El Teatro Principal de Alicante realiza el jueves 8 de febrero, a las 20.30 horas, la actuación de Rafa Sánchez, una auténtica leyenda de la música española de las últimas décadas. El artista hará un recorrido cronológico por las canciones más icónicas de su legendario grupo, La Unión, ilustradas por sus vivencias durante los treinta y seis años que estuvo vigente la banda, de como un chico de barrio estudiante de arquitectura, de la noche a la mañana, se transforma en un ídolo de adolescentes.

Es un espectáculo audiovisual que pretende acercar la figura más humana, más entrañable e incluso anecdótica, con sus luces y sus sombras, de alguien que para una generación ha podido ser un referente y su música la banda sonora de su vida. Un espectáculo en el que los comentarios no solo contextualizan el momento, también las canciones proporcionan una visión biográfica de su persona.

El artista comenzó a principios de los 80 dentro de la industria formando parte del grupo La Unión junto a Luís Bolín y Mario Martínez, con éxitos tan sonados como Lobo hombre en París, que les catapultó a medio mundo, y otros como Sildavia o Tren de largo recorrido. A partir de ahí, Rafa Sánchez ha protagonizado una larga carrera musical tan intensa como extensa en solitario: “Me siento afortunado por la época que me ha tocado vivir en la música, primero con el grupo y ahora tomando las riendas de mi carrera, ser valiente y afrontar el futuro con nuevas canciones y nuevas energías, hacer lo que me pide el corazón, subir de nuevo al escenario con mis nuevas canciones y esas muchas que me han traído hasta aquí”, comentaba el cantante en una entrevista a este diario.

Con todo esto, el público alicantino podrá disfrutar de un repaso por toda su carrera el jueves 8 de febrero, a las 20.30 horas, en el Principal de Alicante. Los precios van de 25 euros en el anfiteatro a 35 euros en el patio de butacas y en el club.