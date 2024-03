Elena Vidal, la influencer de Alicante que triunfa en Instagram

Seguramente hayas visto algunos de sus contenidos. Posiblemente incluso la sigas en Instagram. Y es que las actividades que practican los alicantinos en su tiempo libre han sido condicionadas por una creadora de contenido que aprovecha su alcance en redes sociales para promocionar la terreta. Desde vídeos cortos donde recomienda lugares hasta trends o juegos divertidos centrados en la cultura y la gastronomía de Alicante.

Elena Vidal (Alicante, 1990) se ha convertido en la amiga recomendadora a la que acuden muchas personas cuando quieren conocer nuevos lugares. Ella es la persona detrás de la cuenta de Instagram Alicante Street Style, que actualmente cuenta con 121.000 seguidores y cuyo trabajo consiste en ser la "Siri" de la provincia. El ocio, la cultura y, sobre todo, la gastronomía, son los protagonistas de un contenido que tiene como objetivo principal demostrar el encanto que tiene Alicante, "un lugar que no tiene que envidiar a grandes ciudades como Madrid o Barcelona", comenta su creadora.

Es descendiente del arquiteco Juan Vidal Ramos, ilustre profesional que realizó obras como la Casa Carbonell, el estadio Bardín o el Hospital Provincial (actual sede del MARQ). Además, sus bisabuelos regentaban un puesto de pescado y marisco en el Mercado Central en el momento en que éste fue bombardeado, el 25 de mayo de 1938, por la aviación fascista italiana. Por tanto, su linaje demuestra su gran arraigo alicantino.

La gastronía es una parte importante de la cuenta Alicante Street Style / Pilar Cortés

Estudiante de Publicidad y Relacionas Públicas en la Universidad de Alicante, decidió crearse una cuenta enfocada a la moda para sacar partido de un aprendizaje que, pensaba, no le iba a servir para encontrar trabajo de lo estudiado. "Yo siempre he sido una persona muy adelantada a cualquier hecho y pensaba que nadie me iba a contratar. El objetivo es estudiar cuatro años de carrera para competir con 400 personas para entrar en una de las dos agendas de publicidad que hay en Alicante", comenta Elena. "Entonces yo vi necesario crearme un portafolio para que las empresas pudiesen ver lo que yo era capaz de hacer".

Esa cuenta, enfocada a la moda y al street style de lugares como Nueva York o Estocolmo, iniciada hace 10 años, ha ido mostrando cambios hasta convertirse en la que conocemos ahora: "El estilismo derivó en un portal de comunicación de planes de ocio. Las empresas, como sabían que yo tenía cierta audiencia, me mandaban planes o me invitaban a sitios. Y ahí empezó a crecer la comunidad", alega la creadora de contenido.

No obstante, pese al éxito que pueda cosechar, traducido en los datos numéricos generados, siente que ofrecer un contenido basado en gustos personales "es una gran responsabilidad" para ella. "Si recomiendas algo que te gusta y luego un usuario tiene una mala experiencia, la responsabilidad acaba cayendo sobre ti", comenta. Además, también entiende que puede ser dañino para el propio comercio: "El uso de las redes sociales nos permite tener voz a todos los que antes no la teníamos. Ahora, cualquier reseña o comentario negativo en Google puede destrozar la reputación de un restaurante, o incluso generarme críticas por haber invitado a mis seguidores a ir a un sitio en concreto". Actualmente, su contenido se sustenta con un 40 % de colaboraciones.

ADN alicantino

La publicación de contenidos en demasía acaban agotando temas a la larga. ¿Alicante tiene tantos espacios que mostrar? Respecto a esta pregunta, la creadora advierte que le "falta espacio" para contar sitios. "La cuenta no se centra solo en la ciudad. Soy una enamorada absoluta de la provincia. Somos como un pequeño país. Tenemos la zona de la Marina Alta con Xàbia, Jesús Pobre, las cocas que preparan por allí... Es una gastronomía totalmente diferente a la que podemos encontrar en la zona del interior como Villena o incluso por la Vega Baja, con los grandes platos que hacen con la alcachofa como ingrediente estrella".

La cuenta ha pasado de difundir moda a mostrar la gastronomía y el ocio de Alicante / Pilar Cortés

Con todo esto, alega que le falta "tiempo y espacio para hablar de todo lo que pasa en la provincia". Porque tampoco es todo cuestión de gastronomía: "Luego hay cosas básicas en Alicante ciudad que siempre hay que sacar como las noches de los fuegos, las hogueras de Alicante, la Horchatería Azul, el castillo de Santa Bárbara... Todas estas cosas forman nuestro ADN y tenemos que seguir recordándolas cada cierto tiempo".

Seguidores externos

Las analíticas de Instagram indican que solo un 24 % de sus seguidores son de Alicante. Sin embargo, la propia red diferencia a sus seguidores por otros municipios como Elche, San Vicente del Raspeig o Santa Pola. Por tanto, y debido a que no sale toda la información, solo los lugares más relevantes, no se podrían dar datos cuantitavios de cuánta audiencia de fuera de la provincia tiene Alicante Street Style.

Sin embargo, Elena admite que son muchas las personas de fuera que acuden a sus posts para informarse sobre la oferta variada de la provincia: "Cada día recibo 25 o 30 mensajes de gente de fuera que va a venir de viaje, me preguntan qué planes pueden hacer como si fuese un agente de turismo", explica. La magnitud de la cuenta hace posible que accedan directamente a ella al escribir "Alicante" en el buscador de la plataforma. Pero llega un momento en que se le hace imposible atender a todas las personas: "Antes me levantaba dos horas antes de trabajar para contestar mensajes, pero ahora ni con esas me da tiempo a responder todas las cuestiones".

Quizás, que una cuenta como la de Elena Vidal tenga tanta repercusión en Instagram puede servir como un agente generador de turismo, también entre los propios alicantinos. Sus 121.000 seguidores, cifra que aumenta constantemente, respaldan un proyecto que resalta las virtudes de la provincia y demuestra la gran variedad de actividades que se pueden realizar en la terreta.