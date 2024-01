Un Benidorm Fest libre de agresiones sexistas. La concejalía de Igualdad y Bienestar Social de Benidorm ha instalado dos puntos violetas en cada uno de los accesos al Palacio de los Deportes L'Illa de Benidorm, coincidiendo con cada uno de los accesos, tanto de grada como de pista. Las mesas ubicadas tienen como objetivo servir como punto de información, acompañamiento y ayuda tanto al público en general como a las personas que hayan sufrido algún tipo de agresión en el evento.

Entre los diez puntos que recalca su panfleto, se encuentran las siguientes premisas: La obligatoriedad de fomentar el ocio en libertad y con respeto a todos los asistentes, tolerancia cero ante agresiones sexistas y denunciarlas siempre que se presencien, recalcar que no es no, que el alcohol y las drogas no justifican una agresión sexual y el rechazo tanto a las agresiones sexistas como a los delitos de odio.

El promotor de la concejalía de Igualdad y coordinador de ambos puntos violetas, Jose Vicente Vizcaya, comenta que su "misión principal" es dar "visibilidad". "El hecho de que estemos aquí y que la gente nos vea es importante, sirve para concienciar y ayudar a ver que en estos lugares de grandes eventos y con un gran número de gente tenemos que seguir unas normas mínimas en las cuales no pueden haber agresiones de ningún tipo", comenta.

Los puntos violeta comenzaron en la segunda edición del festival, el año pasado, y no se comunicó ningún caso de agresión pero si se acercó un gran número de gente a informarse acerca de su labor. Por ello, en la edición del 2024 repiten: "Nuestra sola presencia ayuda a disuadir cualquier comportamiento malintencionado. Además, estamos trabajando un grupo de perfiles profesionales muy variados. Tenemos trabajadoras sociales, psicólogas, educadoras sociales, integradoras... Somos un grupo multidisciplinar que buscamos ayudar en todos los ámbitos", finaliza.