock a las 22 horas, donde celebran el primer aniversario de la banda y de paso presentan las nuevas canciones que formarán parte de su próximo EP llamado El deseo. Ya conocemos temas como Cindy o Me estoy enamorando de ti, y aseguran que aprovecharán para interpretar algunos temas, todavía inéditos, para ver la reacción de sus fieles en directo.

Malafé tiene una corta, pero exitosa trayectoria en la que ha pasado por muchos escenarios españoles, destacando sobre todo la aparición que tuvieron junto a Funambulista en el Wizink Center de Madrid. Ahora inician desde su ciudad natal, Alicante, esta nueva etapa llena de proyectos que, con toda seguridad, les va a situar entre los grandes grupos españoles. Sala Marearock, Alicante.

Johnny B. Zero y Nobutthefrog, sonido de lujo en Euterpe

Dos grupos tan diferentes como interesantes pisarán el escenario de Euterpe este fin de semana. El primero de ellos es Johnny B. Zero, que actúa este viernes a las 22 horas. El proyecto personal de Juanma Pastor presenta sus nuevas canciones pertenecientes al álbum No me gusta el rock and roll, con sonido fácilmente reconocible en títulos como Fotógrafo o Flaqueza. El domingo, por su parte, también en Euterpe, pero a las 19,30 horas, habrá un cambio de estilo y sonido con Nobutthefrog y su delicado indie-folk. Esta banda lleva al oyente a un viaje por las costas de Europa con dos voces perfectamente conjuntadas y el sonido de un violín que sirve de hilo conductor. Euterpe, Sant Joan d’Alacant.

Subze, otro alicantino de oro visita su provincia natal

Año nuevo, ídolos nuevos en la música española. En su caso, Subze lleva muchos años mostrando la facilidad que tiene para componer canciones tan difíciles estructuralmente como emotivas cuando la ocasión lo requiere. El cantante, nacido en Elda, ha sido testigo de males internos que le han conducido por un camino lleno de piedras, pero que le ha mantenido en pie a pesar de todo. Canciones como Tormenta, Guerrero o Carta a mi ansiedad han forjado la trayectoria de un rapero diferente.

Huyendo de los estereotipos del género urbano, Subze encuentra en su música un refugio que proporcionar a sus oyentes. La última vez que visitó Alicante fue presentando su ambicioso álbum Sadcore (2020). Ahora, cuatro años después, vuelve a la Sala Marearock este viernes, a las 22 horas, en el que es uno de los cinco conciertos que va a llevar a cabo este año. Inicia su gira aquí, junto a su gente, donde asegura que será una experiencia única para sus seguidores. La mente inquiera de Subze vuelve hoy a los escenarios. Sala Marearock, Alicante.

La María, una voz única con sello valenciano

El sábado 20 de enero, a las 20.30 horas, el Arniches vuelve a llenarse de música de la mano de una de las artistas musicales revelación del momento. María Bertomeu (la María) llega a Alicante para presentar L’Assupció, que es su primer trabajo de estudio.

Después de la viralización de su Arranquen vinyes el año 2021, la María, aterriza su talento en este trabajo en el que las canciones están inspiradas en estructuras del canto valenciano y motivos de la música tradicional, pero que evolucionan y se convierten en una irresistible e hipnótica propuesta de innegable modernidad. La artista de Oliva ha ganado los premios a artista revelación por L’Assumpció, su disco de debut, además del reconocimiento al mejor diseño, en la pasada edición de los Premios Carles Santos de la Música Valenciana. Teatre Arniches. Alicante.

El diverso sonido de Ters en la Sala Stereo

Tras estas cuatro letras, Ters, se esconde un autentico artista que estará el viernes 19 de enero, a las 22 horas, en la Sala Stereo para mostrar su versatilidad a la hora de fusionar estilos gracias a su creatividad . Desde el trap hasta el indie, pasando por el sonido de la balada o la música electrónica. Fluir por sonoridades tan dispares es pan comido para este diseñador gráfico llamado Gonzalo Tamames, que eligió Ters como nombre artístico y experimenta con diferentes estilos para dotar de su propia identidad a cada uno de los temas que compone. Y si el nombre de Ters no os suena mucho todavía, hay que decir que ya es un auténtico ídolo con más de 300.000 oyentes en plataformas digitales y 18 millones de escuchas en redes sociales. Sala Stereo, Alicante.