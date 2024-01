Un país habitado por millones de pobres que caminan sobre un suelo lleno de riquezas». Así describe el periodista José Carlos Rodríguez Soto la realidad de la República Centroafricana en su libro Los barrenderos de Bangui, presentado recientemente por la periodista María Rosa Mirasierras. A través de sus vivencias en el país como miembro de la misión multidimensional de estabilización y mantenimiento de la paz de la ONU entre 2012 y 2018, Soto nos describe cómo es la vida diaria en un territorio hostil, donde estar vivo es casi un milagro.

Los periodistas Elvira Rodríguez y Ramón García Carrión no tuvieron paciencia y antes de empezar el acto le preguntaron al autor el porqué del título del libro, Los barrenderos de Bangui. Rodríguez Soto les explicó que se debe a una acción de humanidad. «Quiere recordar la unión de musulmanes y cristianos en la recuperación de un barrio. Una historia de solidaridad, igualdad y, lo más importante, protagonizada por los anónimos, por los olvidados…».

Cristina Llorens, bibliotecaria de la Escuela Europea; José Huerto, Paqui Borrás Espuche, Esperanza Vaello, catedrática de Penal de la UA, o Dolores Rivera, catedrática de Psicología de la UA, escuchaban al autor del libro que, con tono pausado y relajado, nos hizo visualizar un territorio de bosques, plantaciones fértiles, un rico subsuelo, pero que paradójicamente está entre los tres países más pobres del mundo. Pero no quiso que nos quedáramos con esta idea. Con la presencia también de Mar Iglesias, profesora en el departamento de Comunicación de la UA, la fotorreportera Gloria de Nova y la periodista Gema García Signes, el autor nos envolvió en un viento de esperanza al relatar en su libro cómo se puede llegar a convivir y compartir, algo que en otros conflictos actuales no podríamos ni imaginar.

Y si de una boda sale otra boda, de la presentación de este libro surgió la colaboración para otro. Entre el excorresponsal en China y Bruselas, entre otros muchos destinos, Isidre Ambrós, y Fernando López de Rego, abogado y exdiplomático de la UE, hubo chispa y ya se han citado para hablar del próximo libro de López de Rego, que, según escuchamos, tratará de cómo nos ven a los españoles en los distintos continentes. Ambrós le comentó que ya le dirá, ya, lo que piensan los chinos...

Tertulia Arniches

Eran unos pipiolos cuando decidieron arreglar el mundo tomando café una vez a la semana en la desaparecida cafetería Arniches, en el bajo de la casa natal del dramaturgo alicantino Carlos Arniches. Decidieron inaugurar un grupo estable y constituyeron una tertulia, que viniendo de donde venían, obviamente se denominó «Tertulia Arniches». Entre los fundadores, varios abogados como Vicente Buades, José Pita, Andrés Muñoz, Daniel Marín y Roberto Deltell y algún amigo más como Joaquín López y Luis Paricio.

Las normas que establecieron eran muy claras: no hablar de un contertulio si no estaba presente y no hablar nunca de relaciones sentimentales, económicas o particulares y, sobre todo, no impedir nunca la libre expresión de las ideas de los presentes. Y así siguen.

Más tarde se incorporaron el profesor de la UMH, Pepe Gilabert; el anestesista Silvano Arteaga; Paco Sala, profesor de Historia y José Ferrándiz Lozano, decano del Colegio de Politología y Sociología de la Comunidad Valenciana. Felicitamos a la Tertulia Arniches que celebra este año sus primeros cuarenta años, con unos integrantes que, peinando canas, mantienen el mismo ímpetu, curiosidad y ganas de compartir de antaño.