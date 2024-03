Roberto Santiago: "Benidorm tiene un poder narrativo muy especial"

No es un libro cualquiera. Amor & hate es la apuesta de cuatro escritores por hacer una novela colaborativa con el Benidorm Fest como telón de fondo. La editorial SM se encarga de publicar la historia juvenil escrita por los autores de moda en el género. Roberto Santiago, Belén Gopegui, Begoña Oro y Nando López se unen para dar forma a una obra romántica con tintes de thriller que tiene como objetivo sorprender en cada capítulo.

Para conocer más sobre lo que esconde la novela, hablamos con Roberto Santiago, escritor, dramaturgo, guionista y director de cine conocido por haber escrito más de cincuenta novelas infantiles y juveniles, entre las que destaca la serie Los Futbolísimos. No obstante, su capacidad artística hace posible que se adentre en otros terrenos con gran éxito, como la novela negra La rebelión de los buenos o en películas como El penalti más largo del mundo.

¿Cómo es escribir un libro entre cuatro personas?

No es fácil, la verdad. Somos cuatro autores muy diferentes y cada uno tiene un estilo muy distinto y reconocido. Conozco desde hace muchos años a Belén Gopegui, por ejemplo, y soy un gran fan de sus novelas: con Begoña Oro he compartido encuentros con niños y adolescentes; y Nando López es una de las voces más importantes de la literatura juvenil hoy en día. Pero creo que ha sido más ameno porque todos nos respetamos y nos admiramos. En la música se crean colaboraciones a menudo, pero en la literatura, que es algo muy solitario, es poco habitual.

¿Cómo surge este proyecto?

Pues fui yo el que lanzó la primera piedra. Yo veraneo en Benidorm desde que soy adolescente, con mi familia, y cuando empezó el Benidorm Fest, heredero del místico festival de Benidorm, supe que había que contar algo con eso de telón de fondo. Se lo propuse a la editorial SM y la editora, Berta Márquez, recogió el guante y organizó todo para que nos pudiéramos juntar cuatro autores para crear una sola historia.

¿Desde el primer momento tenía claro que iba a ser un proyecto colaborativo?

Sí, la idea era hacer una novela colaborativa desde el minuto uno. Para empezar, porque ese espíritu de Benidorm Fest donde se juntan tantos cantantes me parecía algo para compartir. No sabía exactamente cuántos autores, pero cuatro era una buena cifra, y más cuando surgieron los nombres de Begoña, Nando y Belén.

¿Y cómo se prepararon para ello?

Los cuatro nos fuimos a vivir juntos la segunda edición del Benidorm Fest, la que ganó Blanca Paloma. Estuvimos en los ensayos, en el backstage, en las galas... Vivimos desde dentro todo lo que rodeaba al festival para documentarnos y generar la chispa de la propia novela.

Portada del libro "Amor & hate", publicado por SM / información

Pero hacer una lluvia de ideas para mantener cierta linealidad exige mucho más que admiración mutua.

Por supuesto. Por ello, el sistema que hemos utilizado es un sistema mixto. Por un lado, antes de empezar la parte de la documentación y de convivir juntos, cada uno de nosotros creó un personaje y, por lo tanto, un narrador. Por ello, la novela no solo está escrita por cuatro autores, sino que está contada a través de cuatro voces. Ese sistema de trabajo hace que cada uno sume su parte en forma de capítulos para que el siguiente tome el relevo y añadía otra tanda. Además, también se corregía lo anterior para que todo fuera engrasándose y conseguir esa unidad.

¿Recibías el texto sin saber lo que te ibas a encontrar?

Absolutamente. Hay dos tipos de escritura en la literatura, esto lo explicaba muy bien Juan José Millás, que fue uno de mis maestros: hay escritura con mapa o escritura con brújula. Nosotros escribíamos sin mapa, no sabíamos lo que iba a pasar en la historia y cada entrega era una incógnita. La sorpresa era siempre mayúscula y creo que eso es lo que le va a provocar al lector también.

¿Qué tiene Benidorm de especial?

Benidorm tiene un poder narrativo muy importante. Es una ciudad donde se junta gente muy dispar, de muchos lugares distintos del mundo, y con una arquitectura muy reconocible. Tiene un skyline que se ha convertido en símbolo internacional y la literatura busca siempre ubicaciones singulares y únicas como esta. También es muy importante para mí personalmente. Llegué aquí con 15 años y mis primeras experiencias adolescentes de salir a una discoteca por la noche y de ir a la playa con amigos las he vivido en Benidorm. Es un lugar que me ha marcado y que tenía que tener importancia en este Amor & hate.

Ha sido capaz de dar a luz a una de las sagas más prestigiosas de la novela infantil como Los Futbolísimos y, a su vez, crear novelas negras muy bien recibidas por crítica y público como La rebelión de los buenos. ¿No ha pensado en centrarse en un solo ámbito?

No me gusta encasillarme ni que me etiqueten, aunque en esta sociedad es difícil que no lo hagan y acaban reconociéndote como Roberto Santiago, el de Los Futbolísimos. Pero yo he escrito mucha novela infantil y juvenil, novela negra, guiones de cine y televisión... Y yo siempre aspiro a crecer y a aprender a hacer cosas distintas. Y este Amor & hate es parte de ese proceso.

¿Crees que no encasillarse puede hacer que su nombre no llegue a la altura de otros autores con un estilo claro? En su posición, es difícil tener lectores que le gusten todas sus obras.

Es una pregunta muy interesante. No tengo la respuesta, pero lo que sí sé es que nunca he programado mi carrera. Siempre me he dejado guiar por mi instinto y por lo que necesitaba escribir en cada momento. Hubo una época muy exitosa para mí en la que hacía películas de comedia como El penalti más largo del mundo. Nunca pensé en quedarme encasillado si me iba especialmente bien. Posiblemente tengas razón y sea más difícil que tu nombre se convierta en una referencia clarísima, pero tengo la suerte de ganarme la vida con lo que quiero sin tener que aceptar encargos.