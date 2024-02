Un pianista colosal. Con este adjetivo resumen a Sir András Schiff desde la Sociedad de Conciertos de Alicante, que ofrece un concierto de este "fantástico" intérprete este miércoles a las 20 horas en el Teatro Principal de Alicante. El recital está dirigido a los socios de esta entidad musical con más de 50 años en Alicante, que siempre está abierta a incorporar a nuevos integrantes en su seno, con cuotas especiales para menores de 25 años y profesionales de la música.

Con una trayectoria impresionante, András Schiff es un referente mundial en la interpretación de música para piano, que destaca por su increíble capacidad para ofrecer "un sonido bello, refinado y elegante", apuntan desde la Sociedad de Conciertos, que ha invitado al pianista en ocasiones anteriores. Su laureada y exitosa carrera, su intelectualidad y su inagotable talento lo convierten en uno de los intérpretes más sólidos del panorama internacional gracias a su profundo conocimiento de los compositores y de su obra.

Esta capacidad la reviste de un halo de misterio revelando el programa en el momento preciso de su interpretación, donde va anunciando sobre el escenario las obras que tocará con una breve explicación.

Una carrera sólida

Húngaro de origen y nacionalizado británico, András Schiff nació en Budapest en 1953. Realizó sus estudios musicales en la Academia Franz Liszt con el Profesor Pál Kadosa, György Kurtág y Ferenc Rados, y en Londres con George Malcolm. Después de haber colaborado con las más prestigiosas orquestas y directores por todo el mundo, el pianista centra principalmente su actividad en recitales a solo, proyectos especiales donde toca a la vez que dirige.

Desde 2004 ha interpretado la integral de las 32 sonatas para piano de Beethoven en orden cronológico en más de 20 ciudades. Su CD del ciclo completo para el sello ECM grabado en directo en la Tonhalle de Zúrich recibió excelentes críticas. Otras grabaciones aclamadas para el sello incluyen recitales en solitario de Schubert, Schumann y Janáček, junto a las Partitas, las Variaciones Goldberg y El clave bien temperado de J.S. Bach.

En los últimos años, sus interpretaciones de Bach se han convertido en cita anual en los Proms de la BBC. También se presenta regularmente en festivales como el de Verbier, Salzburgo o Baden-Baden, en salas como el Wigmore Hall, Musikverein o Philharmonie de Paris o en gira en Norteamérica y Asia. Asimismo, dirige un festival en el Teatro Olimpico de Vicenza (Italia).

Sir András también disfruta de una estrecha relación con la Chamber Orchestra of Europe, Budapest Festival Orchestra y Orchestra of the Age Enlightenment. En 2018, aceptó el rol de Artista Asociado de la OAE, complementando así su interés por los instrumentos de teclado de época.

Apoyo a nuevos talentos

Por otra parte, continúa apoyando a nuevos talentos principalmente a través de su programa Building Bridges, que brinda oportunidades de actuación a jóvenes promesas. También imparte clase en la academia Barenboim-Said y Kronberg, y da frecuentes conferencia y clases magistrales. En 2017, su libro Musik kommt aus der Stille con ensayos y conversaciones con Martin Meyer, fue publicado por las editoriales Bärenreiter y Henschel.

Galardones

András Schiff ha sido galardonado con numerosos premios internacionales donde se incluye Ia Medalla de Oro del Internacional Stiftung Mozarteum, la Gran Cruz del Mérito con Estrella de la Republica Federal de Alemania, la medalla de oro de la Royal Philharmonic Society, el título de Caballero por sus servicios a la música y el Doctorado en la Royal College of Music de Londres (2018).